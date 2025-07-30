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    iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    iPhone 17 serisinin tamamını gösteren yeni maket görselleri sızdırıldı. Özellikle turuncu renkli Pro modeller, tasarım ve renk paletiyle önemli detaylar içeriyor. İşte görüntüler...

    iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modelleri yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi hakkında sürpriz bir görüntü daha paylaşıldı. Dört farklı modelle gelmesi beklenen seriye ait maket görüntüleri sızdırıldı. Apple'ın yeni seride tasarımsal olarak radikal değişikliklere gideceği zaten bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. İşte iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air için paylaşılan maket fotoğrafları...

    iPhone 17 ve 17 Pro yan yana

    Paylaşılan görsellerde, iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin tamamı yan yana bulunuyor. Ayrıca Apple'ın bu yıl siyah ve beyaz gibi klasik seçenekleri korurken, temel modeller için yeşil ve pembe tonlara da yer vereceğini görüyoruz. Ancak asıl fark, yalnızca Pro modellerde yer alacak olan turuncu renk. Ayrıca Apple logosu da daha önceki sürümlere kıyasla alt bölüme yerleştirilmiş.

    iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modelleri yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Pro modellerin arka tarafında daha büyük bir kamera çıkıntısı yer alıyor. Burada bulunan sensörler yine benzer bir tasarımda geliyor. Ancak flaş ve mikrofon gibi yardımcı donanımların en sol bölüme taşındığını görüyoruz. Bunun haricinde 17 Air'da ise tek sensör, iPhone 17'de ise daha sade bir tasarımda ikili sensör mevcut.

    Şu an için son sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 serisinin tamamında ProMotion destekli LTPO OLED paneller kullanacağını öne sürüyor. Bu da yüksek tazeleme hızını sadece Pro modellere değil, tüm seriye ulaştıracak.

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    Özelliklere gelirsek, iPhone 17 Pro serisinin kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

    Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı sunacak.

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