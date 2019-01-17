2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?

Bunlar iyi kazanıyor, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında mı diyorsun? Bütün ürünler gelecek, kuracam hesabı vuracam kırbacı diye hayaller mi kuruyorsun? Gel sen de editör ol.

Nasıl editör oldunuz

Hangi okulu okumam gerek

Hangi konularda kendimi geliştirmem lazım

Nasıl başlayayım

Çok merakım var ben de Donanım Haber'de işe başlayabilir miyim

Soruların ardı arkası kesilmiyor :) Bu videoda bütün cevaplar var.