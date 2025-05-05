Xiaomi yeni araç içi süpürgesini tanıttı

Mijia Car Vacuum Cleaner özellikleri ve fiyatı
Mijia Car Vacuum Cleaner süpürge 21000 Pa emiş gücü ve 100000 RPM dönüş hızına sahip motoru ile önceki nesillere göre yüzde 61 daha güçlü bir temizlik sunuyor. Siklon kanalı, metal ağ filtre, ön sünger filtre, yüksek yoğunluklu filtre elemanı ve arka sünger filtreden oluşan 5 katmanlı filtre sistemi, tozun dışarı kaçmasını engelliyor.
150mL toz hanesi tek tuşla boşaltılabiliyor. Cihaz araç içi temizlik dışında, evde koltuk araları, bardak tutucular ve halı gibi dar alanlarda da etkili temizlik sağlıyor. 2400mAh batarya 1.5 saatlik kullanım süresi sunuyor. Xiaomi’nin kendi platformunda kitle desteği arayan süpürge 48$ fiyat etiketine sahip.
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