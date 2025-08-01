Battlefield 6 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar

Battlefield 6’nın dünya çapında tanıtımı resmen gerçekleşti. Multiplayer tanıtım etkinliğinde oyunun çok oyunculu modunda oynanışın nasıl olacağı, hangi haritalarda savaşılacağı, hangi modların olacağı ve fazlası oynanış videolarıyla birlikte gösterildi. Battlefield 6 çıkış tarihi de resmi olarak açıklandı. BF 6, 10 Ekim 2025’te PC, PS5 ve Xbox Series X|S platformuna çıkış yapacak. Battlefield 6 ön siparişe de açıldı.
Battlefield 6 fiyatı ne kadar?
Battlefield 6 Standart Sürüm
- PC: 2.600 TL (Steam’de 70 dolar)
- PlayStation: 2.900 TL
- Xbox: 2.900 TL
Battlefield 6 Phantom Edition
- PC: 3.600 TL (Steam’de 100 dolar)
- PlayStation: 4.000 TL
- Xbox: 4.000 TL
Battlefield 6 açık betası 9-10 Ağustos ve 14-17 Ağustos tarihlerinde olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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