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    2 bin 227 köy okulu 2023 yılında internetle buluştu

    Karasaldan dolayı gerekli altyapı kurulamadığı için internet bağlantısı bulunmayan 2 bin 227 köy okulunda, Türksat uyduları sayesinde dijital dünyaya erişim sağlandı.

    2 bin 227 köy okulu 2023 yılında internetle buluştu Tam Boyutta Gör

    Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, gerekli altyapısı olmadığı için internet kullanamayan köy okullarına, şirket uyduları üzerinden verilen geniş bant internet hizmetinin alanı genişliyor.

    Özellikle sarp arazilerde bulunan ve karasal bağlantının bulunmadığı köy okullarının internete kavuşturulması amacıyla kuruluş tarafından Türksat VSAT (Küçük Çaplı Uydu İstasyonu) anteni kurulumları yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 1366 köy okuluna internet bağlandı. Geçen yıl bu sayı 1817 olurken, bu yıl da yüzde 22,6 artışla 2 bin 227'ye yükseldi.

    Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle bu okullara verilen uydu internet hızı ise 100 Mbps'nin üzerine çıkarıldı. VSAT antenleri ile Türksat uyduları üzerinden yüksek hızda internet hizmetinin, altyapısı olmayan tüm okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Türksat AŞ arasında, okullara şirkete ait haberleşme uyduları üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin protokol 2019 yılında imzalanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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