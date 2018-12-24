2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?

Genel Yayın Yönetmeni
Turkcell ve Türk Telekom durmuyordu. Zam üzerine zam yapıyordu. Ahali şaşkın şimdi bitti herhalde der demez bir tane daha geliyordu. Mesut ile Enis bu duruma ne mi diyordu? Gerisi videoda :)
Yayın akışı:
00:41 Turkcell’den hotspot açıp internet paylaşmaya ek ücretlendirme!
04:37 İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"
08:18 Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi
13:54 Xbox platformuna Steam desteği iddiaları
18:15 Yeni nesil Xbox konsollarının kod adları Anaconda ve Lockhart
22:15 Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın
26:37 Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak
28:06 Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir
31:14 MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi
32:30 Super Micro, anakartlarında gizli bir donanım bulunmadığını açıkladı
34:13 Avengers oyununun yönetmeni, serinin hayranları için bir açıklama yaptı
35:36 Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor
37:42 The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin Amazon İtalya tarafından sızdırılmadığı açıklandı
38:51 ARK'ın yapımcılarından yeni oyun: ATLAS
04:37 İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"
08:18 Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi
13:54 Xbox platformuna Steam desteği iddiaları
18:15 Yeni nesil Xbox konsollarının kod adları Anaconda ve Lockhart
22:15 Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın
26:37 Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak
28:06 Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir
31:14 MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi
32:30 Super Micro, anakartlarında gizli bir donanım bulunmadığını açıkladı
34:13 Avengers oyununun yönetmeni, serinin hayranları için bir açıklama yaptı
35:36 Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor
37:42 The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin Amazon İtalya tarafından sızdırılmadığı açıklandı
38:51 ARK'ın yapımcılarından yeni oyun: ATLAS
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Bu ülkede, gelir yükselse de alım gücü artsa da fiyatlar düşmez. Ben umudumu kestim.