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2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Zotac'ın konsol avıcısı mini PC sistemine göz atıyor, Dronelar ile kargo taşıyor, sanal gerçeklik ile 11 Eylül'ü yaşıyor, Halo 5 ile Multiye dalıp Steam ile rekorları gözlüyoruz.

Turtlebeach HyperSound ile duyma güçlüğü çekenlere özel ses sistemi
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https://www.youtube.com/watch?v=MrwxEX8qOxA


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Exnuc 3 yıl en beğenilen
Hindistan'da güneş panellerini trenlerin üzerine koyacaklarsa millet nerede gidecek? Herifler üzerinde gidiyor ya la.
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Ekrem71.5 6 ay
Talhayı özledim vallahi
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macır 3 yıl
Orjinalden alıntı: ygultekin82
900p diyince aklıma Ps4 geliyor. PS4ün olması gereken çözünürlüğü, hatta 720p bile olabilir. Yeni çıkan oyunları 1080p açabilme uğruna nelerden feragat edildiği apaçık ortada.

900 p deyince aklıma xbox one geliyor. hatta 720 p 30 fps. ps4 en azında full hd açıyor kamiiilll
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macır 3 yıl
Orjinalden alıntı: BSC Misafiri
Al Fallout 4 ikiside 1080p Xbox da yag gibi PS4 de slayt show.

neogaf.com/...



Su Mad Max,MGS ve BF4 de PS4 de olup da Xbox da olmayan hangi efektmis söylede bilelim.

BF4

youtube.com/...

MGS

youtube.com/...

youtube.com/...

Bence hayal görüyorsun.
Bence sen mesaj attığın konuları bile hatırlamak istemiyorsun, MAD MAX, MGS vs. mesajlarda sende vardın o yüzden sana örnek atmayacağım trolleri beslemiyorum.

xbox anca 720 p açar. xbox 360 bile daha güçlü
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EnemyDestroyeD 3 yıl
imden bi ses sony bu ps4 ün gelişmiş sürümünü çıkarıcak diyor çünkü gerçekten yetersiz.
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Nicolae 3 yıl
eskhkioyuncu yu xbox in basina gecirsinler. Phil Spencer senin kadar savunmuyor su konsolu.
Baslik fena olmus Mesut Bey
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meego 3 yıl
"Gücü henüz anlaşılamamış 900P" gül gül öldüm yaaa.
Program için teşekkürler.
Herzamanki gibi çok güzel olmuş ancak program niçin hemen youtube kanalınıza koyulmuyor acaba?
Akıllı tvlerde en iyi ve rahat izleme yöntemi youtube olduğu için youtube da eklense güzel olacağını düşünmekteyim.
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Outlaw-E 3 yıl
Eskhioyuncu yine sallamaya başlamış işkembeden. Kesinlikle inanmayın bu Adama işi gücü sallamak. Fake i ile girmiyor bu aralar powersmachine İ özledik.
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BSC Misafiri 3 yıl
eskioyuncu oku dediklerini kendinde bir okusan, sen anlamıyorsan özet geçeyim zayıf görselliğe sahip oyunlarda bu problemin olmasını açıklamanı istiyorum bana. Seni yeni tanımıyorum merak etme. Ordan burdan aynı okuduklarımızla hemen siz fark etmeden neler götürdüler lafına sığınmayın. Benim emektar macimde çalışıcak geometri, kaplama fakiri resmen tabletlik oyunun ne AF sinden bahsediyorsunuz ? Anlamamak için çaba mı gösteriyorsunuz. Aynılarını bizde okuyoruz sonra gelip ben biliyorum problemi naraları atıyorsunuz ama olayı bilen yok. Burada fikrimizi paylaşıyoruz biz, marka fanlığı yapmak, sırıtmak daha çok size yakışıyor belli ki. 4 yıldır forumu takip ediyorum ve en son ciddiye alacağım sizin sözleriniz sayenizde. Ayrıca Fallout 4'ün Xboxta yağ gibi aktığına dair bir inceleme birşey'de yok. Yazılım her zaman microsoftun en iyi olduğu kısım. Fanlık yapacaksanız sizin xbox one cloudla uçacak, kaçacak laflarınızı hatırlatırım, hala bekliyoruz.
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Chirrut Imwe 3 yıl BSC Misafiri
BSC Misafiri
eskioyuncu oku dediklerini kendinde bir okusan, sen anlamıyorsan özet geçeyim zayıf görselliğe sahip oyunlarda bu problemin olmasını açıklamanı istiyorum bana. Seni yeni tanımıyorum merak etme. Ordan burdan aynı okuduklarımızla hemen siz fark etmeden neler götürdüler lafına sığınmayın. Benim emektar macimde çalışıcak geometri, kaplama fakiri resmen tabletlik oyunun ne AF sinden bahsediyorsunuz ? Anlamamak için çaba mı gösteriyorsunuz. Aynılarını bizde okuyoruz sonra gelip ben biliyorum problemi naraları atıyorsunuz ama olayı bilen yok. Burada fikrimizi paylaşıyoruz biz, marka fanlığı yapmak, sırıtmak daha çok size yakışıyor belli ki. 4 yıldır forumu takip ediyorum ve en son ciddiye alacağım sizin sözleriniz sayenizde. Ayrıca Fallout 4'ün Xboxta yağ gibi aktığına dair bir inceleme birşey'de yok. Yazılım her zaman microsoftun en iyi olduğu kısım. Fanlık yapacaksanız sizin xbox one cloudla uçacak, kaçacak laflarınızı hatırlatırım, hala bekliyoruz.

Sen var beni kale alma,birak troll olarak kalayim ve saydigin oyunlari olmayan artilari ile birlikte hayal aleminde oynamaya devam et.
Adama anlattik link de verdik neden kaynaklandigini daha hala bana izah et diyor


Galiba algi problemi var.
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BSC Misafiri 3 yıl
Al Fallout 4 ikiside 1080p Xbox da yag gibi PS4 de slayt show.

neogaf.com/...



Su Mad Max,MGS ve BF4 de PS4 de olup da Xbox da olmayan hangi efektmis söylede bilelim.

BF4

youtube.com/...

MGS

youtube.com/...

youtube.com/...

Bence hayal görüyorsun.
Bence sen mesaj attığın konuları bile hatırlamak istemiyorsun, MAD MAX, MGS vs. mesajlarda sende vardın o yüzden sana örnek atmayacağım trolleri beslemiyorum.
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BSC Misafiri 3 yıl
Orjinalden alıntı: Speed-Step
quote:
eskhioyuncu

NFS'in PS4 de 1080p olmasi hayra alamet olmamis.XO ile arada ciddi kaplama ve AF farkliligi var ahada ispati buyrun

twitter.com/...

#%50morepower



Merhaba,

Güzel bir konuya değinmişsiniz. Playstation 4 yüksek çözünürlük sunuyor ama bariz AF problemleri yaşıyor. Aşağıdaki adreste yer alan konuda çok daha ayrıntılı görseller var. Özel bir video ile bunu ele almak iyi olacaktır.

neogaf.com/...

Sevgiler,
Mesut Çevik

Merhabalar Mesut bey bu konu da çok bilgili değilim ama araştırdığım kadarıyla bu problem daha çok sony tarafının yazılım konusunda ki beceriksiziliğinden ileri geliyor gibi görünüyor çok basit sayılabilecek görselliğe sahip bazı oyunlar da yaşayabiliyor ve bunlar pek kısmını geçtim hiç mantıklı değil ya da çok alakasız yerlerde yer alan kaplamalar da kendini gösteriyor, bu problemi düzelten düzeltiyor birçok oyunda patch ile düzeltildi ve takip ettiğim kadarıyla daha yüksek performans isteyen oyunlar da dahi performans problemi, downgrade yaşanmadan da halledilmiş görünüyor. Yani (PS4'ün cikabildigi max.bant genisligi 136gb/s.Buradan anlasilacagi gibi oldukca kisitli bir deger bundan kaplamalr vır vır lafı) teorisi ciddi sorunlu biraz bilgiç bir söylem gibime geliyor. NFS ise bariz 1080p politikasının kurbanı, aynı ayarda biraz daha iyisini sunmak varken cidden sony şu saçmalığı artık bırakmalı. Aradaki güç farkı çok değil ama bir fark var belli ki. Bunu MGS, BF4, Mad max oyunlarında Xbox tarafında olmayan efektlerden anlayabiliyoruz. ( kaldi ki eskioyuncu gibi bazı arkadaşlar olmayan efektler için o efektler olmadan oyun daha iyi görünüyor diyebilecek (dediler) kadarda yanlı. Hadi MGS sony yakını firma peki BF4 ve Mad Max'te sony bazlı mı ? değil. Sony bu her oyunda olmasa da bu problemi çözmeli. Bazı oyunlar da muhtemelen firmalar arası anlaşma, yakınlık ile diğer konsolda az biraz daha iyi gösteriliyor. En son Neogafta yer alan SF5 beta resimlerinde karakterlerin üzerinde durduğu yani çok alakasız bir yer olan dibimizde ki kaplama da sorun görünüyor. Bende az çok 3D ve oyun motorları konusunda işlerde yer alıyorum ve bu sorun ciddi komik ve sistemden çok yazılımla alakalıymış hissi veriyor.
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Chirrut Imwe 3 yıl BSC Misafiri
BSC Misafiri

Orjinalden alıntı: Speed-Step

quote:
eskhioyuncu

NFS'in PS4 de 1080p olmasi hayra alamet olmamis.XO ile arada ciddi kaplama ve AF farkliligi var ahada ispati buyrun

twitter.com/...

#%50morepower



Merhaba,

Güzel bir konuya değinmişsiniz. Playstation 4 yüksek çözünürlük sunuyor ama bariz AF problemleri yaşıyor. Aşağıdaki adreste yer alan konuda çok daha ayrıntılı görseller var. Özel bir video ile bunu ele almak iyi olacaktır.

neogaf.com/...

Sevgiler,
Mesut Çevik


Merhabalar Mesut bey bu konu da çok bilgili değilim ama araştırdığım kadarıyla bu problem daha çok sony tarafının yazılım konusunda ki beceriksiziliğinden ileri geliyor gibi görünüyor çok basit sayılabilecek görselliğe sahip bazı oyunlar da yaşayabiliyor ve bunlar pek kısmını geçtim hiç mantıklı değil ya da çok alakasız yerlerde yer alan kaplamalar da kendini gösteriyor, bu problemi düzelten düzeltiyor birçok oyunda patch ile düzeltildi ve takip ettiğim kadarıyla daha yüksek performans isteyen oyunlar da dahi performans problemi, downgrade yaşanmadan da halledilmiş görünüyor. Yani (PS4'ün cikabildigi max.bant genisligi 136gb/s.Buradan anlasilacagi gibi oldukca kisitli bir deger bundan kaplamalr vır vır lafı) teorisi ciddi sorunlu biraz bilgiç bir söylem gibime geliyor. NFS ise bariz 1080p politikasının kurbanı, aynı ayarda biraz daha iyisini sunmak varken cidden sony şu saçmalığı artık bırakmalı. Aradaki güç farkı çok değil ama bir fark var belli ki. Bunu MGS, BF4, Mad max oyunlarında Xbox tarafında olmayan efektlerden anlayabiliyoruz. ( kaldi ki eskioyuncu gibi bazı arkadaşlar olmayan efektler için o efektler olmadan oyun daha iyi görünüyor diyebilecek (dediler) kadarda yanlı. Hadi MGS sony yakını firma peki BF4 ve Mad Max'te sony bazlı mı ? değil. Sony bu her oyunda olmasa da bu problemi çözmeli. Bazı oyunlar da muhtemelen firmalar arası anlaşma, yakınlık ile diğer konsolda az biraz daha iyi gösteriliyor. En son Neogafta yer alan SF5 beta resimlerinde karakterlerin üzerinde durduğu yani çok alakasız bir yer olan dibimizde ki kaplama da sorun görünüyor. Bende az çok 3D ve oyun motorları konusunda işlerde yer alıyorum ve bu sorun ciddi komik ve sistemden çok yazılımla alakalıymış hissi veriyor.

Arkadasim PS4 de bi cok oyun 1080p ugruna katlediliyor.Acin teknik incelemelere bakin.Kaplama ve AF sorunu yazilim degil donanim sorunu ve cevabida düsük bantgenisligi.GNM DX12 ve Vulcan dan bile daha düsük bir API iken nasil oluyorda yazilim sorunu oluyor bu? Hadi yazilim sorunu 3 yildir cözülemedi mi? Kendinizi bununla teselli etmek istiyorsaniz secim sizin.

eurogamer.net/...

Daha sonradan az biraz AF koyan oyunlarda da arkada kim bilir ne gitti de anlayamiyorsun.Yine ayni oyunda Xbox da 16xAF mecvut.




Al Fallout 4 ikiside 1080p Xbox da yag gibi PS4 de slayt show.

neogaf.com/...




Su Mad Max,MGS ve BF4 de PS4 de olup da Xbox da olmayan hangi efektmis söylede bilelim.

BF4

youtube.com/...

MGS

youtube.com/...

youtube.com/...

Bence hayal görüyorsun.
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