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Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri

3 ay
11,8b
2
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Teknoloji tutkunlarının gerek teknoloji kullanımı, gerek günümüze ve geçmişimize ışık tutması, gerekse teknolojiye yön vermesiyle izlemesi gerektiğini düşündüğümüz filmleri sizin için listeledik.
Düzenli olarak yapmaya çalışacağımız film tavsiyelerinin ilki ile karşınızdayız. Umarız tavsiye ettiğimiz filmler arasından izlemediğiniz öneriler bulabilirsiniz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozmenakif 3 ay en beğenilen
1) Pirates Of The Silicon Valley (Silikon Vadisinin Korsanları)
2) The Social Network (Sosyal Ağ)
3) The Internet's Own Boy: The Story Of Aaron Swartz (İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz'ın Hikayesi)
4) The Martian (Marslı)
5) Minority Report (Azınlık Raporu)
6) 2001: A Space Odyssey (2001: Uzay Macerası)
7) I, Robot (Ben, Robot)
8) Enemy Of The State (Devlet Düşmanı)
9) Eagle Eye (Kartal Göz)
1) Pirates Of The Silicon Valley (Silikon Vadisinin Korsanları)2) The Social Network (Sosyal Ağ)3) The Internet's Own Boy: The Story Of Aaron Swartz (İ...
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Yanıtla +14
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MnTotoro 3 ay
1- Gattaca
2- Her
3- Ex-machina
3- Metropolis
4- Transcendence
5- Moon
6- Blade Runner
7- Branded
8-arrival
9-I,Robot
10- Existenz
1- Gattaca2- Her3- Ex-machina3- Metropolis4- Transcendence5- Moon6- Blade Runner7- Branded8-arrival9-I,Robot10- E...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 ay
Bitişik yazıması gereken da'yı ayrı yazıp, ayrı yazılması gerekeni bitişik yazarak bir isyan başlatın kardeş.
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1ses1 3 ay
hayvan hakkı zart zurt ama kısırlaştırma hakkı o yok incittiğiniz yerden incinin..
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berkgun 3 ay 1ses1
Bu nasıl bir terbiyesizlik yahu.
Kediler zevkten kısırlaştırılmazlar kardeşim. Dişi kedilerde kısırlaştırma kedilerin en çok yakalandığı rahim ve meme kanseri riskini %25 azaltır. Erkek kedilerde testis kanseri riskini neredeyse sıfıra indirir ve yaşamlarını %40 uzattığı saptanmıştır. Ayrıca barınak sahiplendirme sisteminde de Türkiye dahil tüm ülkelerde kedinizi kısırlaştıracağınıza dair sözleşme imzalarsınız. Önce bilgilenip, sonra yorum yapmanızı tavsiye derim.
Sevgiler.
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Fulton 3 ay
Şaka mı bu? Matrix nerede?
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bytradm 3 ay
0)-who am I
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sendemail 3 ay
-Her
-Black Mirror
Gattaca
-first Man
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kara_şahin 3 ay
Adım adım komplo 2009
kimim ben bilgisayar korsanı 2014
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MnTotoro 3 ay
1- Gattaca
2- Her
3- Ex-machina
3- Metropolis
4- Transcendence
5- Moon
6- Blade Runner
7- Branded
8-arrival
9-I,Robot
10- Existenz
3 Yanıt Yanıtla +8
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sendemail 3 ay MnTotoro
MnTotoro
1- Gattaca
2- Her
3- Ex-machina
3- Metropolis
4- Transcendence
5- Moon
6- Blade Runner
7- Branded
8-arrival
9-I,Robot
10- Existenz

Totoro çok güzel liste yapmış, pekiştirmek için alıntı ediyorum
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sendemail 3 ay MnTotoro
MnTotoro
1- Gattaca
2- Her
3- Ex-machina
3- Metropolis
4- Transcendence
5- Moon
6- Blade Runner
7- Branded
8-arrival
9-I,Robot
10- Existenz

Mn Totoro efsane liste yapmış, sırf bilim kurgu değil kültürü arttırmak için dahi mutlaka izlenmesi gereken bir liste,

Pekişsin diye alıntı yapma gereği duydum, süper liste
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East998 3 ay MnTotoro
Güzel listede belki Europa report da olabilir.
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MnTotoro 3 ay
Liste low profile.
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koçari 3 ay
1927 yapımı metropolis filmi var. Tam film YouTube dada var.

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elektrontan 3 ay
The Imitation Game nasıl listede olmaz ya! Onu izlemeyen gitsin 7/24 Candy Crush oynasın.
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