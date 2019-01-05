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2018'in En İyi 10 Vizyon Filmi

4 ay
11,4b
1
Sinema ve Dizi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berk Gün
Eleştirmen
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Sizin için 2018'de izlediğimiz en iyi vizyon filmlerini listeleyelim ve kaçırdıklarınızı size hatırlatalım istedik. Siz de 2018'de izlediğiniz en iyi vizyon filmleri bizimle paylaşmayı unutmayın.
2018 yılında Türkiye'de 442 film vizyona girdi ve biz de bu filmler arasından en çok sevdiklerimizi sizin için listeledik. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cokbaska 4 ay en beğenilen
Yazılı vereydiniz listeyi
Yanıtla +24
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yigidoumit 4 ay
10 mission impossible fallout
9 isle of dogs
8 avengers infinity war
7 you sere Never really here
6 a prayer before dawn
5 anons
4 cold war
3 there billboard outside ebbing
2 spide Man into the spide verse
1 roma
10 mission impossible fallout9 isle of dogs8 avengers infinity war7 you sere Never really here6 a prayer before dawn5 anons4 cold w...
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1 Avatar
Robert Chase 4 ay
3-5 kere izliyem de kafeinsiz bitmesin
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DH Misafiri 4 ay
emeğine sağlık berk, kafein(kedi) için 50 adet rtx2080ti 20 adet i7 9900k, 60 adette sulugöz ciklet teklifi yapıyorum.
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DH Misafiri 4 ay
Adamın işi o. cahillik akmış yine ortalama dh kullanıcısı yorumunda.
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DH Misafiri 4 ay
Sizi takibe devam. Bilgilerden ve yorumlardan çok faydalanıyorum. Emeğinize sağlık ??????
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acinarkok 4 ay
Teşekkürler
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ungalath 4 ay
naptınız diye vidyoya başlayınca soğudum açıkcası. sanki bir arkadaşına seslenir gibi olmuş.
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WB 4 ay
442’sini de izlediniz yani? Ilginc..
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dmlatmr92 4 ay
Nereden film izliyorsunuz? Hangi internet sitesini kullanıyorsunuz acaba?
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StaatSanWalt 4 ay dmlatmr92
Zamunda akar.
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yigidoumit 4 ay
10 mission impossible fallout
9 isle of dogs
8 avengers infinity war
7 you sere Never really here
6 a prayer before dawn
5 anons
4 cold war
3 there billboard outside ebbing
2 spide Man into the spide verse
1 roma
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crystal_ship 4 ay
The House That Jack Built’i de görmek isterdim listede.
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