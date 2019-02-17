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Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi

3 ay
15,1b
1
Sinema ve Dizi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berk Gün
Eleştirmen
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James Cameron'ın Avatar'dan sonra bize üç boyutlu filmleri sevdirme çabasının son halkası, manga uyarlaması Alita: Battle Angel filminin incelemesi ile karşınızdayız.
Kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmeyen cyborg Alita'nın, tanımadığı bir gelecekte uyanması ve şefkatli bir doktorun yanında tekrar hayata bağlanmasını anlatan Alita: Battle Angel yani Alita: Savaş Meleği'nin incelemesi ile karşınızdayız. Sinemada izlenmesi gereken bir film mi sorusunun cevabını arıyoruz.

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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Lütfen, illa inceleme yapacaksanız videonun altına incelemeyi yazın. Yanımda kulaklıkla ya da sesli bir şeyler izleyebileceğim durumdayken dolaşmıyorun sitede her zaman. Videonun izlenmesi sitenin gelirine bir şey katmıyordur herhalde, kimsenin zararına bir hareket olmaz sanıyorum.
Lütfen, illa inceleme yapacaksanız videonun altına incelemeyi yazın. Yanımda kulaklıkla ya da sesli bir şeyler izleyebileceğim durumdayken dolaşmıyorun sitede h...
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teknokaptan 3 ay
izledim guzeldi ama sonu olmamis artik seriye baglayip sonu devam edilecek filimler yapiyorlar
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sericik 3 ay
6:05 te boktan demişsin ben dışkı emojisinden bahsettiğimde az daha ban yiyordum bak
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DH Misafiri 3 ay
yemek yemesi mesela saçma...nereden çıkacak posa ?
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742793 3 ay
Dizi forumunda bu konunun işi ne arkadaş banane bu filmden
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Executor Arhentir 3 ay
Film güzel görünüyor
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venom.X 3 ay
Az önce çıktım derin bir konu bulamadım, akılda kalıcı bir hikaye ve son bekliyordum. Beklentim büyüktü belkide o yüzdendir. Kendini izleten bir film asla sıkılmazsınız. Ayrıca bu evrende iyi bir yapımcıyla güzel bir oyun ortaya çıkabilir. Sonuç olarak filme 10 üzerinden 7 puan verilir.
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AC_Hawker 3 ay
Şimdi çıktım filmden. Gidin bence çok iyi. Imax gittim ben görseller oldukca basarili
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Lütfen, illa inceleme yapacaksanız videonun altına incelemeyi yazın. Yanımda kulaklıkla ya da sesli bir şeyler izleyebileceğim durumdayken dolaşmıyorun sitede her zaman. Videonun izlenmesi sitenin gelirine bir şey katmıyordur herhalde, kimsenin zararına bir hareket olmaz sanıyorum.
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mementopolis 3 ay
Astro Boy > Alita: Battle Angel
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KaleyDeskop 3 ay
edge of tomorrow dan sonra hoolywood'un elinden çıkmış en iyi japon manga anime uyarlamalarından biri olmuş..
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