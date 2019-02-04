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Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi?

3 ay
10,4b
1
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Yılmaz Erdoğan'ın yeniden yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve başrolünde olduğu Organize İşler serisinin ikinci filmi Organi İşler: Sazan Sarmalı filminin incelemesi ile karşınızdayız.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, kızı Nazlı'nın dolandırılmasıyla hareket geçen Asım Noyan ile ekibinin, kurdukları sahtekârlık düzenini döndürmeye devam etmesini konu alıyor. Peki ilk film kadar güzel mi? Sinemada izlemeli misiniz?

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Cute Hentai 3 ay
Ciddi benziyor evet harbi benziyor... Naptınız ...

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keremec 3 ay
Film değil otobüs hattı sanki. Kullandığım hattın otobüsü hafta sonları bu kadar sık kalkmıyor
Hadi İstanbul ve Ankara tamam, alternatifler var ama başka illerde yaşayanlar sinemaya gidince ille de bu filmi mi izlemek zorunda.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Film değil otobüs hattı sanki. Kullandığım hattın otobüsü hafta sonları bu kadar sık kalkmıyorHadi İstanbul ve Ankara tamam, alternatifler var ama ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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___Lawyer___ 3 ay
Harika bir inceleme olmuş. Bu kadar doğal ve içten yorumlar olması videoyu izlerken çoğu yerde aynen dememe neden oldu.
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man utd 3 ay
çiçero izlemeye gittim, baktım tüm salon ve seansları bu filme ayırmışlar.İzlerken sıkılmadım da , iyi filmdi de diyemem. 10/5.5
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12 Angry Men 3 ay
Bu filmi televizyonda görsem kanalı değişirim. Millet para verip sinemaya gidiyor izlemek için. Ne bileyim bana saçma geliyor. :D
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sistemli adam 3 ay
Böyle saçma sapan filmleri para verip izleyenler var.
"Sazanlar bitmiyor" adıyla seriyi devam ettirebilirler.
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ProfXavier 3 ay
filme gitmeyin videosu olmuş...
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Piêr Dé Sans 3 ay
Filmin niye bu kadar çok seansta yayınlandığını soranlar, cumhurbaşkanı imzayı atarken " yılmaz bey hayırlı olsun" dediğinde de şaşırdı mı? O kadar isyanın, isyan edenlerin filmleri yayına girmeden hemen önce olması şaşırtıcı mı?
Gerçekten izlemeye değer filmleri sırf bunlar para kazansın diye seanstan çekmek, seans sayısını düşürmek hangi izahatle açıklanabilir ki?
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Kayrabey 3 ay
Gereksiz...
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DH Misafiri 3 ay
Adam kötü karakter benziyor demiş, birisi fotoğrafını koyup benzemiyor demiş. Bu insanlar gerçekten nasıl besleniyorlar anlamak mümkün değil. 5 versen sanki daha iyi olacakmış ama genel olarak benzer fikirlerdeyiz.
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ProfXavier 3 ay DH Misafiri
yorumunuza şapka çıkartıyorum :)
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DH Misafiri 3 ay
Çiçero varken Organize İşlerde ne...
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a_y_k_u_t 3 ay
Çıkar çıkmaz gittim izledim. Fena değil izlenebilir bir "türk filmi". Özellikle Kıvanç Tatlıtuğun oyunculuğu çok iyiydi. Ama ilk film kadar vurucu sahneler yoktu ve daha ailecek izlenebilecek bir filmdi :)
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WmGMD 3 ay
Gidilmeye değecek film değil belli ki
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