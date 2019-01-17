2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?

Genel Yayın Yönetmeni
Bunlar iyi kazanıyor, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında mı diyorsun? Bütün ürünler gelecek, kuracam hesabı vuracam kırbacı diye hayaller mi kuruyorsun? Gel sen de editör ol.
Nasıl editör oldunuz
Hangi okulu okumam gerek
Hangi konularda kendimi geliştirmem lazım
Nasıl başlayayım
Çok merakım var ben de Donanım Haber'de işe başlayabilir miyim
Soruların ardı arkası kesilmiyor :) Bu videoda bütün cevaplar var.
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İşin heyecan kısmı bence de en önemli nokta. Bir kaç deneme yaptım başımdan geçenleri ufaktan yazayım. Başta belirttiğim gibi 2009 senesinden bu yana forumda vakit geçirince çoğu konuda belirli bilgi birikimine mecburen ulaşıyorsunuz. Merakınız da varsa daha hızlı oluyor. Kendimi bildim bileli teknolojik ürünlere aşırı merakım var. Yeni bir ürün görünce keşke elimde olsa, nasıl bir şeymiş görsem diye içim içimi yiyor. Haliyle elimde biriken tüm parayı bu tarz ürünlere harcıyorum. Daha sonra neden bunu başkaları da görmüyor diyerek Teknoseyir'in sosyal kısmında inceleme yazıları paylaşmaya başladım. 20-25 ürün incelemesi yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bazıları hala duruyor orada.
Teknoseyir'de yazmak ve başkalarıyla iletişime geçmek güzeldi ama aklım sürekli video içerik hazırlamaktaydı. 9-10 yıldır Mesut Çevik, Levent Pekcan, Erdi Özüağ vb. ile büyüyünce haliyle böyle bir şevk geliyor insana. Telefonumla ilk videomu çektim. Xiaomi'nin Hybrid Pro HD kulaklığıydı sanırsam ilk videom. 8-9 video oldu YouTube kanalımda. Bunları Teknoseyir yazılarıma da ekledim. Ek olarak forumda da paylaştım.
Forumda kulaklık satışı yapan bir arkadaş yazılarımı görünce bana ulaştı. Audio-Technica kulaklıklar satıyor dersem herkes kim olduğunu anlar sanırsam. Ücretsiz ürün karşılığında benim ürünlerimi de inceler misin dedi. Böylelikle ilk sponsorluğumu almış oldum Bilgisayar Mühendisliği okuyorum yakında mezunum hayırlısıyla ama aklımda hep teknoloji editörlüğü vardı. Bu videolar başlangıç oldu ama devamı gelmedi. Hem okulun zorlaması hem de telefon kamerası vb. ile aklımdaki videoları ortaya çıkaramayınca biraz hevesim baltalandı. Vazgeçmedim ama daha rahat olabileceğim bir döneme bıraktım video içerikleri.
Şimdi ise DonanımHaber'de haber editörlüğü yapıyorum. Üstte yazdıklarım bu kısma pek etki etmedi. Takip ederseniz forumda ara ara iş ilanları paylaşılıyor. Editör aranıyor ilanını görüp birkaç makale örneğiyle başvuru yaptım. Sağ olsun, Ahmet Abi beğenmiş, konuşup başlangıcımı yaptım. Umarım kalemim çok daha iyi bir noktaya gelecek zamanla. Sonrasında ana isteğim olan video içerik oluşturmaya devam etmek için çabalayacağım.
Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bana göre teknoloji editörü olmak istiyorsanız bu alana yönelmeyin. Bu isteğinizi bir kenara itip önce elinize normal bir meslek almaya odaklanın. Bir yandan da boş zamanlarınızda içerik oluşturun. Çünkü size bir kapı açılmasını beklemeniz gerekiyor bence. Bunu beklerken de sadece teknoloji editörü olmaya odaklanırsanız ortada kalabilirsiniz. Mesela benim durumumda bu meslek bilgisayar mühendisliği. Evet çocukluk hayallerimden bir diğeri de bu ama ana hedefime ulaşamazsam diye uğraştığım bir meslek aslında. Bakalım gelecek neler gösterecek.
Çok uzun bir yazı oldu kusura bakmayın