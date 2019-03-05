2si1 | Yok öyle Çin'den almak

Genel Yayın Yönetmeni
Yok öyle ben her şeyi Çin'den alırım filan diye hava yapmalar. Vergi ödemeden alışverişler, kutu açmalar. Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi yolda.
Yayın akışı:
01:52 Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor
07:06 Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı
10:04 Ubisoft: Assassin’s Creed artık bir RPG oyunudur
10:45 Sony, PlayStation 5'te daha fazla multiplayer oyunlara odaklanmak istiyor
11:51 PS5'te de hikaye tabanlı tek kişilik oyunlar ana odak olmaya devam edecek
12:45 Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza
18:35 Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi
21:41 Google, GDC 2019'da yeni oyun stream servisinin detaylarını gösterecek
24:11 Pokemon Sword ve Pokemon Shield duyuruldu
24:37 MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor
26:54 Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı
32:14 Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, PS4 için derecelendirildi
33:43 Hitman 2'nin ilk görevini ücretsiz oynayın
34:55 Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor
37:51 Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı
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Haram Zıkkım olsun!
Ama yetmez! Daha da beter olsun!!!
Yayıncı, videoyu powerpoint sunusuna gömmüş, sunuyu da tekrar video yapmış. Dolayısı ile filtrelerin hepsini aşmış.
Efendim?
Ey farklı düşünen arkadaşlar, TR'de bu tür şeyleri NEDEN alamıyoruz. Adam teeeee çin'den 5 dolara (30 TL) diyelim. Burada 100 TL'ye satılan şeyi gönderiyor bedavaya.
ben gidip neden buradaki adamdan alayım peki? Sen alır mıydın?
Gümrük vergisini 0 liyoruz desinler adam gibi.
1- haberi adam gibi duzgun ver, 26 milyon mektup gelince icerigi arastirilsin deniyor ve mektup disinda hersey cikiyor iclerinden, burasi muz cumhuriyeti degil elbette duzenleme getirilecek
2- kimsenin bunu yapan vatandasa hain dedigi yok, nerenden uydurdun o kelimeyi simdi?
3- dis gucler siyasi bir soylem degil bir gercek. Her kim ABD aksine isler yaparsa o ulkenin basina gelmeyen kalmiyor ve bunu oyle profesyonel yapiyorlar ki senin gibi o ulkenin vatandasi durumun farkinda bile olamiyor
Neden teknoloji sitesini siyasi bir platforma donusturuyorsunuz ki, efendi gibi isinizi yapin paranizi kazanin kimsenin sizden siyasi beklentisi yok