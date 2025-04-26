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    BİM marketler elektrikli bisiklet ve kamp malzemeleri satıyor

    2 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kuba-RKS markasına ait farklı kategorilerde elektrikli bisiklet modelleri ve kamp çadırları yer alıyor.           

    2 Mayıs BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin aktüel kataloğunda kamp çadırlarından taşınabilir şarj istasyonlarına, akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, motosikletlerden elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    2 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

    2 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kuba-RKS markasına ait farklı kategorilerde elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. Tepe seviyede 250W motor, 80Km maksimum mesafe gibi özellikleri olan Ape Ryder Buffalo-F modeli 29000TL fiyat etiketine sahip. 

    250W motor, 35Km maksimum mesafe, ön/arka disk fren, Shimano 7 vites, LED far gibi özellikleri olan RKS BN5 Pro elektrikli bisiklet 15900TL iken 35Km maksimum mesafesi ve Shimano 6 vitesi olan KUBA Speedlight elektrikli bisiklet 14950TL, daha küçük RKS 1-S mini elektrikli bisiklet ise 10900TL. 

    Kamp düşüncesi olanlar için ise 8 kişilik Octagon çadır 26900TL iken 4 kişilik Como çadır 9900TL, 6 kişilik Iglo çadır 7790TL, güneş enerjisi ile şarj olabilen Bluetti 600W taşınabilir şarj istasyonu da 7900TL olarak satılacak. 
     

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