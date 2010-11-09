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1e1: Thermaltake Level 10 PC Kasası

8 yıl
147,5b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'de oyuncu aksesuarlarını incelemeye üst düzey bilgisayar kasalarıyla devam ediyoruz. Bu bölümde PC tarihinin en pahalı kasalarından biri olmaya aday Thermaltake Level 10 PC Kasası 1e1 masamızda!


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
StreamRolleR 8 yıl en beğenilen
Videonun başı kendini aşmış helal olsun
1 Yanıt Yanıtla +4
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Santino Santorelli 6 yıl
bilgisayar ve kasa tarihinin bugüne kadar yapmış olduğu en dizayn ve en iyi kasa..
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DH Misafiri 7 yıl
Videodaki arkadaşlar bu kasanın oyuncu kasası olduğu fikrine nasıl kapıldılar anlayamadım. Bilgi olsun diye söyleyeyim bu bir oyuncu kasası değil. Sadece çok şık bir workstation kasa. Zaten tasarım da oyuncu kasalarından çok öte ve farklı. Fiyatı biraz yüksek kabul, fakat ne yazık ki hiçbir yerde stokta yok. Bulabilen arkadaş varsa yazabilirlerse sevinirim..
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DH Misafiri 8 yıl
Buna Vericegim paraya iyi kötü
bi iMac Alırım :D
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TIRAZLI 8 yıl
beş kuruş etmez bu kasa,haf 932 yi tercih ederim
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Dodge 8 yıl
Güzel bir kasa beğendim ben.Ama o kadar para kimse vermez gibi geliyor.Ama harddisk bölmelerini beğendim.
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aLMaNNN 8 yıl
İçine en azından Toughpower XT 875W bir güç kaynağı koyabilirlerdi ve dokunmatik olmasada bir gösterge.. Tutulmayacağını bilerek yapmışlar resmen. Çoğumuzun da videonun da desteklediği üzere :'GEREKSİZ ve BOŞ'
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okean 8 yıl
İşte biz de zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali tartışıp duruyoruz, 112 cevap olmuş demek ki atasözleri en doğrusunu bilirmiş.
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ahmetsan01 8 yıl

aLMaNNN

İçine en azından Toughpower XT 875W bir güç kaynağı koyabilirlerdi ve dokunmatik olmasada bir gösterge.. Tutulmayacağını bilerek yapmışlar resmen. Çoğumuzun da videonun da desteklediği üzere :'GEREKSİZ ve BOŞ'


XT olur mu böyle bi kasaya hocam

Bu kasanın kendi gib canavar bi güç kaynağı var zaten: Thermaltake Grand (TR'ye gelse ilk ben alıcam bu güç kaynağını)
Ama tabii ki ayrı olarak satılıyor. Thermaltake hiçbir kasasına güç kaynağı koymuyor zaten. Ama bence de bu kasayı Grand ile birlikte satması gerekirdi. Çünkü sonuçta birbirini tamamlıyor. O zamanda fiyat 2.000 TL olurdu doğal olarak.
Bu kasayı alsam şahsen başka bir güç kaynağı koyup kasanın doğallığını bozmazdım. O yüzden kasayı 2.000 TL olarak görüyorum.
Çok param olsa hemen alırım, kullanmasam bile koyarım baş köşeye karizması yeter ya

Şu an modifiyeli Thermaltake Kandalf kullanıyorum onu bilen gören biçok kişi 'bu ne?' diyo, önündeki yuvarlak lambadan dolayı çoğunlukla da sinema projektörü sanıyorlar. Bunu neye benzetirler acaba merak ediyorum
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Momo-Oz 8 yıl
3 sorun var ,
kasa kendi montajını yapabiliyormu ?
bunun içinde para saklayabilirmiyiz ?
Zeki mürende bizi görücekmi ?
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Sedat. 8 yıl
Degil 1.500 TL, 150 lira bile vermem bu kasaya... Kasanin biraz daha geliştirilmeye ihtiyaci var. .

Videoda da denildigi gibi 3 puan bile çok bu tenekeye...
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SE.exe 8 yıl

DungeonKeeper

3 sorun var ,
kasa kendi montajını yapabiliyormu ?
bunun içinde para saklayabilirmiyiz ?
Zeki mürende bizi görücekmi ?


hocam yarıldım , bitirdin beni

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lvlono 8 yıl

DungeonKeeper

3 sorun var ,
kasa kendi montajını yapabiliyormu ?
bunun içinde para saklayabilirmiyiz ?
Zeki mürende bizi görücekmi ?

Kuru fasulye de pişiriyormuş. Ek olarak da kurşun geçirmezmiş
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Fatih 8 yıl
Kasayı resmen kötülüyorlar ya!

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Alioreh 8 yıl
aston martinim olsa bilgisayarlamı etkilicem misafirlerimi
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DH Misafiri 8 yıl
video oynatıcınız çok kötü
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