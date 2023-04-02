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    Yeni Minecraft, Star Wars Jedi: Survivor, Dead Island 2 ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Nisan 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Nisan ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Nisan ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor bu ayın en dikkat çekenlerinden biri. Bir diğer uzay macerası Star Trek'in yeni oyunu Resurgence'ı da unutmamak lazım.

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden Minecraft, Nisan ayıyla birlikte yeni oyunu Minecraft Legends ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanırken, Disney cephesinden de Mario Kart, Crash Team Racing gibi serileri anımsatan Speedstorm isimli bir yarış oyunu geliyor.

    Tüm bu oyunların yanında irili ufaklı pek çok yapım ve daha önceden çıkış yapmış oyunlara ait genişleme paketleri de Nisan ayında çıkış yapacak. Hepsi ve daha fazlası için videomuza göz atabilirsiniz.

    00:00 Açılış

    00:10 Star Wars Jedi: Survivor

    01:00 Dead Island 2

    01:45 Star Trek Resurgence

    02:35 Sherlock Holmes: The Awakened

    03:13 Minecraft Legends

    03:58 Disney Speedstorm

    04:44 Kısa kısa, bu ayın öne çıkan diğer oyunları

    05:44 Kapanış

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