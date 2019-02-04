Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi?

Yılmaz Erdoğan'ın yeniden yönetmenlik koltuğuna oturduğu ve başrolünde olduğu Organize İşler serisinin ikinci filmi Organi İşler: Sazan Sarmalı filminin incelemesi ile karşınızdayız.

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Yılmaz Erdoğan yönetmenliğinde Organize İşler: Sazan Sarmalı, Organize İşler'in üzerinden 12 yıl gibi bir süre geçen bu devam filminde, kızı Nazlı'nın dolandırılmasıyla hareket geçen Asım Noyan ile ekibinin, kurdukları sahtekârlık düzenini döndürmeye devam etmesini konu alıyor. Peki ilk film kadar güzel mi? Sinemada izlemeli misiniz?