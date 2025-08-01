2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6 multiplayer tanıtım etkinliği yeni oyun modları, haritalar ve fazlası gösterildi. Battlefield 6 çıkış tarihi de resmi olarak açıklanırken, oyun Steam, Epic Games, PlayStation ve Xbox Store’da için ön siparişe açıldı. Battlefield 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? belli oldu.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklandı 14 sa. önce eklendi

Battlefield 6’nın dünya çapında tanıtımı resmen gerçekleşti. Multiplayer tanıtım etkinliğinde oyunun çok oyunculu modunda oynanışın nasıl olacağı, hangi haritalarda savaşılacağı, hangi modların olacağı ve fazlası oynanış videolarıyla birlikte gösterildi. Battlefield 6 çıkış tarihi de resmi olarak açıklandı. BF 6, 10 Ekim 2025’te PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformuna çıkış yapacak. Battlefield 6 ön siparişe de açıldı.

Battlefield 6 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, Standart ve Phantom Edition olmak üzere iki sürümle geliyor. PC’de Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişe verilirken, konsol tarafında PS5 ve Xbox Series X/S için ön siparişe açık. Battlefield 6 Türkiye fiyatlandırması şu şekilde:

Battlefield 6 Standart Sürüm

PC: 2.600 TL (Steam’de 70 dolar)

PlayStation: 2.900 TL

Xbox: 2.900 TL

Battlefield 6 Phantom Edition

PC: 3.600 TL (Steam’de 100 dolar)

PlayStation: 4.000 TL

Xbox: 4.000 TL

Battlefield 6 açık betası 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Battlefield 6 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: