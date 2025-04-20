Dreame, yeni nesil elektrikli süpürgesini tanıttı: Yapay zeka, sesle kontrol ve dahası

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Tam Boyutta Gör Dreame, güçlü donanımı akıllı özelliklerle harmanlayan yeni nesil elektrikli süpürgesini tanıttı. Dreame T50 Dreamer, Çin’de 2.799 yuan (yaklaşık 385 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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Dreame T50 Dreamer özellikleri ile neler sunuyor?

Dreame T50 Dreamer, 21.000Pa emiş sistemine sahip olmasıyla çeşitli yüzeylerdeki toz, evcil hayvan kılı ve inatçı kirleri etkili bir şekilde temizliyor. 180 derece tamamen düz yatan tasarımıyla, koltukların ve yatakların altından sorunsuzca geçerek çoğu dik süpürgenin ulaşamadığı alanlarda temizliği sürdürüyor.

Elektrikli süpürge, Dreame'nin kenarlara ve köşelere gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan tescilli Lingbu 2.0 AI destekli mekanik koluyla donatılmış. Bu sistem, duvardan duvara tam kapsama sağlıyor ve zemini anında kurutan, geride su kalıntısı bırakmayan esnek bir fırçayla birlikte çalışıyor. Süpürge, evcil hayvan pisliklerini, lekelerini ve kokularını çözmek için biyoenzim köpüğü kullanan bir koku giderici köpük yıkama sistemine sahip. Bu yöntem sıvı tüketimini en aza indiriyor. Dreame, tüm zorlu kirleri temizlediğini, kokuların %90'ına kadarını ortadan kaldırdığını, bakterilerin de %99,9'unu öldürdüğünü iddia ediyor.

Temizlik tamamlandıktan sonra süpürge, 100 derece sıcak ıslatma ile silindiri, emme portunu ve su haznesini dezenfekte ediyor. Kurutma, fırçanın sadece hızlı değil eşit şekilde kurumasını sağlamak için akıllı sensörler kullanan 90°C sıcak hava sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Sesle uygulama üzerinden de kontrol edilebilen elektrikli süpürge, tek şarjla 46 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. Temiz su deposu 800 mL, kirli su haznesi 700 mL; 375 m²’ye kadar alanı rahatlıkla temizleyebiliyor.

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