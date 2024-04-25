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    Anlık Bildirim

    CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı: Dünyada ilk

    Çinli batarya devi CATL, yüksek enerji yoğunluğuna ve yüksek şarj hızına sahip LFP pilini tanıttı. Yeni pil, uygun fiyatı ve yüksek şarj hızıyla elektrikli araç sektörünü değiştirebilir.
    CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller gittikçe yaygınlaşırken batarya üreticileri de daha gelişmiş bataryalar geliştirmeye devam ediyor. Çinli batarya devi CATL de onlardan biri. Firmanın geliştirdiği Shenxing Plus isimli pili elektrikli araç kullanıcılarının tam istediği tarzda bir pil.

    1000 km menzilli araçların önünü açacak

    Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan pil, uygun fiyatlı olmasının yanında çok hızlı şarj olabiliyor. CATL, pilin 10 dakika şarj ile elektrikli araçlara 600 km menzil sağlayabildiğini söylüyor. Şirketin iddiasına göre 4C hızında şarj olabilen pil, CLTC ölçümlerine göre 1000 km menzil sunabilen araçların önünü açacak. CATL, bu şarj hızının LFP bataryalar için dünyada ilk olduğunu söylüyor.

    Buradaki C kavramı batarya kapasitesinin ne kadar katı hızda şarj olabildiğini ifade ediyor. Örnek olarak 4C şarj hızına sahip 50 kWh büyüklüğünde bir batarya 200 kW hızla şarj olabiliyor.

    CATL, 10 dakikada 600 km menzil sunabilen LFP pilini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Enerji yoğunluğu NMC pillere denk

    LFP bataryalar, düşük sıcaklıklarda performans kaybederek yavaş olmasıyla biliniyor. CATL'nin pili ise -20°C'lerde bile yüksek şarj hızları sunabiliyor. CATL, pilin enerji yoğunluğunun da arttırıldığını açıkladı. Şirket, bunun için 3D petek yapıda malzeme geliştirdiğini belirtiyor. Bu sayede CATL, geleneksel lityum iyon (NMC) pillere denk 205 Wh/kg enerji yoğunluğu ile LFP pillerin çok ötesinde bir rakama ulaşmayı başarmış.

    Ocak ayında CATL, 2024 ortasına kadar LFP pillerinin kWh başına maliyetini %50 oranında azaltacağını açıklamıştı. Eğer şirket, Shenxing Plus ile bunu başarabilirse elektrikli araçlara geçiş yolunda büyük bir adım atmış olacak.

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, geçtiğimiz sene 259,7 GWh büyüklüğünde pil üreterek %36.8 pazar payı elde etti. En yakın rakibi BYD'nin pazar payı ise %21.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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