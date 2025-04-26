BİM marketler elektrikli bisiklet ve kamp malzemeleri satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin aktüel kataloğunda kamp çadırlarından taşınabilir şarj istasyonlarına, akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, motosikletlerden elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

2 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

2 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Kuba-RKS markasına ait farklı kategorilerde elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. Tepe seviyede 250W motor, 80Km maksimum mesafe gibi özellikleri olan Ape Ryder Buffalo-F modeli 29000TL fiyat etiketine sahip.

25 Nisan BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

250W motor, 35Km maksimum mesafe, ön/arka disk fren, Shimano 7 vites, LED far gibi özellikleri olan RKS BN5 Pro elektrikli bisiklet 15900TL iken 35Km maksimum mesafesi ve Shimano 6 vitesi olan KUBA Speedlight elektrikli bisiklet 14950TL, daha küçük RKS 1-S mini elektrikli bisiklet ise 10900TL.

Kamp düşüncesi olanlar için ise 8 kişilik Octagon çadır 26900TL iken 4 kişilik Como çadır 9900TL, 6 kişilik Iglo çadır 7790TL, güneş enerjisi ile şarj olabilen Bluetti 600W taşınabilir şarj istasyonu da 7900TL olarak satılacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.