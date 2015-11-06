2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı

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Tesla, "otomatik pilot" sürecine kısıtlama getirebilir
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https://www.youtube.com/watch?v=MrwxEX8qOxA
55 bin dolarlık kulaklık: Sennheiser Orpheus
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Hindistan trenlerin üstüne güneş panelleri yerleştirecek
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Google "Project Wing" dağıtımları 2017'de
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HTC: Sanal gerçekliğin standartlaşması için daha zaman var
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900 p deyince aklıma xbox one geliyor. hatta 720 p 30 fps. ps4 en azında full hd açıyor kamiiilll
xbox anca 720 p açar. xbox 360 bile daha güçlü
Baslik fena olmus Mesut Bey
Program için teşekkürler.
Herzamanki gibi çok güzel olmuş ancak program niçin hemen youtube kanalınıza koyulmuyor acaba?
Akıllı tvlerde en iyi ve rahat izleme yöntemi youtube olduğu için youtube da eklense güzel olacağını düşünmekteyim.
Sen var beni kale alma,birak troll olarak kalayim ve saydigin oyunlari olmayan artilari ile birlikte hayal aleminde oynamaya devam et. Adama anlattik link de verdik neden kaynaklandigini daha hala bana izah et diyor Galiba algi problemi var.
neogaf.com/...
Su Mad Max,MGS ve BF4 de PS4 de olup da Xbox da olmayan hangi efektmis söylede bilelim.
BF4
youtube.com/...
MGS
youtube.com/...
youtube.com/...
Bence hayal görüyorsun.
Bence sen mesaj attığın konuları bile hatırlamak istemiyorsun, MAD MAX, MGS vs. mesajlarda sende vardın o yüzden sana örnek atmayacağım trolleri beslemiyorum.
Merhabalar Mesut bey bu konu da çok bilgili değilim ama araştırdığım kadarıyla bu problem daha çok sony tarafının yazılım konusunda ki beceriksiziliğinden ileri geliyor gibi görünüyor çok basit sayılabilecek görselliğe sahip bazı oyunlar da yaşayabiliyor ve bunlar pek kısmını geçtim hiç mantıklı değil ya da çok alakasız yerlerde yer alan kaplamalar da kendini gösteriyor, bu problemi düzelten düzeltiyor birçok oyunda patch ile düzeltildi ve takip ettiğim kadarıyla daha yüksek performans isteyen oyunlar da dahi performans problemi, downgrade yaşanmadan da halledilmiş görünüyor. Yani (PS4'ün cikabildigi max.bant genisligi 136gb/s.Buradan anlasilacagi gibi oldukca kisitli bir deger bundan kaplamalr vır vır lafı) teorisi ciddi sorunlu biraz bilgiç bir söylem gibime geliyor. NFS ise bariz 1080p politikasının kurbanı, aynı ayarda biraz daha iyisini sunmak varken cidden sony şu saçmalığı artık bırakmalı. Aradaki güç farkı çok değil ama bir fark var belli ki. Bunu MGS, BF4, Mad max oyunlarında Xbox tarafında olmayan efektlerden anlayabiliyoruz. ( kaldi ki eskioyuncu gibi bazı arkadaşlar olmayan efektler için o efektler olmadan oyun daha iyi görünüyor diyebilecek (dediler) kadarda yanlı. Hadi MGS sony yakını firma peki BF4 ve Mad Max'te sony bazlı mı ? değil. Sony bu her oyunda olmasa da bu problemi çözmeli. Bazı oyunlar da muhtemelen firmalar arası anlaşma, yakınlık ile diğer konsolda az biraz daha iyi gösteriliyor. En son Neogafta yer alan SF5 beta resimlerinde karakterlerin üzerinde durduğu yani çok alakasız bir yer olan dibimizde ki kaplama da sorun görünüyor. Bende az çok 3D ve oyun motorları konusunda işlerde yer alıyorum ve bu sorun ciddi komik ve sistemden çok yazılımla alakalıymış hissi veriyor.
Arkadasim PS4 de bi cok oyun 1080p ugruna katlediliyor.Acin teknik incelemelere bakin.Kaplama ve AF sorunu yazilim degil donanim sorunu ve cevabida düsük bantgenisligi.GNM DX12 ve Vulcan dan bile daha düsük bir API iken nasil oluyorda yazilim sorunu oluyor bu? Hadi yazilim sorunu 3 yildir cözülemedi mi? Kendinizi bununla teselli etmek istiyorsaniz secim sizin.
eurogamer.net/...
Daha sonradan az biraz AF koyan oyunlarda da arkada kim bilir ne gitti de anlayamiyorsun.Yine ayni oyunda Xbox da 16xAF mecvut.
Al Fallout 4 ikiside 1080p Xbox da yag gibi PS4 de slayt show.
neogaf.com/...
Su Mad Max,MGS ve BF4 de PS4 de olup da Xbox da olmayan hangi efektmis söylede bilelim.
BF4
youtube.com/...
MGS
youtube.com/...
youtube.com/...
Bence hayal görüyorsun.