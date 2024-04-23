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    Önü ve arkayı kaydeden araç içi kamera incelemesi: Xiaomi 70mai A800S ve 70mai RC06

    Xiaomi 70mai A800S Araç İçi Kamera ve 70mai RC06 Araç İçi Arka Kamera modellerini inceledik. İki kamerayı da aracımıza monte ettik ve deneyimlerimizi anlattık.  

    Xiaomi iş birliği ile araç içi kameralar geliştiren 70mai’nin 70mai A800S Araç İçi Kamera ve 70mai RC06 Araç İçi Arka Kamera modellerini inceledik.

    70mai’nin kurulumu iki farklı yöntemle yapılıyor. Dilerseniz diğer araç içi kameralarda olduğu gibi araç çakmaklığına bağlanıyor. Ya da dilerseniz ek kablo seti satın alarak, aracın aküsünden güç alacak şekilde doğrudan aracın elektrik sistemine bağlanabiliyor. Bu sayede park halindeyken yaşanan acil durumları kaydedebiliyor.

    70mai A800S Araç İçi Kamera Özellikleri

    70mai A800S Araç İçi Kamera, 4K çözünürlüğünde ve 140 derece görüş açısına sahip kamera ile geliyor. Sony IMX415 sensörünün kullanıldığı kamera, oldukça net video kaydı yapıyor. Cihazın 3 inç boyutunda ekranı bulunuyor.

    70mai A800S, ADAS teknolojisi sayesinde şerit dışına çıkma durumunda veya öndeki araca ve yayaya çarpma tehlikesi tespit ettiğinde sesli uyarı yaparak sürüş güvenliği sağlıyor. Dahili GPS’i sayesinde sürüş yaptığınız rotayı ve araç hızını görebiliyorsunuz. Kamera, hafıza kartına en eski kayıt silinecek şekilde sürekli kayıt alıyor. Sarsılmalarda ve çarpışmalarda acil modu kayıt devreye giriyor ve bu kayıtlar silinmiyor.

    70mai RC06 Araç İçi Arka Kamera Özellikleri

    70mai RC06 Araç İçi Arka Kamera modeli ise 1080p çözünürlüğe ve 130 derece görüş açısı özelliğine sahip. Bu kamera, A800S’e bağlanarak hizmet veriyor. A800S’in ekranını kullanarak arka kamera görüntüsünü görebiliyoruz. Kayıtlar, A800S’teki hafıza kartına yapılıyor. 70mai uygulamasını kullanarak her iki kameradaki görüntüyü görebilir ve kamera ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

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