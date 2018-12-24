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2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?

4 ay
85,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Turkcell ve Türk Telekom durmuyordu. Zam üzerine zam yapıyordu. Ahali şaşkın şimdi bitti herhalde der demez bir tane daha geliyordu. Mesut ile Enis bu duruma ne mi diyordu? Gerisi videoda :)
Yayın akışı: 
00:41 Turkcell’den hotspot açıp internet paylaşmaya ek ücretlendirme!
04:37 İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"
08:18 Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi
13:54 Xbox platformuna Steam desteği iddiaları
18:15 Yeni nesil Xbox konsollarının kod adları Anaconda ve Lockhart
22:15 Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın
26:37 Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak
28:06 Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir
31:14 MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi
32:30 Super Micro, anakartlarında gizli bir donanım bulunmadığını açıkladı
34:13 Avengers oyununun yönetmeni, serinin hayranları için bir açıklama yaptı
35:36 Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor
37:42 The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin Amazon İtalya tarafından sızdırılmadığı açıklandı
38:51 ARK'ın yapımcılarından yeni oyun: ATLAS
 

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Hümiyettin 4 ay en beğenilen
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kartal172 4 ay
Bu meclis binasının içindekiler 16 yıldır ne işe yarıyor biri açıklamasını yapabilir mi?
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Nınja 4 ay

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Volkie94 4 ay
Siz önceden öncesini sonrasını araştırıp konuları gündeme getirirdiniz ama belli ki işler değişmiş Turkcell hotspot uygulamasının doğru detaylarını öğrenip diğer 2'si 1 arada da anlatmalısınız
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mirocus 4 ay
Telekom diğer operatörlerin port ücretlerine ortalama %60 zam yapıyor. Üstelik bu zammı kademeli olarak taahütlü abonelere de yansıtacağını söylüyor. Alt operatörler bu saçmalığı çözse çözse BTK çözer diye BTK'ya başvuruyor. Aynı gün içinde Telekom satışı gerçekleşip BTK başkanı Telekom yönetim kurulu başkanlığına getiriliyor. Yani sizin anlayacağınız el birliği ile sırtımıza binen Telekomu kurtarmamız gerekiyor. Zamlar kalıcı olacak benden söylemesi.
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DH Misafiri 4 ay
Vodafon hot spot paylaşımdan ücret almayacağını açıkladı
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lterlemez 4 ay
Bu ülkede düşmez; tatlı para çok seviliyor çünkü bu ülkede. Eğer bu zamlar ve hotspot ücretlendirme gibi şeyler maliyetler yüzünden olsaydı, gsm Türkiye'ye ilk girdiği günden bu yana para basan gsm'ler, dakika bazında değil de saniye bazında ücretlendirme yapardı. Sabit ücret, deprem yaraları sarıldıktan(!!!!!! -otoyol olduğunu kendi kulaklarımızla duyduk-) sonra kalkardı. Konuşmadığımız halde, sabit telefona kontör yükleyip bedava para toplamazlardı.
Bu ülkede, gelir yükselse de alım gücü artsa da fiyatlar düşmez. Ben umudumu kestim.
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bytradm 4 ay
Keyifliydi.teşekkürler.
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Ekrem71.5 4 ay
.
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nuwanda87 4 ay
Mesut’un kullandığı mouse’un modelini bilen var mı?
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mustafasc 4 ay
Donate atın nedir ya mesut bey ? Bağış demek zor mu geliyor :)
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RaiTaR0 4 ay
Talha Aynacı ismi kalmış 2si1 de hiç ilgilenilmemiş buralarla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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