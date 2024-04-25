CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı: Dünyada ilk

1000 km menzilli araçların önünü açacak
Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan pil, uygun fiyatlı olmasının yanında çok hızlı şarj olabiliyor. CATL, pilin 10 dakika şarj ile elektrikli araçlara 600 km menzil sağlayabildiğini söylüyor. Şirketin iddiasına göre 4C hızında şarj olabilen pil, CLTC ölçümlerine göre 1000 km menzil sunabilen araçların önünü açacak. CATL, bu şarj hızının LFP bataryalar için dünyada ilk olduğunu söylüyor.
Buradaki C kavramı batarya kapasitesinin ne kadar katı hızda şarj olabildiğini ifade ediyor. Örnek olarak 4C şarj hızına sahip 50 kWh büyüklüğünde bir batarya 200 kW hızla şarj olabiliyor.
Enerji yoğunluğu NMC pillere denk
LFP bataryalar, düşük sıcaklıklarda performans kaybederek yavaş olmasıyla biliniyor. CATL'nin pili ise -20°C'lerde bile yüksek şarj hızları sunabiliyor. CATL, pilin enerji yoğunluğunun da arttırıldığını açıkladı. Şirket, bunun için 3D petek yapıda malzeme geliştirdiğini belirtiyor. Bu sayede CATL, geleneksel lityum iyon (NMC) pillere denk 205 Wh/kg enerji yoğunluğu ile LFP pillerin çok ötesinde bir rakama ulaşmayı başarmış.
Ocak ayında CATL, 2024 ortasına kadar LFP pillerinin kWh başına maliyetini %50 oranında azaltacağını açıklamıştı. Eğer şirket, Shenxing Plus ile bunu başarabilirse elektrikli araçlara geçiş yolunda büyük bir adım atmış olacak.
Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, geçtiğimiz sene 259,7 GWh büyüklüğünde pil üreterek %36.8 pazar payı elde etti. En yakın rakibi BYD'nin pazar payı ise %21.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.