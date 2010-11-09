1e1: Thermaltake Level 10 PC Kasası

1e1'de oyuncu aksesuarlarını incelemeye üst düzey bilgisayar kasalarıyla devam ediyoruz. Bu bölümde PC tarihinin en pahalı kasalarından biri olmaya aday Thermaltake Level 10 PC Kasası 1e1 masamızda!
aLMaNNN İçine en azından Toughpower XT 875W bir güç kaynağı koyabilirlerdi ve dokunmatik olmasada bir gösterge.. Tutulmayacağını bilerek yapmışlar resmen. Çoğumuzun da videonun da desteklediği üzere :'GEREKSİZ ve BOŞ'
DungeonKeeper 3 sorun var , kasa kendi montajını yapabiliyormu ? bunun içinde para saklayabilirmiyiz ? Zeki mürende bizi görücekmi ?
bi iMac Alırım :D
XT olur mu böyle bi kasaya hocam
Bu kasanın kendi gib canavar bi güç kaynağı var zaten: Thermaltake Grand (TR'ye gelse ilk ben alıcam bu güç kaynağını)
Ama tabii ki ayrı olarak satılıyor. Thermaltake hiçbir kasasına güç kaynağı koymuyor zaten. Ama bence de bu kasayı Grand ile birlikte satması gerekirdi. Çünkü sonuçta birbirini tamamlıyor. O zamanda fiyat 2.000 TL olurdu doğal olarak.
Bu kasayı alsam şahsen başka bir güç kaynağı koyup kasanın doğallığını bozmazdım. O yüzden kasayı 2.000 TL olarak görüyorum.
Çok param olsa hemen alırım, kullanmasam bile koyarım baş köşeye karizması yeter ya
Şu an modifiyeli Thermaltake Kandalf kullanıyorum onu bilen gören biçok kişi 'bu ne?' diyo, önündeki yuvarlak lambadan dolayı çoğunlukla da sinema projektörü sanıyorlar. Bunu neye benzetirler acaba merak ediyorum
kasa kendi montajını yapabiliyormu ?
bunun içinde para saklayabilirmiyiz ?
Zeki mürende bizi görücekmi ?
Videoda da denildigi gibi 3 puan bile çok bu tenekeye...
hocam yarıldım , bitirdin beni
Kuru fasulye de pişiriyormuş. Ek olarak da kurşun geçirmezmiş