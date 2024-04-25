ABD, yeşil gözlü 12 tonluk otonom tankını test ediyor

ABD’den otonom tank testi
RACER RHP (RACER Heavy Platform), 12 ton ağırlığında ve 6.1 metre uzunluğunda devasa boyutlara sahip bir platform. Kızak paletli RACER RHP esasında Textron M5 RIPSAW şasisine dayanıyor. ABD Ordusu halihazırda bunları çeşitli lojistik ve platformlar için yaygın olarak kullanıyor. DARPA, RACER RHP platformunu çok daha küçük olan 2 tonluk ve 3,35 metrelik RACER RFV (RACER Fleet Vehicles) araçlarını tamamlamak için tasarladığını söylüyor.
DARPA, RHP modelinin Washington Üniversitesi ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan ekiplerle birlikte geliştirildiğini ve 2023’ün sonlarında test edildiğini belirtiyor. Testler aynı zamanda gece kullanımını da içeriyordu ve DARPA yeni drone'un gündüz saatlerinde olduğu geceleri de işlevsel olduğunu söylüyor. Bu arada yapılan açıklamaya göre yeşil gözler sadece kozmetik ve aracın işlevsel olduğunu gösteriyor.
Kara kuvvetleri özelinde otonom sistemlerin önemi giderek artıyor. Ukrayna-Rusya savaşında da gördüğümüz üzere tanklar ve zırhlı taşıyıcılar son derece basit ve ucuz olan dronların hedefi oluyor. Bu küçük dronların araçlara ciddi hasar verebildiği veya imha edebildiği görülüyor. Bu platformların otonom hale getirilmesi hem maliyet hem de personel kaybı açısından önemli. Ülkemizde HAVELSAN’ın geliştirdiği benzer platformlar bulunuyor. HAVELSAN KAPGAN ve BARKAN gibi sistemler modüler geniş silah eklenti yetenekleriyle öne çıkıyor. RACER RHP ile kıyaslandığında ağır sınıf olan KAPGAN’ın 4 kat daha hafif ve küçük olduğunu da belirtmek gerekiyor.Kaynakça https://www.darpa.mil/news-events/2024-04-23 https://interestingengineering.com/military/darpa-test-racer-robot-tank-drone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.