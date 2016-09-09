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2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in yeni bölümü iPhone 7 ve PlayStation 4 Pro'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonla gelen özellikler, oyun konsolunun vaad ettiği yenilikler ve gündemdeki diğer gelişmeler 2si1'in yeni bölümünde.
2si1'in yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz başta iPhone 7 lansmanı olmak üzere Sony PlayStation 4 Pro ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.

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teq_sevdam23 3 yıl en beğenilen
50MB internetle 720p video uy sorunsuz izleyemiyorum. Lafa gelince teknoloji sitesi
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alito 3 yıl
Zaten Mesut olmadığı zamanlarda, onun yerini doldurabilecek tek kişi Erdi olabilir gibi geliyor bana. Gayet güzel bir programdı ama Samsung'daki depreme hiç değinilmemiş, bu da bana tuhaf geldi açıkçası. En azından konu hakkında biraz yorum alsak güzel olurdu.
Zaten Mesut olmadığı zamanlarda, onun yerini doldurabilecek tek kişi Erdi olabilir gibi geliyor bana. Gayet güzel bir programdı ama Samsung'daki depreme hiç de...
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1BilimAdamı 3 yıl
İphone ce konsol haberleri ile dolu gereksiz bir programdı
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codred 3 yıl
2 si 1 "Mesutsuz"teknoloji ve oyun programı. Erdi az yavaş yanındaki yarısını söyleyemedi sanki. zaten zorlama konuşuyor gibi Gökhan bide sen, iphone7 den gına geldi sayende. bide konuşuyosun anlattığın şeyin videosunu seyrettir bari. yani garipsiyorum bu tip sunumları. anlatacaksan bizde videosunu paralel görmeliyiz. ekrana bakan 2 adamı seyrettirmeyin uzunca. mp3 koyun geçin madem öyleyse.
karanlıkta iş yapan hdr oyunlarda ne kadar işe yarar tam çözemedim ben. wallpaper gibi resimlerden anlatıyorlar saçma geliyor bana.
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DH Misafiri 3 yıl
sevgili Erdi Özüağ. yıllardır sıkı bir takipçi olarak. naçizane sizden bir ricam var. özel bir mobilite yapmanızı istiyorum. konusu ise : dandik soni'nin kendi kendine çatlayan-bükülen-sözde kamerası var diye aldığımız ama kameradan atan-su geçirmez deyip geçiren-ısınıp ekranında sarı leke oluşan-ön paneli kendinden komple ayrılan vs vs. sorunlu tellerini ve bu büyük magduriyeti ele alsanız. inanın çok faydalı olur. zira soni sayfası bu sorunların mağdur ettiği onlarca dh takipçisi ile dolu. ben ve bu mağdur kişilerin çoğu bu dandik ürünleri bu sayfadaki tavsiyeler ile aldık. siz saygıdeğer dh yönetimine asla bu sebepten dolayı şahsım adına bir öfkem yok ve takip ettiğim ve beğendiğim yegane teknoloji sitesisiniz. bu vesile ilede size ve tüm dh ailesine teşekkür eder ve başarılarınızın devamını dilerim. saygılar sunarım.
NOT : şu editörlere laf atmayı marifet sanan saygısız tiplerle ilgili gereğinden fazla iyi niyetli davrandığınızı görüyorum. öyle ki çoğu zaman bu kişiler saygı sınırlarını aşıp aleni hakarete vardırıyorlar. haddini bilmeyen bu tipler. herkese hakaret edebileceklerini sanıyorlar. inanın onların bu hakatetleri bu sayfayı çirkinleştirmekte ve dh imajına zarar vermekte. sizden ricam lütfen buna daha fazla izin vermeyin ve gerekli adımları derhal atın. ekrem71 reis senin haberlerini severek okuyan büyük bir kitle var. haberin olsun. sağlıcakla kal...
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susesa 3 yıl
Bir an Erdi, Gökhanı konuşturmamış gibi geldi bana. Ben de bi deney yapayım dedim. Rast gele 5 kez videonun farklı bölümlerini açtım. 4ünde erdi konuşuyordu :)
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joeblade 3 yıl
2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı ni mp3 olarak indirme sunun bi zahmet.teknoseyir gibi ses formatinda indirip takip etmek istiyorum.interneti olmayanlar icin cepten indirilerek takip edelim.cepten kotalar malim pahali video olarak izmemek imkansiz
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DarkHellKnightX 3 yıl joeblade
joeblade

2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı ni mp3 olarak indirme sunun bi zahmet.teknoseyir gibi ses formatinda indirip takip etmek istiyorum.interneti olmayanlar icin cepten indirilerek takip edelim.cepten kotalar malim pahali video olarak izmemek imkansiz

Oynatıcı tercihlerinde mp3 ses dosyası mevcut.
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halken 3 yıl
ilk ps4 ler hdmi 1.4 destekliyor evet ama zaten ilk ps4 ler hdr desteğini 1080p olarak verecek. Zaten hdr illa 4k ile sunulması gerekli bir yöntem değil daha düşük çözünürlüklerde dahi uygulanabilir. Böylece band genişliği gereksimi düşürülebilinir. Hatta yurtdışında bazı tv kanalları mevcut 1080i/720p yayınlarına hdr desteği eklemeyi düşünüyor.
Ancak yeni ps4'ün ultra bluray sürücüsü olmadan gelmesi bence bir hata çünkü bir çok insan bu özellik için bu cihazı düşünüyordu. Belki sadece oyun odaklı olarak düşünmşlerdir ama satışları etkileceği kesin. Sonuçta rakibi xbox da hd sesleri bitstream edemiyor bu durumda xbox alan kişide dolby atmos ve dtx-x gibi sesleri uygun ses sistemi olsa da alamayacak.
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vamp 3 yıl
Erdi kulaklık ve şarj konusunda yanılıyorsun. Telefonunu iyi şekilde kullanan büyük bir çoğunluk eve geldiklerinde kimse rahatsız olmasın diye telefonunu şarja takınca yattıkları yerden kulaklıkla müzik veya ilgili içerikleri dinler. Yolculakta harici batarya takar yine dinler. Arabasında bluetooth yoktur kulaklık girişine aux girişini bağlar şarjını yine yapar o şekilde arabada müzik dinler veya navigasyon açar. Kullanıcının elinden bu hakkın alınması ve bunun parayla satılıyor olması saçmalıktan öte başka bişey değildir. O zaman teknolojiyi geriye doğru ilerleteceksek eğer gelişim adına bütün kabloları iptal edelim kablosuz şarj edelim telefonları 10 saat bekleyelim değil mi? Bunun adı gelişim mi olacaktır? Açık ve net söylüyorumki Şarj girişine kulaklık takılan hiçbir ürünü almayacağım. Ben bir müzisyenim. Evimde hatırılı sayılır bir ekipman var. Harici ses kartı ile telefondan çıkan sesi aynı kulaklık ile ayırt edebilecek kullanıcı sayısı %1 i geçmez. Fakat yapmış oldukları bu kepazeliğin etkileyeceği kullanıcı sayısı %50 dir.
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tmk20 3 yıl
cyberpunk 2077 duyrulalı 3 yıl oldu ve daha yeni yapmaya başlıyolar !?
gelecek yılda oyun içi bişeler gösterirler sonrayıl cıkıyodu geliyodu falandı yetişmedi ertlendi falanda derken 2018 sonu 2019 başı gibi cıkartırlar biz bu oyunu tam 6 yılda yaptık diyede bide atarlar görende gta v gibi devsaya oyun zanneder, no man's sky o kadar abarttılar benim pek bi beklentim yoktu vede öyle fos cıktı bu oyunda bana fos cıkacak gibi geliyor, wacth dogs ubisoft elinde patlaması gibi.
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m.can123 3 yıl
Iyide bu bir standart olsa neyse. Mesela apple da type C kullansa ve type C kulaklik ciksa kutudan anlarim. Ama sadece kendi kullandigi bir baglanti formunu dayatmasi sacmalik. Diger yandan ben ve cevremdeki cogu kisi kablosuz baglantilari tercih ediyoruz. Evde-arabada sanirim artik kulakliktada boyle yapmamiz gerekicek.
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mhmtfrt. 3 yıl
Mobiliteyi çekin :) bide bayramda da video atın :)
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Master_Evil 3 yıl
Microsoft'un windows 10 dayatmaları mide bulandırıyor artık, oyunlara sınırlama getiriyor donanımlara sınırlama getiriyor, insanlar illa windows 10a geçsin istiyor tamam yenilik güzel şey geçelim, yükseltme falan yapmadık zaten korsan kullanıyorduk yine korsana geçmek gereksiz geliyor bana, bakıyorum vatan bilgisayara windows 10 573tl, yap 10-20 tl herkes orjinale geçsin madem bu kadar istiyorsun, yarın windows 10 dayatmaları yüzünden konsola geçmek istersem bu microsoft konsolu olmaz, ps4 oyunları ortada
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