2si1 | Yok öyle Çin'den almak

Yok öyle ben her şeyi Çin'den alırım filan diye hava yapmalar. Vergi ödemeden alışverişler, kutu açmalar. Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi yolda.

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Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor

Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı

Ubisoft: Assassin’s Creed artık bir RPG oyunudur

Sony, PlayStation 5'te daha fazla multiplayer oyunlara odaklanmak istiyor

PS5'te de hikaye tabanlı tek kişilik oyunlar ana odak olmaya devam edecek

Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza

Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi

Google, GDC 2019'da yeni oyun stream servisinin detaylarını gösterecek

Pokemon Sword ve Pokemon Shield duyuruldu

MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor

Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, PS4 için derecelendirildi

Hitman 2'nin ilk görevini ücretsiz oynayın

Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı

01:52 Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor 07:06 Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı 10:04 Ubisoft: Assassin’s Creed artık bir RPG oyunudur 10:45 Sony, PlayStation 5'te daha fazla multiplayer oyunlara odaklanmak istiyor 11:51 PS5'te de hikaye tabanlı tek kişilik oyunlar ana odak olmaya devam edecek 12:45 Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza 18:35 Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi 21:41 Google, GDC 2019'da yeni oyun stream servisinin detaylarını gösterecek 24:11 Pokemon Sword ve Pokemon Shield duyuruldu 24:37 MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor 26:54 Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı 32:14 Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, PS4 için derecelendirildi 33:43 Hitman 2'nin ilk görevini ücretsiz oynayın 34:55 Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor 37:51 Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı