2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Gece 2 Sabah 8 arası olması kısıtlayıcı olmuş
|Keşke ülkemizde yapılmayan yatırımlara,üretimin olmadığına vs eleştirel gözden bakabilecek cesaretiniz olsaydı da bir iki cümle kurabilseydiniz.
|Aynen önceki yorumlara katılıyorum...
Aynen 3ü1 olmalı ve elektrikler kesik bölümü gibi olmalı. Çok daha samimi ve hoş olurdu. Ama böylede çok samimi ve zevkli. Hiç bitmesin istiyor insan.
|Keyifle izledim. Mesut'un enerjisi ve neşesi programı sürükledi. Erdi'nin katılımı renk ve zenginlik katmış. Üçü de gayet iyiydi.
|Oha süper olmuş.
Gece 2 Sabah 8 arası AKN kalksın.
Benim 50Mbit net hızı AKN sonrası 16Mbit olsun.
Koymaz ya.
Zaten benim AKN yi en çok aldığım orijinal oyunları indirmek ( Bir kaç gün önce 100. orijinal oyunumu da aldım. :D ) güncellemeler. Filmler falan etkiliyordu.
Kurarım abi gece bilgisayarı. Sabah 8 e kadar 4-5 tane film iner zaten rahat.
Bu arada ortalama internet hızlarına gelince. Ben herkesin çetelesini tutmuyorum tabi o yüzden şahsım adına konuşayım. 50Mbit VDSL alıyorum. 40Mbit sürekli olarak var. 50Mbit ise tepe değer olarak görülebiliyor.
|izlediğim en keyifli 2si1 lerden biriydi böyle devam etme imkanınız varsa böyle devam edin ellerinize sağlık :)
|6.2 inc'e kadar 28:48 :)
|Merhaba, videoyu işyerindeki bilgisayarımdan izlemek istedim ancak
reklamı geç yazan yere tıkladığımızda websense denen şirket için webtrafiğini düzenleyen güvenlik yazılımı açılan pencereyi görüntülenmesini engelledi.
Reklamı izlemeden videoyu izleyemiyecekmiyiz.Burdaki reklam televizyonlardaki prime time reklamlarından aşağı kalmadı.
Kusra bakmayın ama bu biraz fazla. Ne yapalım izlemesek de olur.
Chagotta
Adblock yukleyin.
|obama s4 mini nin özel bir modunu kullanıyordu iyi araştırın
|mesut abi 2si1 güzel ama 3ü1 gtx1050 kullanırken 1080 geciş yapan pc gibi fark ediyor ortamda daha fazla bilgi sohbet olur gayet güzel
.
DİĞER TÜRLÜ GÖKHAN REİSİN ENERJİSİ ÇOK ÇOK DÜŞÜK SANKİ HAYATI BOYUNCA HEP ASOSYAL TAKILMIŞ GİBİ ZORLA KONUŞUYO KONUŞTUMUDA SIKIYO
.
ENDER REİS ENERJİSİ ESPİRİLER OLSUN COŞTURUYO BUNU GÖREN MESUT ABİDE DURURMU YAPIŞTIRIYO CEVABI GÖKHAN MİSAFİR GİBİ KALIYO :)