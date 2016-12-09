2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Artık 2si1 i eskisi gibi masada sunsanız çok iyi olacak öyle haber izliyormuş gibi oluyorduk bu şekilde cidden soğudum, izleme isteği kaçıyor.
|mesut çeviğe göre last uf us ve unchearted oynamadıysanız bir hata etmişiniz demektir sanki bedava satılıyor emrivaki yapma insanlara mesut bey isteyen alır oynar öyle hata etmişiniz diyerek emrivaki yapamazsınız sizin diyebilceğiniz tek şey tavsiye ediyorum demeniz gerekir
|mesut çeviğe göre last uf us ve unchearted oynamadıysanız bir hata etmişiniz demektir sanki bedava satılıyor emrivaki yapma insanlara mesut bey isteyen alır oy...
|şu videolara bi download linki koyun yahu. 240p çalışmıyor. mp3 çalışmıyor. yurtdışında mobilden giriyorum. hızım çok düşük izleyemiyorum. teknoseyirin gözünü seveyim adamlar her yere link koyuyor. amaçları bilgi iletmek çünkü...
|şu videolara bi download linki koyun yahu. 240p çalışmıyor. mp3 çalışmıyor. yurtdışında mobilden giriyorum. hızım çok düşük izleyemiyorum. teknoseyirin gözünü s...
|S300 600km radar menzili olabilir ancak, Hedefi vuran füze 120km menzilli!
|bende doping net kullanıcısıyım internetimin hızı son günlerde çok düşük doping i aradığımda bizim elimizde bir şey yok maalesef sorun türk telekomdan kaynaklanıyor diyorlar artık birileri bir şey yapsın türktelekom mafya oldu türkiyede doğrusu nefret ediyorum türktelekomdan
|gökhan la mesut'un atışması efsaneydi yalnız gameloft la COD kapışması :D
|Süper online müşterisiyim tam 5 aydır hattıma etiketleme yaptırmaya çalışıyorum süperonline turktelekomun bizim portumuzda sorun yok diyerek öteliyor dedi normalde 12 mbps hızım var hattımı yenilediğim halde etiketleme yapılmadığı için 1 mbps hızda can çekişiyorum.
|Bundan 6 ay once yeni taşındıgım eve internet bağlatmak için superonline başvurdum.Daha önceki evimde turktelekomdan bezdiğim için superonline almak istedim. Superonline başvurusu sonrası 3 ay port yok diye beni oyaladı . Turktelkomdan almamak için başka servis sağlayacılarına da başvurdum fakat değişen birşey olmadı hepsi port yok dedi. Sonunda pes edip türktelekoma başvurdum ve 1 hafta içerisinde internetim bağlandı..
|En son Talha Aynaci varken izlerdim. Şimdi tadı tuzu kalmadı
|Telekomum isminden Türk kaldırılsın. Ben bu kadar yav....aş kurum görmedim. İstanbul'un göbeğinde 4 aydır internet bekliyoruz.
|baştaki ordu haberleri sıktı, direk geçiyorum artık.elalem uzay savaşlarına hazırlanıyor, biz sokak gözleyen uyduyu yeni atmışız. insanın sevinesi dahi gelmiyor. güneş enerjisini ne zaman keşfedeceğiz, hala petrole servet ödüyoruz. terkedilen nükleere geçiyoruz. iyi yönetilmiyoruz hiç.
|Ses cok kotu 10 dk dan sonra kapattim
|TÜrk telekomun port olayı benimde başıma geldi. eve telrfon hattı bağlatmıştım başka bi fitmadan internet aldım, servis geldi eve telefon hattı takarız ama internet kullanamazsın sahada boş port yok ancak birileri taşınırsa mahalleden kullanabilirsin dedi. ama ttnet kullanırsan hemen açtırabilirim dedi. Benim zaten ttnetten ağzım yanmış bağlatırmıyım hiç. Neyse dedim sen bağla telefon hattını ben hallederim dedim. Şikayet var sitesine adamın dediklerini aynen aktardım ertesi gün sabah 08:27'de tekrar geldi ve sorunu halleti :()