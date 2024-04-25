CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı: Dünyada ilk

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobiller gittikçe yaygınlaşırken batarya üreticileri de daha gelişmiş bataryalar geliştirmeye devam ediyor. Çinli batarya devi CATL de onlardan biri. Firmanın geliştirdiği Shenxing Plus isimli pili elektrikli araç kullanıcılarının tam istediği tarzda bir pil.

1000 km menzilli araçların önünü açacak

Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan pil, uygun fiyatlı olmasının yanında çok hızlı şarj olabiliyor. CATL, pilin 10 dakika şarj ile elektrikli araçlara 600 km menzil sağlayabildiğini söylüyor. Şirketin iddiasına göre 4C hızında şarj olabilen pil, CLTC ölçümlerine göre 1000 km menzil sunabilen araçların önünü açacak. CATL, bu şarj hızının LFP bataryalar için dünyada ilk olduğunu söylüyor.

Buradaki C kavramı batarya kapasitesinin ne kadar katı hızda şarj olabildiğini ifade ediyor. Örnek olarak 4C şarj hızına sahip 50 kWh büyüklüğünde bir batarya 200 kW hızla şarj olabiliyor.

Enerji yoğunluğu NMC pillere denk

LFP bataryalar, düşük sıcaklıklarda performans kaybederek yavaş olmasıyla biliniyor. CATL'nin pili ise -20°C'lerde bile yüksek şarj hızları sunabiliyor. CATL, pilin enerji yoğunluğunun da arttırıldığını açıkladı. Şirket, bunun için 3D petek yapıda malzeme geliştirdiğini belirtiyor. Bu sayede CATL, geleneksel lityum iyon (NMC) pillere denk 205 Wh/kg enerji yoğunluğu ile LFP pillerin çok ötesinde bir rakama ulaşmayı başarmış.

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Ocak ayında CATL, 2024 ortasına kadar LFP pillerinin kWh başına maliyetini %50 oranında azaltacağını açıklamıştı. Eğer şirket, Shenxing Plus ile bunu başarabilirse elektrikli araçlara geçiş yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, geçtiğimiz sene 259,7 GWh büyüklüğünde pil üreterek %36.8 pazar payı elde etti. En yakın rakibi BYD'nin pazar payı ise %21.

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CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı