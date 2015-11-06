2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde Zotac'ın konsol avıcısı mini PC sistemine göz atıyor, Dronelar ile kargo taşıyor, sanal gerçeklik ile 11 Eylül'ü yaşıyor, Halo 5 ile Multiye dalıp Steam ile rekorları gözlüyoruz.

Turtlebeach HyperSound ile duyma güçlüğü çekenlere özel ses sistemi

https://www.youtube.com/watch?v=UjzU4SLJ3p4

DJI Apple Watch ile Drone kontrolü sağlayan yeni konseptini sergiledi

https://www.youtube.com/watch?v=ec1EF2UaQ4U

Tesla, "otomatik pilot" sürecine kısıtlama getirebilir https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-otomatik-pilot-surecine-kisitlama-getirebilir.htm



https://www.youtube.com/watch?v=Lx3-epk_ztQ (2Dakika 50sn sonrası olay yaşanıyor)

https://www.youtube.com/watch?v=MrwxEX8qOxA

55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus https://www.donanimhaber.com/muzik_ses-sistemleri/haberleri/55-bin-dolarlik-kulaklik-Sennheiser-Orpheus.htm

Hindistan trenlerin üstüne güneş panelleri yerleştirecek

https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Hindistan-trenlerin-ustune-gunes-panelleri-yerlestirecek.htm



ZOTAC kompakt yapıdaki en güçlü Steam cihazını geliştirdiği iddiasında https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/ZOTAC-kompakt-yapidaki-en-guclu-Steam-cihazini-gelistirdigi-iddiasinda.htm

MIT, duvarların arkasını artık daha iyi görüyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiT-duvarlarin-arkasini-artik-daha-iyi-goruyor.htm

MIT'den etkileyici drone sistemi https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiTden-etkileyici-drone-sistemi.htm

Google "Project Wing" dağıtımları 2017'de https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Google-Project-Wing-dagitimlari-2017de.htm



HTC: Sanal gerçekliğin standartlaşması için daha zaman var https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/HTC-Sanal-gercekligin-standartlasmasi-icin-daha-zaman-var.htm



360 derecelik bir video da Subaru'dan geldi

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/360-derecelik-bir-video-da-Subarudan-geldi.htm

Oculus VR'ın kurucusundan önemli kablo açıklaması

https://www.donanimhaber.com/diger-urunler/haberleri/Oculus-VRin-kurucusundan-onemli-kablo-aciklamasi.htm

DJI'dan güçlü drone bilgisayarı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/DJidan-guclu-drone-bilgisayari.htm

Anakart ve ekran kartı tek bir pakette! https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/Anakart-ve-ekran-karti-tek-bir-pakette.htm

Her 10 siteden 9’u kullanıcı verilerini sızdırıyor

https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Her-10-siteden-9u-kullanici-verilerini-sizdiriyor.htm



