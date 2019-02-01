Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri

Eleştirmen
Teknoloji tutkunlarının gerek teknoloji kullanımı, gerek günümüze ve geçmişimize ışık tutması, gerekse teknolojiye yön vermesiyle izlemesi gerektiğini düşündüğümüz filmleri sizin için listeledik.
Düzenli olarak yapmaya çalışacağımız film tavsiyelerinin ilki ile karşınızdayız. Umarız tavsiye ettiğimiz filmler arasından izlemediğiniz öneriler bulabilirsiniz.
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2) The Social Network (Sosyal Ağ)
3) The Internet's Own Boy: The Story Of Aaron Swartz (İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz'ın Hikayesi)
4) The Martian (Marslı)
5) Minority Report (Azınlık Raporu)
6) 2001: A Space Odyssey (2001: Uzay Macerası)
7) I, Robot (Ben, Robot)
8) Enemy Of The State (Devlet Düşmanı)
9) Eagle Eye (Kartal Göz)
2- Her
3- Ex-machina
3- Metropolis
4- Transcendence
5- Moon
6- Blade Runner
7- Branded
8-arrival
9-I,Robot
10- Existenz