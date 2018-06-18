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2si1: SSD fiyatları düşüyor!

11 ay
9,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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SSD fiyatları dünya genelinde hızlı bir düşüş içinde. Kimi modellerde düşüş oranı %46'ı bulmuşken ülkemizde durum nasıl? Sizden gelen yorumlarla 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı sizlerle
Yayın akışı:

01:18 SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi
03:09 Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi
06:52 Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosu nihayet geldi!
08:53 The Last of Us Part II'den oynanış videosu geldi
13:17 Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek
16:41 Bilim insanları canlı kas dokusuna sahip "biyo-hibrit robot" geliştirdi
18:30 Ghost of Tsusihma'nın yeni oynanış videosu yayınlandı
20:53 Fallout 76'dan oynanış videoları geldi
22:46 Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir
24:53 Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti
26:45 Apple'da herkes artık ayakta çalışacak
30:35 Bethesda Starfield ve The Elder Scrolls 6'yı duyurdu!
31:52 Assassin's Creed Odyssey bu yıl çıkış yapacak
35:15 The Division 2'den oynanış videosu gösterildi
37:21 Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu
38:58 Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada
44:13 Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar
46:16 Devil May Cry 5 duyuruldu
46:54 Halo Infinite duyuruldu, Master Chief geri dönüyor
52:52 Souls serisinin yapımcısından yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
53:32 Duvarın arkasındaki hareketleri tahmin eden yapay zeka geliştirdi
55:12 Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında
 

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Psikososyal 11 ay en beğenilen
ben hep 50gb'lık alıyorum
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Emre D 11 ay
Dolar yükseldiği için bizi etkilemiyor.
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KortX 11 ay
55:12'de bahsettiğiniz bildiğin AIDS'in PC versiyonu
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DreamSs 11 ay
Giriş: Kıl, kedi, beni böyle kabul edin, kıl, kıl, hahahah hohoho, kıl
:)
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Quard 11 ay
Dünyada düşer bizde ya aynı kalır ya pahalanır :)
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mavizaman 11 ay
değişik desenli pantolon :D
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huseyincarnege 11 ay
dolarda uçuyo bi etkisi olmuyo :S
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Serkan_Yılmaz 11 ay
zevkli bir sohbet oldu. ama ben E3 için ayrı bir video bekliyordum. Beklentiyi çok yüksek tuttunuz çünkü ha gittik ha gideceğiz diye :D
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fasak 11 ay
Mesut bey doların yükselişine dair kendi gözlemlerimi bir kullanıcı gözüyle paylaşmak gerekirse,
Firmalar da henüz şoku atlatabilmiş değil bence. Eski stoklardaki ürünleri indirimle satıyorlar, insanlar da daha da artacak kaygısıyla alışverişlerini sürdürüyorlar.
Özellikle teknoloji mağazalarında daha düşük seviyeli oyuncu ekipmanları ve donanımlarının sayısı oldukça artmış vaziyette. Bu düşük seviyeli donanımlar eskinin kaliteli donanımlarının fiyat bandına oturtulmuş durumda. Tecrübesi ve yeterli bilgisi olmayanlar veya bütçesi yeterli olmayanlar bu ürünleri aynı kullanım amacına hitap ettiği için satın alabiliyorlar.
Özetle daha düşük kalite alternatiflere yönelim olacak. Orta segmentler lüks olurken , lüks segmentler ise birçok yerde satışta bile olmayacaktır. Ama alternatifi olmayan durumlarda örn. psnstore vb. mağazalara daha büyük baskı oluşacaktır. Red Dead Redemption 2 nin önsipariş fiyatındaki düşüş için Rockstara kimbilir ne kadar dil dökülmüştür. Önsipariş fiyatının düştüğüne de daha önce denk gelmemiştim.
Pazarın gitgide daralacağı ve oyun piyasasında eski oyunlara ve indirimlere eğilimin artacağı aşikar. Burada örneğin PSN üzerinde daha fazla indirim dönemi talebi olması bizim için iyi olur.
Yani kimse yeni kuru sindirmiş değil bana göre. Herkes çok da acil olmayan ihtiyaçlarını bile eğer yeni zamlar yansıtılmamışsa alma derdinde.
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cemal85 11 ay
uçağa reklam alırlar artık ordan da para kazanırlar.. (:
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HIGHER 11 ay
Ülke gündemini ve doğru haberleri takip etmek istiyorsanız forumun ülke ve dünya gündemi bölümüne bakın. Çünkü orada birisi yanlış haber paylaştığında başka birisi doğrusunu paylaşıyor. Bu arada Enis'in oturma konusundaki yorumlarına katılıyorum.
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hakemzsr 11 ay
ssd yi boşverin de şu siteyi adam gibi girilebilir hale getirin
yeter artık dilimizde tüğ bitti
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