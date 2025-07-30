iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 17 ve 17 Pro yan yana
Paylaşılan görsellerde, iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin tamamı yan yana bulunuyor. Ayrıca Apple'ın bu yıl siyah ve beyaz gibi klasik seçenekleri korurken, temel modeller için yeşil ve pembe tonlara da yer vereceğini görüyoruz. Ancak asıl fark, yalnızca Pro modellerde yer alacak olan turuncu renk. Ayrıca Apple logosu da daha önceki sürümlere kıyasla alt bölüme yerleştirilmiş.
Şu an için son sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 serisinin tamamında ProMotion destekli LTPO OLED paneller kullanacağını öne sürüyor. Bu da yüksek tazeleme hızını sadece Pro modellere değil, tüm seriye ulaştıracak.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
Özelliklere gelirsek, iPhone 17 Pro serisinin kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.
Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: