SSD tavsiyesi isteyenlere en iyi SSD harddisk modelleri (2025)

Oyun için en iyi SSD’lerden birini almak, oyun bilgisayarınıza veya konsolunuza ihtiyaç duyduğu hızı sağlamak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Yeni bir ekran kartı cazip gelebilir ancak oldukça pahalıya gelebilir, yeni RAM ve işlemci eklemek te tamamen yeni bir anakart gerektirebilir ve bütçenizi daha da zorlayabilir. Modern SSD’ler daha uygun fiyatlıdır, kurulumları da basittir. Peki, en iyi SSD markası hangisi? Oyun için hangi SSD alınır? SSD tavsiyesi isteyenlere en hızlı SSD harddisk modelleri burada.
|Marka/Model ⚡️
|Fiyat 🏷️
|Samsung 1TB 990 Pro PCIe NVMe M.2 SSD
|4.449 TL
|Crucial P3 2TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD
|5.114 TL
|WD Black SN7100 1TB Gen4 NVMe SSD
|3.499 TL
|Lexar NM790 1TB M.2 NVMe SSD
|4.021 TL
|Crucial T700 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
|8.620 TL
|Seagate Firecuda 530 1TB SSD M.2 PCIe NVMe
|10.600 TL
|SanDisk SSD Plus 480GB SATA SSD
|1.099 TL
|Samsung 500GB 870 Evo SATA SSD
|1.879 TL
|Kioxia Exceria G2 1TB M.2 NVMe PCIe SSD
|2.199 TL
|Sandisk 1TB Extreme Portable Taşınabilir SSD
|4.034 TL
SSD harddisk yorumları dikkate alındığında; en iyi SSD markaları sıralamasında Samsung, SanDisk (WD), Lexar ve Crucial öne çıkıyor. Oyun için SSD önerileri olarak ise; Samsung 990 Pro, WD Black, Crucial Plus ve Sandisk Extreme modelleri yüksek hız ve dayanıklı yapılarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Samsung 990 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB
- Sıralı okuma hızı: 7450 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 6900 MB/s
- Arabirim: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
- Boyutlar: 80 x 22 x 2.3 mm
- Yazılım: Samsung Magician
Samsung 990 Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel ürün, belirtilen değerleri veriyor. En iyi performansı alabilmeniz için sisteminizle uyumlu olması gerekiyor. Asus TUF B650 M Plus WiFi anakartta kullanıyorum ve her şeyi ile mükemmel bir SSD.
✍🏻 990 PRO, PS5’e ayrı bir hız kattı. 600GB veriyi 2 dk gibi bir sürede SSD'ye aktardı. Tekrar SSD’den 160GB’lık veriyi PS5’in kendi diskine yüklemeye çalıştım, 5 dakikada anca geri yükledi. Hız farkını varın siz hesaplayın. Herhangi bir soğutucu blok kullanmadım. Uzun vade için dezavantaj bi durum olsa da şu an gereksinim yok gibi duruyor.
2️⃣ Crucial P3 NVMe SSD
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Sıralı okuma hızı: 3500 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 3000 MB/s
- Arabirim: PCIe Gen 3.0 x4
- Form faktörü: M.2 (2280)
- Yazılım: Crucial Storage Executive
Crucial P3 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Orijinal, hız testleri doğru. Ayrıca PCI Express 3.0 kullanılıyormuş. Benim PC 5.0 diye uyumsuzluk olur mu diye araştırdım, geriye dönük uyumluluk varmış. Yani 3.0 ve üzeri pci express bağlantısı varsa gayet kullanılabilir.
✍🏻 Bana göre mükemmel ötesi. Hızı yeterli, performansı süper, daha ne isteyeyim. Fiyatı da uygun.
3️⃣ WD BLACK SN7100 NVMe SSD
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Ardışık okuma performansı: 7250 MB/s
- Ardışık yazma performansı: 6900 MB/s
- Arayüz: PCIe Gen 4.0
- Form faktörü: M.2 2280
- Boyutlar: 80 x 22 x 1.14 mm
WD BLACK SN7100 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Eskiden GTA 5'in yüklenmesini 5 dakika beklerdim, şimdi sadece 1 dakika sürüyor ve oyunlarımı çok daha hızlı açıyorum. İşlevselliği de harika. Paranıza değdiğini söyleyebilirim.
✍🏻 PS5 ile harika çalışıyor.
4️⃣ Lexar NM790 M.2 PCIe Gen 4x4 NVMe SSD
- Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB, 8TB
- Sıralı okuma hızı: 7400 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 6500 MB/s
- Arabirim: PCIe Gen4x4
- Form faktörü: M.2 2280
- Boyutlar: 80 x 22 x 2.45 mm
- Yazılım: Lexar DiskMaster, Lexar DataShield
Lexar NM790 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 PS5 uyumlu. Hız gayet yeterli. Satıcı soğutucusu yok demişti ama soğutuculu çıktı. Tam fiyat/performans ürünü. Teşekkürler.
✍🏻 Playstation 5 Slim için aldım. Hızı PS5 standartlarının oldukça üstünde çıktı. Taktım, biçimlendirdim. Şuan için hiçbir sorun yok. Şu an piyasada alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünü. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz.
5️⃣ Crucial T700 PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD
- Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB
- Sıralı okuma hızı: 11700 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 9500 MB/s
- Arabirim: NVMe (PCIe Gen 5 x4)
- Form faktörü: M.2 (2280)
- Yazılım: Crucial Storage Executive
Crucial T700 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ryzen tabanlı sistemimde (PCIe 5 arayüzünü kullanıyor) ana sürücü olarak aylardır kullanıyorum. Muhteşem performans.
✍🏻 Vadedilen performansı sunuyor. Gen 5.0. okuma yazma hızı gayet güzel; 11.3 gb okuma 10 gb yazma hızı aldım.
6️⃣ Seagate Firecuda 530 SSD
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Sıralı okuma hızı: 7300 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 6000 MB/s
- Arabirim: PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4
- Form faktörü: M.2 2280-D2
- Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm
- Yazılım: DiscWizard, SeaTools
Seagate Firecuda 530 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün orijinal ve alabileceğiniz en iyi SSD modeli. Tavsiye ederim.
✍🏻 Monster Abra A5 V15.7 dizüstü bilgisayara taktım. Bilgisayar üzerindeki 250 gb M2’nin bulunduğu slota yerleştirdim. Sorunsuz kullanıyorum.
7️⃣ SanDisk SSD Plus 480GB
- Kapasite: 240GB, 480GB, 1TB, 2TB
- Sıralı okuma hızı: 530 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 440 MB/s
- Arayüz: SATA
- Form faktörü: 2,5 inç
- Yazılım: SanDisk Memory Zone
SanDisk SSD Plus Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 HDD kullananların RAM ve ekran kartları ne kadar gelişmiş olursa olsun, kaç çekirdekli işlemcilere sahip olurlarsa olsunlar harici disk yüzünden boğulabiliyorlar. Ürünü aldım, HDD’yi çıkardım ve SSD taktım. USB ile Windows 10 yükledim ve kurulumları tamamladım. Şahane ötesi hızlı, disk sorunu tamamen ortadan kaldı, HDD sonrası uçuyor. Bu fiyata 480GB alınacak en iyi SSD. Sıradan PC kullanıcıları için ideal.
✍🏻 Diğer SSD’lerin fiyatına bakınca bu çok daha uygun ve aynı işi yapıyor oluşu almam için en büyük sebep. Daha önce de Sandisk SSD kullandım. Şu ana SSD’im M2 SSD’lerden. M2’nin yanında zayıf kalıyor ama ben yedek depo (müzik ,film ,setuplar vs.) için kullanıyorum. Tatmin edici. HDD’den kurtulacaksanız eğer HDD’ye dönüp bakmazsınız bile. Yıllar önce deneyimledim.
8️⃣ Samsung 870 Evo Sata SSD
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Sıralı okuma hızı: 560 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 530 MB/s
- Arabirim: SATA 6 Gb/s, SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s arayüzüyle uyumlu
- Form faktörü: 2.5 inç
- Boyutlar: 100 x 69.85 x 6.8 mm
- Yazılım: Samsung Magician
Samsung 870 Evo Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Eski dizüstü bilgisayarım için aldım. SSD'yi almadan evvel RAM’i 8GB'a yükselttim. Kayda değer bir hızlanma elde ettiğimi görünce eski HDD yerine SSD takmaya karar verdim. Tercihim Samsung oldu, hiç pişman etmedi. Bilgisayarımın anakartı SATA2 destekli olmasına rağmen Windows açılış ve kapanış hızları, uygulamalarla programların hızlı tepki vermesi bilgisayarımın halen iş görebileceğini gösterdi. Daha iyi bir sonuç için yükseltilmesi gerekiyorsa RAM ile birlikte değiştirin. Ben çok memnun oldum.
✍🏻 Neredeyse emekliye ayıracağım bilgisayarıma çağ atlattı. Kesinlikle tavsiye ederim.
9️⃣ Kioxia Exceria G2 NVMe SSD
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB
- Sıralı okuma hızı: 2100 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 1700 MB/s
- Arayüz: PCIe 3.1a / NVMe 1.3c
- Form faktörü: M.2 Tip 2280-S2-M
- Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm
- Yazılım: SSD Utility
Kioxia Exceria G2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Oyunlarımı yüklemek için sistemime 2. M.2 SSD olarak aldım. Kontrolcüye sahip ve vadettiği değerleri veren bir SSD. Eğer ki anakartınızda SSD soğutma bloğu yok ise diskin ömrünü uzatmak ve yüksek sıcaklıkta performans kaybı yaşamamak için ayrıca bir SSD soğutucu almanızı öneririm.
✍🏻 Okuma yazma hızı gayet güzel. Laptopunuzda M2 Sata slotunun olmasına dikkat edin. Laptopunuzun hem depolama alanı büyüsün hem de hızlı çalışsın diyorsanız güzel marka, güzel ssd. Tavsiye ederim.
🔟 Sandisk Extreme Portable
- Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB
- Sıralı okuma hızı: 1050 MB/s
- Sıralı yazma hızı: 1000 MB/s
- Arayüz: USB 3.2 Gen 2
- Uyumluluk: USB-C cihazlar, iOS 13+, Android 11+, macOS 11+, Windows 10
- Boyutlar: 100.8 x 52.55 x 9.6 mm
Sandisk Extreme Portable Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel ötesi. Okuma/Yazma performansı çok iyi. Boyutları çok küçük.
✍🏻 Şimdiye kadar aldığım en iyi SSD; hem el içi kadar, hem hafif, hem de USB girişi ve yeni nesil Type-C girişi yanında geliyor. Çok hızlı geldi.
SSD'nin ömrü ne kadardır 📅
NVMe SSD'ler genelde daha güvenilirdir ve 10 yıla kadar dayanabilir. QLC SSD'lerin 3 ila 5 yıllık bir ömrü vardır. HDD'ler ise muhtemelen 5 veya 6 yıl sonra sorun çıkarmaya başlar. Son olarak, bir SSD'yi soğuk depolama aygıtı olarak kullanıyorsanız, en iyi performans için doğru sıcaklıkta tuttuğunuzdan ve düzenli olarak açtığınızdan emin olun.
SSD'nin ömrü biterse ne olur 🤔
Bir SSD, TBW sınırına ulaştığında NAND flaş bellek hücreleri önemli sayıda yazma döngüsüne dayanır ve yıpranma eşiğine yaklaşır. TBW değerinin ötesinde kullanmaya devam etmeniz, hemen arızalanacağı veya salt okunur moduna geçeceği anlamına gelmez. SSD'ler, hücre aşınmasını yönetmek ve veri bütünlüğünü korumak için hata düzeltme kodları (ECC) ile tasarlandığından, anlık veri kaybı olmadan TBW derecelerinin ötesinde normal şekilde çalışmaya devam eder. Ancak, TBW'yi aşmak, zamanla veri hataları ve sonunda sürücü arızası olasılığını artırır. Bu nedenle sürücünün sağlığını takip edilmeli ve bu sınıra yaklaştığında veya aştığında değiştirilmelidir.
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