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    Sınırsız temiz enerji yolunda önemli adım: Dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşasına başlandı

    Washington merkezli Helion Energy, geleceğin enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyondan elektrik üretebilmek için, dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşasına başladığını duyurdu.

    Dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşasına başlandı Tam Boyutta Gör
    Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyona bugüne kadar birçok ülke milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen, henüz ticari anlamda enerji üretebilen bir tesis inşa edilebilmiş değil. Ancak, Washington merkezli Helion Energy şirketi, bunu başarabilmek için çok önemli bir adım atarak, dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşasına başladığını duyurdu.

    Hedef: 2028'e kadar nükleer füzyonla elektrik üretmek

    Helion, Washington, Chelan County'de inşa edeceği tesis ile 2028 yılına kadar füzyon yoluyla elektrik üretip bu enerjiyi Microsoft’un veri merkezlerine sağlamayı planlıyor. 2023 yılında Helion, Microsoft’a 2028 itibarıyla füzyon enerjisi sağlamak üzere dünyanın ilk enerji satın alma anlaşmasını duyurmuştu. 

    Helion, önceki prototipi Trenta ile 100 milyon santigrat dereceye ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmişti. Bu sıcaklık, genelde ticari füzyon için gerekli eşik olarak kabul ediliyor.

    Nükleer füzyon, atomların çarpıştırılmasıyla çok yüksek miktarda enerji açığa çıkaran bir süreç. Bu teknoloji, teoride temiz ve tükenmez bir enerji kaynağı olma potansiyeline sahip olsa da, bügüne kadar hiçbir reaktör, füzyon sürecinde harcadığından fazla enerji üretmeyi başaramadı. 

    Çoğu deneysel füzyon reaktörü, plazmayı sıkıştırmak için ya manyetik alanlara ya da atalet hapsine başvurur. Bu sıkıştırma işlemi, plazmanın füzyon reaksiyonunu başlatacak sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Ardından oluşan yüksek ısı, elektrik üretiminde kullanılan buhar türbinlerini çalıştırmak için kullanılır.

    Helion farklı bir yaklaşım kullanıyor

    Dünyanın ilk nükleer füzyon santralinin inşasına başlandı Tam Boyutta Gör
    Helion ise geleneksel yaklaşımlardan ayrılan farklı bir yöntem izliyor. Yakıt (döteryum ve helyum-3) kum saati şeklindeki reaktörün her iki ucuna da enjekte edildikten sonra bir plazma oluşturmak üzere ısıtılıyor. Plazmalar, 1 milyon mil/saat hızla birbirine doğru hareket ediyor ve merkezde çarpışarak 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu noktada füzyon gerçekleşiyor ve ortaya çıkan enerji, manyetik alanlar aracılığıyla doğrudan elektrik olarak geri kazanılıyor. 

    Bu yöntem, geleneksel buhar döngüsünü ortadan kaldırarak teorik olarak daha verimli bir enerji üretimi sunsa da, büyük ölçekli bir reaktörde sürekli olarak yüksek güçlü füzyon tepkimelerini kontrol etmeyi şu ana kadar hiçbir girişim başaramadı. 

    OpenAI’nin CEO’su Sam Altman ve SoftBank’in yatırım kolu tarafından desteklenen Helion, bu zorluğu aşmak amacıyla şu anda Everett, Washington’daki Polaris adlı prototip üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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