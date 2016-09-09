2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in yeni bölümü iPhone 7 ve PlayStation 4 Pro'ya ev sahipliği yapıyor. Telefonla gelen özellikler, oyun konsolunun vaad ettiği yenilikler ve gündemdeki diğer gelişmeler 2si1'in yeni bölümünde.

2si1'in yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz başta iPhone 7 lansmanı olmak üzere Sony PlayStation 4 Pro ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.