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    İşte yeni Passat Pro Sedan! BYD Seal U Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Passat Pro Sedan, Türkiye'ye gelen Volkswagen Tiguan ve BYD Seal U ile yeni Qashqai gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Passat Pro Sedan, Türkiye'ye gelen Volkswagen Tiguan ve BYD Seal U ile yeni Qashqai gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    04:27 - Çift motorlu Togg T10X ve yeni T10F için tarih verildi

    14:29 - Yeni 2024 Nissan Qashqai tanıtıldı

    28:40 - Renault'dan Duster'ı temel alan sedan ve station wagon geliyor

    33:33 - Yeni Passat Pro Sedan ortaya çıktı! Hangi ülkede satılacak?

    42:36 - Yeni nesil Volkswagen Tiguan Türkiye'de satışa sunuldu

    49:11 - Şarj edilebilir hibrit BYD Seal U Türkiye'de

    58:50 - Yeni Citroen C3 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

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