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    Battlefield 6 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar

    Battlefield 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklanırken, oyun Steam, Epic Games, PlayStation ve Xbox Store’da için ön siparişe açıldı. Battlefield 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak belli oldu.

    Battlefield 6 fiyatı ön sipariş Türkiye Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6 multiplayer tanıtım etkinliği yeni oyun modları, haritalar ve fazlası gösterildi. Battlefield 6 çıkış tarihi de resmi olarak açıklanırken, oyun Steam, Epic Games, PlayStation ve Xbox Store’da için ön siparişe açıldı. Battlefield 6 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? belli oldu.

    Battlefield 6’nın dünya çapında tanıtımı resmen gerçekleşti. Multiplayer tanıtım etkinliğinde oyunun çok oyunculu modunda oynanışın nasıl olacağı, hangi haritalarda savaşılacağı, hangi modların olacağı ve fazlası oynanış videolarıyla birlikte gösterildi. Battlefield 6 çıkış tarihi de resmi olarak açıklandı. BF 6, 10 Ekim 2025’te PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformuna çıkış yapacak. Battlefield 6 ön siparişe de açıldı.

    Battlefield 6 fiyatı ne kadar?

    Battlefield 6 Türkiye fiyatı ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, Standart ve Phantom Edition olmak üzere iki sürümle geliyor. PC’de Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişe verilirken, konsol tarafında PS5 ve Xbox Series X/S için ön siparişe açık. Battlefield 6 Türkiye fiyatlandırması şu şekilde:

    Battlefield 6 Standart Sürüm

    • PC: 2.600 TL (Steam’de 70 dolar)
    • PlayStation: 2.900 TL
    • Xbox: 2.900 TL

    Battlefield 6 Phantom Edition

    • PC: 3.600 TL (Steam’de 100 dolar)
    • PlayStation: 4.000 TL
    • Xbox: 4.000 TL

    Battlefield 6 açık betası 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak.

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