SSD tavsiyesi isteyenlere en iyi SSD harddisk modelleri (2025)

Oyun için en iyi SSD’lerden birini almak, oyun bilgisayarınıza veya konsolunuza ihtiyaç duyduğu hızı sağlamak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Yeni bir ekran kartı cazip gelebilir ancak oldukça pahalıya gelebilir, yeni RAM ve işlemci eklemek te tamamen yeni bir anakart gerektirebilir ve bütçenizi daha da zorlayabilir. Modern SSD’ler daha uygun fiyatlıdır, kurulumları da basittir. Peki, en iyi SSD markası hangisi? Oyun için hangi SSD alınır? SSD tavsiyesi isteyenlere en hızlı SSD harddisk modelleri burada.

​​​​SSD harddisk yorumları dikkate alındığında; en iyi SSD markaları sıralamasında Samsung, SanDisk (WD), Lexar ve Crucial öne çıkıyor. Oyun için SSD önerileri olarak ise; Samsung 990 Pro, WD Black, Crucial Plus ve Sandisk Extreme modelleri yüksek hız ve dayanıklı yapılarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Samsung 990 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Tam Boyutta Gör Samsung 990 Pro, teknoloji meraklıları, sıkı oyuncular ve inanılmaz seviyede hız isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir SSD harddisk modeli. 7450/6900 MB/sn’ye kadar sıralı okuma/yazma hızları ile PCIe 4.0’ın maksimum performansına yakın bir değer sunuyor. Düşük güç tüketimine sahip tasarım, optimum güç verimliliğiyle maksimum PCIe 4.0 performansını bir araya getiriyor. Nikel kaplı denetleyici ve son teknoloji ısı kontrol algoritması, dengeli performans içi ısıyı yönetiyor. Isı dağıtıcı şeridi, NAND çip ısısını kontrol ederken Dinamik Termal Koruma sıcaklıklarını optimum seviyede tutuyor. Rastgele performansta %5’ten fazla artışla PS5 ve DirectStorage PC oyunlarında en üstün oyun gerçekçiliği için daha hızlı yükleme sağlıyor. Samsung Magician üzerinden SSD yazılımını güncelleme, disk sağlığını takip etme, performans ölçümü, şifreleme, LED ışıklarının renk kombinasyonlarını özelleştirme ve fazlası yapılabiliyor. Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB

1TB, 2TB, 4TB Sıralı okuma hızı: 7450 MB/s

7450 MB/s Sıralı yazma hızı: 6900 MB/s

6900 MB/s Arabirim: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0

PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Boyutlar: 80 x 22 x 2.3 mm

80 x 22 x 2.3 mm Yazılım: Samsung Magician Samsung 990 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mükemmel ürün, belirtilen değerleri veriyor. En iyi performansı alabilmeniz için sisteminizle uyumlu olması gerekiyor. Asus TUF B650 M Plus WiFi anakartta kullanıyorum ve her şeyi ile mükemmel bir SSD. ✍🏻 990 PRO, PS5’e ayrı bir hız kattı. 600GB veriyi 2 dk gibi bir sürede SSD'ye aktardı. Tekrar SSD’den 160GB’lık veriyi PS5’in kendi diskine yüklemeye çalıştım, 5 dakikada anca geri yükledi. Hız farkını varın siz hesaplayın. Herhangi bir soğutucu blok kullanmadım. Uzun vade için dezavantaj bi durum olsa da şu an gereksinim yok gibi duruyor.

2️⃣ Crucial P3 NVMe SSD Tam Boyutta Gör Micron, 40 yılı aşkın süredir dünyanın en gelişmiş bellek ve depolama teknolojilerinden bazılarını üretiyor. Tüm Crucial ürünleri, sınıfının en iyisi kalite ve güvenilirliği sağlamak için Micron'un dünya standartlarındaki mühendislik ekibi tarafından geliştiriliyor. Crucial, piyasadaki en iyi SSD markaları arasında gösterilebilir. Crucial P3 NVMe SSD, SATA disklerden 6 kat, HDD’lerden 22 kat daha hızlı yükleme süresi ve veri aktarımı sunuyor. 4TB’a kadar kapasite seçeneğiyle Crucial M2 SSD, yedek alan bırakarak büyük miktarda dosya, belge, fotoğraf, video, oyun ve uygulama depolayabilir. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Sıralı okuma hızı: 3500 MB/s

3500 MB/s Sıralı yazma hızı: 3000 MB/s

3000 MB/s Arabirim: PCIe Gen 3.0 x4

PCIe Gen 3.0 x4 Form faktörü: M.2 (2280)

M.2 (2280) Yazılım: Crucial Storage Executive Crucial P3 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Orijinal, hız testleri doğru. Ayrıca PCI Express 3.0 kullanılıyormuş. Benim PC 5.0 diye uyumsuzluk olur mu diye araştırdım, geriye dönük uyumluluk varmış. Yani 3.0 ve üzeri pci express bağlantısı varsa gayet kullanılabilir. ✍🏻 Bana göre mükemmel ötesi. Hızı yeterli, performansı süper, daha ne isteyeyim. Fiyatı da uygun.

3️⃣ WD BLACK SN7100 NVMe SSD Tam Boyutta Gör WD BLACK SN7100, en iyi SSD harddisk modelleri arasında. Western Digital’in yeni nesil TLC 3D NAND teknolojisi ile güçlendirilmiş PCIe Gen4 arayüzü ile donatılan WD BLACK SN7100 NVMe SSD, oyunculara ihtiyaç duydukları hızı ve güç verimliliğini sunuyor. 4 TB’a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulan WD BLACK SN7100 SSD, en yeni oyunlar için geniş depolama alanı sunarken gelecekteki güncellemeler ve indirilebilir içerikler (DLC’ler) için de yer bırakıyor. WD BLACK M2 SSD, 7.250 MB/sn’ye varan okuma, 6.900 MB/sn’ye varan yazma hızları sunuyor. WD Black Dashboard yazılımıyla SSD harddiskin sağlığı, performansı, yazılım güncellemeleri takip edilebiliyor. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Ardışık okuma performansı: 7250 MB/s

7250 MB/s Ardışık yazma performansı: 6900 MB/s

6900 MB/s Arayüz: PCIe Gen 4.0

PCIe Gen 4.0 Form faktörü: M.2 2280

M.2 2280 Boyutlar: 80 x 22 x 1.14 mm WD BLACK SN7100 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Eskiden GTA 5'in yüklenmesini 5 dakika beklerdim, şimdi sadece 1 dakika sürüyor ve oyunlarımı çok daha hızlı açıyorum. İşlevselliği de harika. Paranıza değdiğini söyleyebilirim. ✍🏻 PS5 ile harika çalışıyor.

4️⃣ Lexar NM790 M.2 PCIe Gen 4x4 NVMe SSD Tam Boyutta Gör Lexar NM790, PS5 için SSD arayanlara tavsiyemizdir. PCIe Gen3 SSD’lerden 2 kat daha hızlıdır, DRAM önbelleği etkinleştirilmiş PCIe Gen 4 SSD’lerden de %40’a kadar daha az güç tüketir. Lexar M2 SSD, enerji maliyetini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın pilinin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Host Memory Buffer (HMB) 3.0, diskin cihazdaki DRAM belleğini kullanmasını sağlar ve Dinamik SLC önbelleği, sorunsuz ve kesintisiz performans için hızı korumak amacıyla tek seviyeli hücre belleğine yazar. Hardcore oyuncular, profesyoneller ve içerik üreticiler için tasarlanan Lexar NM790 SSD harddisk, oyunu ve işlerini hızlandırmak için ihtiyaç duyulan performansa sahiptir. Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB, 8TB

1TB, 2TB, 4TB, 8TB Sıralı okuma hızı: 7400 MB/s

7400 MB/s Sıralı yazma hızı: 6500 MB/s

6500 MB/s Arabirim: PCIe Gen4x4

PCIe Gen4x4 Form faktörü: M.2 2280

M.2 2280 Boyutlar: 80 x 22 x 2.45 mm

80 x 22 x 2.45 mm Yazılım: Lexar DiskMaster, Lexar DataShield Lexar NM790 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 PS5 uyumlu. Hız gayet yeterli. Satıcı soğutucusu yok demişti ama soğutuculu çıktı. Tam fiyat/performans ürünü. Teşekkürler. ✍🏻 Playstation 5 Slim için aldım. Hızı PS5 standartlarının oldukça üstünde çıktı. Taktım, biçimlendirdim. Şuan için hiçbir sorun yok. Şu an piyasada alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünü. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz.

5️⃣ Crucial T700 PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD Tam Boyutta Gör Crucial T700, oyun için SSD önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Crucial T700 Gen5 SSD, 12.400MB/s okuma hızı sunmasıyla markanın Gen4 SSD modellerinden neredeyse 2 kat daha hızlıdır. Crucial SSD, en iyi oyun performansı için özel tasarıma (alüminyum ve nikel kaplama bakır soğutucu içeren) sahiptir. Intel 13. nesil ve AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler için tasarlanmıştır, PCIe 5.0 anakartlarla yüksek performansta çalışır. PCIe 3.0 ve PCIe 4.0 sistemleriyle de uyumludur. Kapasite: 1TB, 2TB, 4TB

1TB, 2TB, 4TB Sıralı okuma hızı: 11700 MB/s

11700 MB/s Sıralı yazma hızı: 9500 MB/s

9500 MB/s Arabirim : NVMe (PCIe Gen 5 x4)

: NVMe (PCIe Gen 5 x4) Form faktörü: M.2 (2280)

M.2 (2280) Yazılım: Crucial Storage Executive Crucial T700 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ryzen tabanlı sistemimde (PCIe 5 arayüzünü kullanıyor) ana sürücü olarak aylardır kullanıyorum. Muhteşem performans. ✍🏻 Vadedilen performansı sunuyor. Gen 5.0. okuma yazma hızı gayet güzel; 11.3 gb okuma 10 gb yazma hızı aldım.

SSD hız testi nasıl yapılır? SSD yazma ve okuma hızı ölçme 4 ay önce eklendi

6️⃣ Seagate Firecuda 530 SSD Tam Boyutta Gör M2 SSD arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model Seagate Firecuda 530. Veri transferi PCIe Gen3 NVMe SSD’lere göre 2 kata kadar daha hızlı, SATA SSD’lere göre 12 kata kadar daha hızlı. DirectStorage desteği sayesinde yeni nesil oyunlarda ve uygulamalarda daha iyi yükleme süreleri ve performans sunuyor. Ultra hızlı genişletme çözümü için PS5 konsolları ile uyumlu ve PS5’in performans ve boyut gereksinimlerini karşılıyor. En ileri düzeyde hız ve dayanıklılık için Seagate tarafından onaylanmış E18 kontrol birimi ve en yeni 3D TLC SSD NAND teknolojisiyle tasarlanmış. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Sıralı okuma hızı: 7300 MB/s

7300 MB/s Sıralı yazma hızı: 6000 MB/s

6000 MB/s Arabirim: PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4

PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 Form faktörü: M.2 2280-D2

M.2 2280-D2 Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm

80.15 x 22.15 x 2.23 mm Yazılım: DiscWizard, SeaTools Seagate Firecuda 530 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün orijinal ve alabileceğiniz en iyi SSD modeli. Tavsiye ederim. ✍🏻 Monster Abra A5 V15.7 dizüstü bilgisayara taktım. Bilgisayar üzerindeki 250 gb M2’nin bulunduğu slota yerleştirdim. Sorunsuz kullanıyorum.

7️⃣ SanDisk SSD Plus 480GB Tam Boyutta Gör SanDisk, piyasada yıllardır en iyi Sata SSD markası olarak yerini koruyor. SanDisk SSD Plus 480GB modelini uygun fiyatlı SSD arayanlara tavsiye ederiz. SanDisk SSD Plus, seri yazma performansını artırarak internette gezinme, e-postalara bakma, basit grafikli oyunları oynama, ofis yazılımlarını kullanma gibi tipik bilgisayar işleri için ideal depolama çözümü hâline gelen SLC önbelleğini sunar. Standart sabit sürücüye göre 20 kata kadar daha hızlı çalışır. Kapasite: 240GB, 480GB, 1TB, 2TB

240GB, 480GB, 1TB, 2TB Sıralı okuma hızı: 530 MB/s

530 MB/s Sıralı yazma hızı : 440 MB/s

: 440 MB/s Arayüz : SATA

: SATA Form faktörü: 2,5 inç

2,5 inç Yazılım: SanDisk Memory Zone SanDisk SSD Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 HDD kullananların RAM ve ekran kartları ne kadar gelişmiş olursa olsun, kaç çekirdekli işlemcilere sahip olurlarsa olsunlar harici disk yüzünden boğulabiliyorlar. Ürünü aldım, HDD’yi çıkardım ve SSD taktım. USB ile Windows 10 yükledim ve kurulumları tamamladım. Şahane ötesi hızlı, disk sorunu tamamen ortadan kaldı, HDD sonrası uçuyor. Bu fiyata 480GB alınacak en iyi SSD. Sıradan PC kullanıcıları için ideal. ✍🏻 Diğer SSD’lerin fiyatına bakınca bu çok daha uygun ve aynı işi yapıyor oluşu almam için en büyük sebep. Daha önce de Sandisk SSD kullandım. Şu ana SSD’im M2 SSD’lerden. M2’nin yanında zayıf kalıyor ama ben yedek depo (müzik ,film ,setuplar vs.) için kullanıyorum. Tatmin edici. HDD’den kurtulacaksanız eğer HDD’ye dönüp bakmazsınız bile. Yıllar önce deneyimledim.

8️⃣ Samsung 870 Evo Sata SSD Tam Boyutta Gör Samsung 870 Evo, içerik üreticileri, BT profesyonelleri ve sıradan kullanıcıların tercih edebileceği Sata SSD modeli. Standart 2.5 inç SATA form faktörünü destekleyen masaüstü veya dizüstü bilgisayara kurulabilir. 870 EVO, SATA arayüzünün maksimum sınır değerleri olan 560/530 MB/s sıralı okuma-yazma hızlarına ulaşır. Daha büyük değişken ara belleğe sahip Akıllı TurboWrite teknolojisi, yazma hızını arttırır ve uzun süre yüksek performans sunar. En yeni 6. nesil teknolojisi ile gündelik hesaplama işlemlerinden 8K video görüntülerinin işlenmesine pek çok farklı görevin üstesinden gelebilir. İstikrarlı sunucu deneyimi sağlamak için VNAND teknolojisine ve MKX Kontrol Ünitesine sahiptir. Samsung Magician yazılımıyla SSD diskin yazılımı kolayca güncellenebilir, performans karşılaştırması yapılabilir, şifrelenebilir. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB Sıralı okuma hızı: 560 MB/s

560 MB/s Sıralı yazma hızı: 530 MB/s

530 MB/s Arabirim: SATA 6 Gb/s, SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s arayüzüyle uyumlu

SATA 6 Gb/s, SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s arayüzüyle uyumlu Form faktörü: 2.5 inç

2.5 inç Boyutlar: 100 x 69.85 x 6.8 mm

100 x 69.85 x 6.8 mm Yazılım: Samsung Magician Samsung 870 Evo Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Eski dizüstü bilgisayarım için aldım. SSD'yi almadan evvel RAM’i 8GB'a yükselttim. Kayda değer bir hızlanma elde ettiğimi görünce eski HDD yerine SSD takmaya karar verdim. Tercihim Samsung oldu, hiç pişman etmedi. Bilgisayarımın anakartı SATA2 destekli olmasına rağmen Windows açılış ve kapanış hızları, uygulamalarla programların hızlı tepki vermesi bilgisayarımın halen iş görebileceğini gösterdi. Daha iyi bir sonuç için yükseltilmesi gerekiyorsa RAM ile birlikte değiştirin. Ben çok memnun oldum. ✍🏻 Neredeyse emekliye ayıracağım bilgisayarıma çağ atlattı. Kesinlikle tavsiye ederim.

9️⃣ Kioxia Exceria G2 NVMe SSD Tam Boyutta Gör En iyi SSD önerileri listemize Kioxia Exceria G2 ile devam ediyoruz. İnce ve hafif M.2 2280 form faktörü özelliğine sahip EXCERIA SSD serisi, doğrudan dizüstü bilgisayarın ana kartına takılarak ek kablo ihtiyacını azaltır. NVMe 1.3c teknolojisini kullanan SSD, disk ve işlemci arasında sistemin G/Ç yolunda yaşanan gecikmeyi azaltarak sorunsuz ve esnek performans sunar. BiCS FLASH ve dikey hücre yapısı ile üretilmiştir ve son teknoloji depolama deneyimi sunar. SSD Utility yönetim yazılımı, kullanıcının disk bakımı, takibi ve daha fazlasını kontrol etmesini sağlar. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB

500GB, 1TB, 2TB Sıralı okuma hızı: 2100 MB/s

2100 MB/s Sıralı yazma hızı: 1700 MB/s

1700 MB/s Arayüz: PCIe 3.1a / NVMe 1.3c

PCIe 3.1a / NVMe 1.3c Form faktörü: M.2 Tip 2280-S2-M

M.2 Tip 2280-S2-M Boyutlar: 80.15 x 22.15 x 2.23 mm

80.15 x 22.15 x 2.23 mm Yazılım: SSD Utility Kioxia Exceria G2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oyunlarımı yüklemek için sistemime 2. M.2 SSD olarak aldım. Kontrolcüye sahip ve vadettiği değerleri veren bir SSD. Eğer ki anakartınızda SSD soğutma bloğu yok ise diskin ömrünü uzatmak ve yüksek sıcaklıkta performans kaybı yaşamamak için ayrıca bir SSD soğutucu almanızı öneririm. ✍🏻 Okuma yazma hızı gayet güzel. Laptopunuzda M2 Sata slotunun olmasına dikkat edin. Laptopunuzun hem depolama alanı büyüsün hem de hızlı çalışsın diyorsanız güzel marka, güzel ssd. Tavsiye ederim.

🔟 Sandisk Extreme Portable Tam Boyutta Gör Sandisk Extreme Portable, en iyi taşınabilir SSD modellerinden biri. 1050Mb/s okuma, 1000Mb/s yazma hızıyla NVMe SSD performansını taşınabilir ve yüksek kapasitede diskte elde etmenizi sağlar. Üç metreye kadar düşmeye dayanıklı, IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahiptir. Diski kemere veya sırt çantasına tutturmak için kullanışlı karabina halkası, diskin güvenle taşınmasını sağlar. 256 bit AES donanım şifrelemesi kullanan dahili parola koruması ile özel dosyalarınız güvendedir. SanDisk Memory Zone uygulaması, telefondaki dosyaların kilidinin açılmasına, erişilmesine ve yedeklenmesine olanak tanır. Ayrıca, alan açmak için telefondaki dosyalar SSD’ye taşınabilir. Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB

500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB Sıralı okuma hızı: 1050 MB/s

1050 MB/s Sıralı yazma hızı: 1000 MB/s

1000 MB/s Arayüz: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Uyumluluk: USB-C cihazlar, iOS 13+, Android 11+, macOS 11+, Windows 10

USB-C cihazlar, iOS 13+, Android 11+, macOS 11+, Windows 10 Boyutlar: 100.8 x 52.55 x 9.6 mm Sandisk Extreme Portable Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mükemmel ötesi. Okuma/Yazma performansı çok iyi. Boyutları çok küçük. ✍🏻 Şimdiye kadar aldığım en iyi SSD; hem el içi kadar, hem hafif, hem de USB girişi ve yeni nesil Type-C girişi yanında geliyor. Çok hızlı geldi.

SSD'nin ömrü ne kadardır 📅 Tam Boyutta Gör Bir SSD'nin ömrü nasıl kullanıldığına ve ne kadar iyi bakıldığına bağlıdır. SSD'nize iyi bakmak ömrünü önemli ölçüde uzatır. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, sağlığını izleyin, sıcaklığını kontrol edin ve zarar gelmemesine çalışın. NVMe SSD'ler genelde daha güvenilirdir ve 10 yıla kadar dayanabilir. QLC SSD'lerin 3 ila 5 yıllık bir ömrü vardır. HDD'ler ise muhtemelen 5 veya 6 yıl sonra sorun çıkarmaya başlar. Son olarak, bir SSD'yi soğuk depolama aygıtı olarak kullanıyorsanız, en iyi performans için doğru sıcaklıkta tuttuğunuzdan ve düzenli olarak açtığınızdan emin olun.

SSD sağlık testi nasıl yapılır? Harddisk sağlığını öğrenme yolu 3 ay önce eklendi

SSD'nin ömrü biterse ne olur 🤔 Tam Boyutta Gör TBW, Yazılan Toplam Bayt anlamına gelir ve bir SSD'nin dayanıklılığını veya ömrünü tahmin etmek için kullanılan bir ölçümdür. NAND flaş bellek hücreleri, SSD'nin verileri güvenilir bir şekilde depolama özelliğini etkileyecek bir dereceye kadar yıpranmaya başlamadan önce SSD'ye yazılabilecek toplam veri miktarını niceliksel olarak belirtir. Bu ölçüm, özellikle yüksek yazma taleplerinin olduğu ortamlarda SSD'lerin dayanıklılığını ve çalışma ömrünü anlamak açısından önemlidir. Bir SSD, TBW sınırına ulaştığında NAND flaş bellek hücreleri önemli sayıda yazma döngüsüne dayanır ve yıpranma eşiğine yaklaşır. TBW değerinin ötesinde kullanmaya devam etmeniz, hemen arızalanacağı veya salt okunur moduna geçeceği anlamına gelmez. SSD'ler, hücre aşınmasını yönetmek ve veri bütünlüğünü korumak için hata düzeltme kodları (ECC) ile tasarlandığından, anlık veri kaybı olmadan TBW derecelerinin ötesinde normal şekilde çalışmaya devam eder. Ancak, TBW'yi aşmak, zamanla veri hataları ve sonunda sürücü arızası olasılığını artırır. Bu nedenle sürücünün sağlığını takip edilmeli ve bu sınıra yaklaştığında veya aştığında değiştirilmelidir.

En İyi SSD Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5489

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: