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2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
64,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu haftaki bölümünde Milli Uydu, Milli Hava Savunma Sistemi Hisar, Turkcell-Turktelekom kavgası, Sony Ps4'in yeni oyunları, Nintendo Switch ve fazlası sizleri bekliyor.

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mehmet4428 2 yıl en beğenilen
Artık 2si1 i eskisi gibi masada sunsanız çok iyi olacak öyle haber izliyormuş gibi oluyorduk bu şekilde cidden soğudum, izleme isteği kaçıyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
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djvietnam 2 yıl
mesut çeviğe göre last uf us ve unchearted oynamadıysanız bir hata etmişiniz demektir sanki bedava satılıyor emrivaki yapma insanlara mesut bey isteyen alır oynar öyle hata etmişiniz diyerek emrivaki yapamazsınız sizin diyebilceğiniz tek şey tavsiye ediyorum demeniz gerekir
mesut çeviğe göre last uf us ve unchearted oynamadıysanız bir hata etmişiniz demektir sanki bedava satılıyor emrivaki yapma insanlara mesut bey isteyen alır oy...
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wustti 2 yıl
şu videolara bi download linki koyun yahu. 240p çalışmıyor. mp3 çalışmıyor. yurtdışında mobilden giriyorum. hızım çok düşük izleyemiyorum. teknoseyirin gözünü seveyim adamlar her yere link koyuyor. amaçları bilgi iletmek çünkü...
şu videolara bi download linki koyun yahu. 240p çalışmıyor. mp3 çalışmıyor. yurtdışında mobilden giriyorum. hızım çok düşük izleyemiyorum. teknoseyirin gözünü s...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 2 yıl
S300 600km radar menzili olabilir ancak, Hedefi vuran füze 120km menzilli!
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DH Misafiri 2 yıl
bende doping net kullanıcısıyım internetimin hızı son günlerde çok düşük doping i aradığımda bizim elimizde bir şey yok maalesef sorun türk telekomdan kaynaklanıyor diyorlar artık birileri bir şey yapsın türktelekom mafya oldu türkiyede doğrusu nefret ediyorum türktelekomdan
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DH Misafiri 2 yıl
gökhan la mesut'un atışması efsaneydi yalnız gameloft la COD kapışması :D
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DH Misafiri 2 yıl
Süper online müşterisiyim tam 5 aydır hattıma etiketleme yaptırmaya çalışıyorum süperonline turktelekomun bizim portumuzda sorun yok diyerek öteliyor dedi normalde 12 mbps hızım var hattımı yenilediğim halde etiketleme yapılmadığı için 1 mbps hızda can çekişiyorum.
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akin_55 2 yıl
Bundan 6 ay once yeni taşındıgım eve internet bağlatmak için superonline başvurdum.Daha önceki evimde turktelekomdan bezdiğim için superonline almak istedim. Superonline başvurusu sonrası 3 ay port yok diye beni oyaladı . Turktelkomdan almamak için başka servis sağlayacılarına da başvurdum fakat değişen birşey olmadı hepsi port yok dedi. Sonunda pes edip türktelekoma başvurdum ve 1 hafta içerisinde internetim bağlandı..
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lostlast 2 yıl
En son Talha Aynaci varken izlerdim. Şimdi tadı tuzu kalmadı
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BayCC 2 yıl
Telekomum isminden Türk kaldırılsın. Ben bu kadar yav....aş kurum görmedim. İstanbul'un göbeğinde 4 aydır internet bekliyoruz.
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codred 2 yıl
baştaki ordu haberleri sıktı, direk geçiyorum artık.elalem uzay savaşlarına hazırlanıyor, biz sokak gözleyen uyduyu yeni atmışız. insanın sevinesi dahi gelmiyor. güneş enerjisini ne zaman keşfedeceğiz, hala petrole servet ödüyoruz. terkedilen nükleere geçiyoruz. iyi yönetilmiyoruz hiç.
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m.can123 2 yıl
Ses cok kotu 10 dk dan sonra kapattim
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ferit34 2 yıl
TÜrk telekomun port olayı benimde başıma geldi. eve telrfon hattı bağlatmıştım başka bi fitmadan internet aldım, servis geldi eve telefon hattı takarız ama internet kullanamazsın sahada boş port yok ancak birileri taşınırsa mahalleden kullanabilirsin dedi. ama ttnet kullanırsan hemen açtırabilirim dedi. Benim zaten ttnetten ağzım yanmış bağlatırmıyım hiç. Neyse dedim sen bağla telefon hattını ben hallederim dedim. Şikayet var sitesine adamın dediklerini aynen aktardım ertesi gün sabah 08:27'de tekrar geldi ve sorunu halleti :()
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