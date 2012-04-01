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1e1: Asus Tytan Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme
7 yıl
166,5b
1
Kasa
67
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un her şeyin en iyisini isteyenler için hazırladığı Tytan oyuncu bilgisayarı ailesinin en kaslı üyesi test masamızda. Bakalım bütün bileşenleri ASUS tarafından üretilen bilgisayar, oyun severleri tatmin edebilecek mi?
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decas
6 yıl
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Daha ucuza toplamak imkansız.
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erkange
6 yıl
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%30 İNDİRİMDE.
vatanbilgisayar.com/...
KDV DAHİL 5300TL YE GELİYOR.
2 Yanıt
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Ketçaplı Pilav
6 yıl
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Ausu bu kasayı tek olarak satsa para keser diyorum adamlar parayla mangal bile yakar :D
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DH Misafiri
7 yıl
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oyunculara sistem yavsiyemdir....(1995 ten beri sistem toplarım)...
core i 5 2500k
16 gb ddr 3
hd nin bi önemi yok varsa paranız sd takın...
hd 6850 vga...
crosfireli bi anakart...
yükseltmeyi düşünerek 600 watt psu....( bi 6850 daha alcazya ilerde)...
en az 23 inch... aopen monitorç...
bukadar 1000 dolara kurarsınız bu sistemi fazlasına gerek yok.....
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5yaprak
7 yıl
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Ya arkadaşlar bu anakarttan oc asusun hemen hemen her anakartında var zaten.Turbo tuşuda ayrı bi tuş değil bildiğim kadarıyla.Bem kapama tuşuna bir kez basarsam %10 köklüyor
anakartım Asus m4a79xtd evo
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Doppelgangbanger
7 yıl
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Şöyle bir şey var, anakarttan oc yapınca, voltajı köklüyormuş.
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ramazandeveli
7 yıl
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parça başına alınca kaç liraya çıkar ki ?
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Doppelgangbanger
7 yıl
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Valla en iyisi her zaman işin ehli ile toplama bilgisayar almaktır. Hem kendi ihtiyacınıza uygun istediğiniz gibi alırsınız.
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DH Misafiri
7 yıl
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Ya ben siteme bu video yu koymak istiyorum ..
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bladekopuz
7 yıl
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bu ürünü nereden alabiliriz ?????
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baybarut
7 yıl
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güzeeeelll
pc depo sitesinde 2154 TL ASUS ROG SERİSİ TYTAN CG8565
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bladekopuz
7 yıl
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link verebilirmisin ben bulamadım :(
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bladekopuz
7 yıl
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yahu hadsizlik etmek istemem ama böyle güzel ürünü tanıtıyorsunuz alıcam ama nerede nasıl ürün resmen satılmıyor yahu.
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serkan4411
7 yıl
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Erdinç Abi Senin Adına Destanlar Yazılır Valla Obir Türk Kahramanı O Bir Süper Kahraman O Rokete Kafa Atan Adam :D
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vatanbilgisayar.com/...
KDV DAHİL 5300TL YE GELİYOR.
core i 5 2500k
16 gb ddr 3
hd nin bi önemi yok varsa paranız sd takın...
hd 6850 vga...
crosfireli bi anakart...
yükseltmeyi düşünerek 600 watt psu....( bi 6850 daha alcazya ilerde)...
en az 23 inch... aopen monitorç...
bukadar 1000 dolara kurarsınız bu sistemi fazlasına gerek yok.....
anakartım Asus m4a79xtd evo
pc depo sitesinde 2154 TL ASUS ROG SERİSİ TYTAN CG8565