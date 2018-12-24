2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?

Turkcell ve Türk Telekom durmuyordu. Zam üzerine zam yapıyordu. Ahali şaşkın şimdi bitti herhalde der demez bir tane daha geliyordu. Mesut ile Enis bu duruma ne mi diyordu? Gerisi videoda :)

Yayın akışı:



İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"

Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi

Xbox platformuna Steam desteği iddiaları

Yeni nesil Xbox konsollarının kod adları Anaconda ve Lockhart

Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın

Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak

Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir

MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi

Super Micro, anakartlarında gizli bir donanım bulunmadığını açıkladı

Avengers oyununun yönetmeni, serinin hayranları için bir açıklama yaptı

Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor

The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin Amazon İtalya tarafından sızdırılmadığı açıklandı

ARK'ın yapımcılarından yeni oyun: ATLAS

00:41 Turkcell’den hotspot açıp internet paylaşmaya ek ücretlendirme! 04:37 İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 08:18 Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 13:54 Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 18:15 Yeni nesil Xbox konsollarının kod adları Anaconda ve Lockhart 22:15 Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın 26:37 Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 28:06 Oyun sektörü 2018'de rekor kırdı: Tam 135 milyar dolarlık gelir 31:14 MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi 32:30 Super Micro, anakartlarında gizli bir donanım bulunmadığını açıkladı 34:13 Avengers oyununun yönetmeni, serinin hayranları için bir açıklama yaptı 35:36 Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 37:42 The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihinin Amazon İtalya tarafından sızdırılmadığı açıklandı 38:51 ARK'ın yapımcılarından yeni oyun: ATLAS