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Yüksek performanslı elektrikli otomobil üreticisi Rimac’ın Nevera modeli, geri viteste 275,74 km/h hızla ilerleyerek Guinness Dünya Rekoru’nu ele geçirdi.

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Nevera, dört elektrik motoruyla çalışıyor ve muazzam bir güç olan 1914 beygir gücü ile 2360 Nm tork üretebiliyor. İsmini Hırvatistan kıyılarındaki bir fırtınadan alan Nevera, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,85 saniyede ulaşırken, 0’dan 300 km/s hıza ise sadece 9,3 saniyede çıkabiliyor. Araç, maksimum olarak 412 km/s hıza ulaşabiliyor ve 120 kWh pil paketi sayesinde 550 kilometreye yakın menzil sunuyor.

Daha önce sadece bir günde resmi olarak kaydedilen 23 farklı hız rekoru büyük yankı uyandırmıştı. RaceLogic ve Dewesoft tarafından doğrulanan bu 23 hız rekoru, özellikle Almanya’daki Testing Papenburg (ATP) tesisinde elde edilmişti.

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Geri viteste dünya rekoru kırıldı