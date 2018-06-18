2si1: SSD fiyatları düşüyor!

SSD fiyatları dünya genelinde hızlı bir düşüş içinde. Kimi modellerde düşüş oranı %46'ı bulmuşken ülkemizde durum nasıl? Sizden gelen yorumlarla 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı sizlerle

Yayın akışı:



SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi

Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi

Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosu nihayet geldi!

The Last of Us Part II'den oynanış videosu geldi

Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek

Bilim insanları canlı kas dokusuna sahip "biyo-hibrit robot" geliştirdi

Ghost of Tsusihma'nın yeni oynanış videosu yayınlandı

Fallout 76'dan oynanış videoları geldi

Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir

Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti

Apple'da herkes artık ayakta çalışacak

Bethesda Starfield ve The Elder Scrolls 6'yı duyurdu!

Assassin's Creed Odyssey bu yıl çıkış yapacak

The Division 2'den oynanış videosu gösterildi

Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu

Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada

Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar

Devil May Cry 5 duyuruldu

Halo Infinite duyuruldu, Master Chief geri dönüyor

Souls serisinin yapımcısından yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice

Duvarın arkasındaki hareketleri tahmin eden yapay zeka geliştirdi

Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında

01:18 SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi 03:09 Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi 06:52 Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosu nihayet geldi! 08:53 The Last of Us Part II'den oynanış videosu geldi 13:17 Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek 16:41 Bilim insanları canlı kas dokusuna sahip "biyo-hibrit robot" geliştirdi 18:30 Ghost of Tsusihma'nın yeni oynanış videosu yayınlandı 20:53 Fallout 76'dan oynanış videoları geldi 22:46 Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir 24:53 Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti 26:45 Apple'da herkes artık ayakta çalışacak 30:35 Bethesda Starfield ve The Elder Scrolls 6'yı duyurdu! 31:52 Assassin's Creed Odyssey bu yıl çıkış yapacak 35:15 The Division 2'den oynanış videosu gösterildi 37:21 Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu 38:58 Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada 44:13 Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar 46:16 Devil May Cry 5 duyuruldu 46:54 Halo Infinite duyuruldu, Master Chief geri dönüyor 52:52 Souls serisinin yapımcısından yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice 53:32 Duvarın arkasındaki hareketleri tahmin eden yapay zeka geliştirdi 55:12 Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında