2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in yeni bölümü iPhone 7 ve PlayStation 4 Pro'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonla gelen özellikler, oyun konsolunun vaad ettiği yenilikler ve gündemdeki diğer gelişmeler 2si1'in yeni bölümünde.
2si1'in yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz başta iPhone 7 lansmanı olmak üzere Sony PlayStation 4 Pro ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
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karanlıkta iş yapan hdr oyunlarda ne kadar işe yarar tam çözemedim ben. wallpaper gibi resimlerden anlatıyorlar saçma geliyor bana.
NOT : şu editörlere laf atmayı marifet sanan saygısız tiplerle ilgili gereğinden fazla iyi niyetli davrandığınızı görüyorum. öyle ki çoğu zaman bu kişiler saygı sınırlarını aşıp aleni hakarete vardırıyorlar. haddini bilmeyen bu tipler. herkese hakaret edebileceklerini sanıyorlar. inanın onların bu hakatetleri bu sayfayı çirkinleştirmekte ve dh imajına zarar vermekte. sizden ricam lütfen buna daha fazla izin vermeyin ve gerekli adımları derhal atın. ekrem71 reis senin haberlerini severek okuyan büyük bir kitle var. haberin olsun. sağlıcakla kal...
Oynatıcı tercihlerinde mp3 ses dosyası mevcut.
Ancak yeni ps4'ün ultra bluray sürücüsü olmadan gelmesi bence bir hata çünkü bir çok insan bu özellik için bu cihazı düşünüyordu. Belki sadece oyun odaklı olarak düşünmşlerdir ama satışları etkileceği kesin. Sonuçta rakibi xbox da hd sesleri bitstream edemiyor bu durumda xbox alan kişide dolby atmos ve dtx-x gibi sesleri uygun ses sistemi olsa da alamayacak.
gelecek yılda oyun içi bişeler gösterirler sonrayıl cıkıyodu geliyodu falandı yetişmedi ertlendi falanda derken 2018 sonu 2019 başı gibi cıkartırlar biz bu oyunu tam 6 yılda yaptık diyede bide atarlar görende gta v gibi devsaya oyun zanneder, no man's sky o kadar abarttılar benim pek bi beklentim yoktu vede öyle fos cıktı bu oyunda bana fos cıkacak gibi geliyor, wacth dogs ubisoft elinde patlaması gibi.