Geri viteste dünya rekoru kırıldı

Yüksek performanslı elektrikli otomobil üreticisi Rimac’ın Nevera modeli, geri viteste 275,74 km/h hızla ilerleyerek Guinness Dünya Rekoru’nu ele geçirdi.
Nevera, dört elektrik motoruyla çalışıyor ve muazzam bir güç olan 1914 beygir gücü ile 2360 Nm tork üretebiliyor. İsmini Hırvatistan kıyılarındaki bir fırtınadan alan Nevera, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,85 saniyede ulaşırken, 0’dan 300 km/s hıza ise sadece 9,3 saniyede çıkabiliyor. Araç, maksimum olarak 412 km/s hıza ulaşabiliyor ve 120 kWh pil paketi sayesinde 550 kilometreye yakın menzil sunuyor.
Daha önce sadece bir günde resmi olarak kaydedilen 23 farklı hız rekoru büyük yankı uyandırmıştı. RaceLogic ve Dewesoft tarafından doğrulanan bu 23 hız rekoru, özellikle Almanya’daki Testing Papenburg (ATP) tesisinde elde edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.