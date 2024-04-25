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    A101 marketler Samsung Galaxy S24 satıyor

    Samsung Galaxy S24 amiral gemisi bu hafta A101 marketlerin internet mağazasında satışta olacak. Ayrıca iPhone 14, Samsung Galaxy S22 gibi modeller de bulmak mümkün olacak. 
    A101 Ekstra kampanyasında Galaxy S24 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 nihayet gıda market zincirlerine düşmeye başladı. Galaxy S24 serisine ilk yer veren marketler zinciri A101 oldu. Şimdilik tek model A101 raflarında yerini almış durumda.

    A101 Ekstra kampanyasında Samsung Galaxy S24

     25 Nisan tarihinde başlayan A101 Ekstra internet kampanyasında Samsung Galaxy S24 modeli meraklılarını bekliyor olacak. 6.2 inçlik ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 4000mAh batarya, 25W hızı şarj gibi özellikler 36599TL fiyat etiketi ile satılıyor.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy S22 128GB akıllı telefon 20999TL, Samsung Galaxy A04 4GB akıllı telefon 5699TL, iPhone 14 256GB akıllı telefon 46999TL, Apple 35W adaptör 1899TL seviyesinden raflarda olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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