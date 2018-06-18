2si1: SSD fiyatları düşüyor!

Genel Yayın Yönetmeni
SSD fiyatları dünya genelinde hızlı bir düşüş içinde. Kimi modellerde düşüş oranı %46'ı bulmuşken ülkemizde durum nasıl? Sizden gelen yorumlarla 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı sizlerle
Yayın akışı:
01:18 SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi
03:09 Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi
06:52 Cyberpunk 2077'nin yeni tanıtım videosu nihayet geldi!
08:53 The Last of Us Part II'den oynanış videosu geldi
13:17 Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek
16:41 Bilim insanları canlı kas dokusuna sahip "biyo-hibrit robot" geliştirdi
18:30 Ghost of Tsusihma'nın yeni oynanış videosu yayınlandı
20:53 Fallout 76'dan oynanış videoları geldi
22:46 Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir
24:53 Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti
26:45 Apple'da herkes artık ayakta çalışacak
30:35 Bethesda Starfield ve The Elder Scrolls 6'yı duyurdu!
31:52 Assassin's Creed Odyssey bu yıl çıkış yapacak
35:15 The Division 2'den oynanış videosu gösterildi
37:21 Türkiye, otoyol kalitesinde dünya 30'uncusu oldu
38:58 Oxford Üniversitesi araştırdı: Türkiye yalan haberde birinci sırada
44:13 Leyleğin vericisindeki SIM kartı çalıp 2,300 euroluk konuşma yaptılar
46:16 Devil May Cry 5 duyuruldu
46:54 Halo Infinite duyuruldu, Master Chief geri dönüyor
52:52 Souls serisinin yapımcısından yeni oyun: Sekiro: Shadows Die Twice
53:32 Duvarın arkasındaki hareketleri tahmin eden yapay zeka geliştirdi
55:12 Dikkat! 1 milyon yönlendirici risk altında
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Firmalar da henüz şoku atlatabilmiş değil bence. Eski stoklardaki ürünleri indirimle satıyorlar, insanlar da daha da artacak kaygısıyla alışverişlerini sürdürüyorlar.
Özellikle teknoloji mağazalarında daha düşük seviyeli oyuncu ekipmanları ve donanımlarının sayısı oldukça artmış vaziyette. Bu düşük seviyeli donanımlar eskinin kaliteli donanımlarının fiyat bandına oturtulmuş durumda. Tecrübesi ve yeterli bilgisi olmayanlar veya bütçesi yeterli olmayanlar bu ürünleri aynı kullanım amacına hitap ettiği için satın alabiliyorlar.
Özetle daha düşük kalite alternatiflere yönelim olacak. Orta segmentler lüks olurken , lüks segmentler ise birçok yerde satışta bile olmayacaktır. Ama alternatifi olmayan durumlarda örn. psnstore vb. mağazalara daha büyük baskı oluşacaktır. Red Dead Redemption 2 nin önsipariş fiyatındaki düşüş için Rockstara kimbilir ne kadar dil dökülmüştür. Önsipariş fiyatının düştüğüne de daha önce denk gelmemiştim.
Pazarın gitgide daralacağı ve oyun piyasasında eski oyunlara ve indirimlere eğilimin artacağı aşikar. Burada örneğin PSN üzerinde daha fazla indirim dönemi talebi olması bizim için iyi olur.
Yani kimse yeni kuru sindirmiş değil bana göre. Herkes çok da acil olmayan ihtiyaçlarını bile eğer yeni zamlar yansıtılmamışsa alma derdinde.
yeter artık dilimizde tüğ bitti