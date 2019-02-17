Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi

James Cameron'ın Avatar'dan sonra bize üç boyutlu filmleri sevdirme çabasının son halkası, manga uyarlaması Alita: Battle Angel filminin incelemesi ile karşınızdayız.

Kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmeyen cyborg Alita'nın, tanımadığı bir gelecekte uyanması ve şefkatli bir doktorun yanında tekrar hayata bağlanmasını anlatan Alita: Battle Angel yani Alita: Savaş Meleği'nin incelemesi ile karşınızdayız. Sinemada izlenmesi gereken bir film mi sorusunun cevabını arıyoruz.