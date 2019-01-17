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2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?

4 ay
7,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bunlar iyi kazanıyor, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında mı diyorsun? Bütün ürünler gelecek, kuracam hesabı vuracam kırbacı diye hayaller mi kuruyorsun? Gel sen de editör ol.
Nasıl editör oldunuz
Hangi okulu okumam gerek
Hangi konularda kendimi geliştirmem lazım
Nasıl başlayayım
Çok merakım var ben de Donanım Haber'de işe başlayabilir miyim
Soruların ardı arkası kesilmiyor :) Bu videoda bütün cevaplar var. 

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Kefelon 4 ay en beğenilen
Çok keyifli video olmuş, elinize sağlık. Forumda banlanmayan yeterince vakit geçirmemiştir zaten. Ben de 2009 üyesiyim aslında ama bu hesabım 2015'de açıldı. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayayım riskli yerlere gidiyorum

İşin heyecan kısmı bence de en önemli nokta. Bir kaç deneme yaptım başımdan geçenleri ufaktan yazayım. Başta belirttiğim gibi 2009 senesinden bu yana forumda vakit geçirince çoğu konuda belirli bilgi birikimine mecburen ulaşıyorsunuz. Merakınız da varsa daha hızlı oluyor. Kendimi bildim bileli teknolojik ürünlere aşırı merakım var. Yeni bir ürün görünce keşke elimde olsa, nasıl bir şeymiş görsem diye içim içimi yiyor. Haliyle elimde biriken tüm parayı bu tarz ürünlere harcıyorum. Daha sonra neden bunu başkaları da görmüyor diyerek Teknoseyir'in sosyal kısmında inceleme yazıları paylaşmaya başladım. 20-25 ürün incelemesi yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bazıları hala duruyor orada.
Teknoseyir'de yazmak ve başkalarıyla iletişime geçmek güzeldi ama aklım sürekli video içerik hazırlamaktaydı. 9-10 yıldır Mesut Çevik, Levent Pekcan, Erdi Özüağ vb. ile büyüyünce haliyle böyle bir şevk geliyor insana. Telefonumla ilk videomu çektim. Xiaomi'nin Hybrid Pro HD kulaklığıydı sanırsam ilk videom. 8-9 video oldu YouTube kanalımda. Bunları Teknoseyir yazılarıma da ekledim. Ek olarak forumda da paylaştım.
Forumda kulaklık satışı yapan bir arkadaş yazılarımı görünce bana ulaştı. Audio-Technica kulaklıklar satıyor dersem herkes kim olduğunu anlar sanırsam. Ücretsiz ürün karşılığında benim ürünlerimi de inceler misin dedi. Böylelikle ilk sponsorluğumu almış oldum
Bilgisayar Mühendisliği okuyorum yakında mezunum hayırlısıyla ama aklımda hep teknoloji editörlüğü vardı. Bu videolar başlangıç oldu ama devamı gelmedi. Hem okulun zorlaması hem de telefon kamerası vb. ile aklımdaki videoları ortaya çıkaramayınca biraz hevesim baltalandı. Vazgeçmedim ama daha rahat olabileceğim bir döneme bıraktım video içerikleri.
Şimdi ise DonanımHaber'de haber editörlüğü yapıyorum. Üstte yazdıklarım bu kısma pek etki etmedi. Takip ederseniz forumda ara ara iş ilanları paylaşılıyor. Editör aranıyor ilanını görüp birkaç makale örneğiyle başvuru yaptım. Sağ olsun, Ahmet Abi beğenmiş, konuşup başlangıcımı yaptım. Umarım kalemim çok daha iyi bir noktaya gelecek zamanla. Sonrasında ana isteğim olan video içerik oluşturmaya devam etmek için çabalayacağım.
Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bana göre teknoloji editörü olmak istiyorsanız bu alana yönelmeyin. Bu isteğinizi bir kenara itip önce elinize normal bir meslek almaya odaklanın. Bir yandan da boş zamanlarınızda içerik oluşturun. Çünkü size bir kapı açılmasını beklemeniz gerekiyor bence. Bunu beklerken de sadece teknoloji editörü olmaya odaklanırsanız ortada kalabilirsiniz. Mesela benim durumumda bu meslek bilgisayar mühendisliği. Evet çocukluk hayallerimden bir diğeri de bu ama ana hedefime ulaşamazsam diye uğraştığım bir meslek aslında. Bakalım gelecek neler gösterecek.
Çok uzun bir yazı oldu kusura bakmayın
Çok keyifli video olmuş, elinize sağlık. Forumda banlanmayan yeterince vakit geçirmemiştir zaten. Ben de 2009 üyesiyim aslında ama bu hesabım 2015'de açıldı. N...
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Ensar1367 4 ay
Doğrusu çok bilgilendirici bir video olmuş.Aslında sakin kafa ile düşünen bir insan bu söylenenlerin kolayca farkına varması lazım zaten.Hiçbir şey kolay değil.Şu var.Her zaman için çalışan,çabalayan,uğraşan insanın bir şey yapmayan,çalışmayı sevmeyen başkasından illaki farkı olacaktır.Çoğu insan kahvede pineklerken uluorta atıp tutar yahu iş yok,güç yok diye.E orda pineklersen işi nasıl bulacaksın.Kendimde birşeyler yapmaya uğraşıyorum.e-ink tabanlı kitap okuyucularla ilgili.Reklam olurmu bilmiyorum.merak eden ebookhanem diye aratırlarsa bulur.
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DH Misafiri 4 ay
sıkıntı yok milletçene ingilizceyi anlıyoruz ama konuşamıyoruz zaten :)
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Night_Blade 4 ay
Pintipanda, twitch in Beyaz Show'udur. Net yani, adamın mimik dışında çok detaycı ve kimsenin göremediğini görüyor. Muhabbeti de çok tatlı
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Mete Can Karahasan 4 ay
Ahmet Gözütok'un gözüne girmek istiyorsanız yalan yanlış toplama haberler yapın. Varsın 2 sene sonra yalanı ortaya çıksın, siz gündemi belirlemiyorsunuz, gündemi takip ediyorsunuz, katip olmaya çalışmıyorsunuz... göz boyamaya çalışıyorsunuz, sakın unutmayın!
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Cute Hentai 4 ay
O kadar yazıya karşı cevap vermemek. Ne oldum delisi oldum denen tabir bu duruma şıp diye uyuyor.
Eleştiriye gelemeyenler hayatın her alanında mevcut. Yine şaşırmadım. :D
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Nınja 4 ay

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Cute Hentai 4 ay
Bu konu hakkındaki kısa olarak düşüncemi belirtmek isterken yazacağım yazı uzunluğu biraz fazla oldu fakat forum ortamında yazılarım uzundur. Neyse, asıl konumuza dönecek olursak;
Ücret karşılığı bile olsa inanın bu sektör içerisinde sosyal olarak görünüyor olsanız bile bu işte ve çoğu işte olduğu gibi resmen asosyal oluyorsunuz, işin acı ama gerçek tarafı bu. Editör olmayan kişiler bile çoğu editörüm diye lanse edilen kişilerden daha bilgili özellikle teknoloji ve oyun dünyasını yakından takip eden teknoloji ve gerçek oyunculardan bahsediyorum.
Ayrıca; YouTube'da tanınmış dinazor tayfasından olanların bilgileri bile yeterli değil. Akranlarımın daha fazla bilgisi mevcut. Adam dinazorum diye kendini lanse ediyor fakat çoğu oyun tabirinden bihaber. Ben de çoğu kişi gibi Commodore 64 ile oyun dünyasına merhaba diyen tayfadanım. Sene 90'lar. (muhtemelen 1992-1994 arasıydı yanlış hatırlamıyorsam). Uslupları da yapmacık içten değil çoğunun bildiğin kahvehane jargonuna sahipler.
Ve ve ve... Özellikle Mesut Çevik'i "Merhaba, ben Mesut Çevik" diye videoya girişlerini eski DH tayfası iyi hatırlar. Remix video çalışmaları dahi olmuştu tiye aldıkları. Kendiside bilir. :)
Ara ara Mesut Çevik'ide eleştirdiğimiz oldu fakat nedense kaale almadı. Düşman olacak değiliz çünkü bildim bileli sohbetleri ve video içeriklerinden tatmin olduğum için Sezar'ın hakkını, pardon düzeltiyorum: Mesut Çevik'in hakkını kendisine teslim edeceksin.
Bu arada özellikle üzerinde durmak istediğim konu; Enis Kirazoğlu ile ilgili. Tek beğenmediğim yönü makarası kukarası değil, ara ara trolleyip sapıtması da değil. "Hızlı konuşması" gerçekten göze batıyor, kulak tırmalıyor yoksa videolarında rol yapmıyor kişilik olarak çünkü gerçek hayatta ben de öyleyim.
Kısacası, lütfen konuşma hızının biraz temposunu düşür Enis Kirazoğlu.
Yanlış anlaşılmasın. Sadece düşüncelerimi belirtmek istedim. Mesajım başka yöne veya mesaj verme niyetine çekilmesin. (Enis Kirazoğlu'nun forum kullanıcı adını bilmediğim için sadece Mesut Çevik'i haberdar et seçeneğini seçebildim)
Saygılar. İyi çalışmalar.
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Quard 4 ay
Hevesli olanlar videoyu izlesin.
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mustafasc 4 ay
En sevdiğim kısım "Meğerse Gün bizi seviyomuş.." kısmıydı:)
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Seyrim 4 ay
Basın sektöründe ilk başlarda para kazanmak zordur.. Ama yıllar geçip bilgi birikimi ve tecrübe arttıkça kazanılan para da artıyor.
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