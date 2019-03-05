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2si1 | Yok öyle Çin'den almak

2 ay
7,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yok öyle ben her şeyi Çin'den alırım filan diye hava yapmalar. Vergi ödemeden alışverişler, kutu açmalar. Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi yolda.
Yayın akışı:

01:52 Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor
07:06 Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı
10:04 Ubisoft: Assassin’s Creed artık bir RPG oyunudur
10:45 Sony, PlayStation 5'te daha fazla multiplayer oyunlara odaklanmak istiyor
11:51 PS5'te de hikaye tabanlı tek kişilik oyunlar ana odak olmaya devam edecek
12:45 Tik Tok geliştiricisine ABD’de 5.7 milyon dolar ceza
18:35 Yazdığınız her harf için 1 Cent ücret alan sohbet sitesi
21:41 Google, GDC 2019'da yeni oyun stream servisinin detaylarını gösterecek
24:11 Pokemon Sword ve Pokemon Shield duyuruldu
24:37 MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor
26:54 Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı
32:14 Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, PS4 için derecelendirildi
33:43 Hitman 2'nin ilk görevini ücretsiz oynayın
34:55 Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor
37:51 Türk Silahlı Kuvvetleri’nden PUBG uyarısı
 

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emre1393 2 ay en beğenilen
beklediğim bir paket var, 1.5-2 dolarlık bir ethernet adaptörü. eğer ptt para isterse geri gitsin diyeceğim. param yanarsa da yansın. üretmeden çalışmadan haraç kesen devlet kazanacağına üretip binlerce km öteden posta ile yollayan Çinli kazansın.
beklediğim bir paket var, 1.5-2 dolarlık bir ethernet adaptörü. eğer ptt para isterse geri gitsin diyeceğim. param yanarsa da yansın. üretmeden çalışmadan haraç...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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arslan0058 2 ay WB
Yandaslarin silinen milyonlarca lira vergi borcu varken zaten 22 euroluk gumruk siniri konulmusken(yani devlette 22 euronun altindan vergi almayacagini beyan ediyor) vatandasin 1 dolarlik urunune goz diken ulke muz cumhuriyeti degil he , guldurdun
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Yandaslarin silinen milyonlarca lira vergi borcu varken zaten 22 euroluk gumruk siniri konulmusken(yani devlette 22 euronun altindan vergi almayacagini beyan e...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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SupermanPrime 2 ay barthobel
Asıl vatan haini sizsiniz, halkı donuna kadar silip süpürmüş kişilere biraz daha alsanıza diyorsunuz karşı çıkacağınıza hainlik budur.Haksızın karşısında durmak değil.
Asıl vatan haini sizsiniz, halkı donuna kadar silip süpürmüş kişilere biraz daha alsanıza diyorsunuz karşı çıkacağınıza hainlik budur.Haksızın karşısında durma...
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DH Misafiri 2 ay
Boş konuşuyorsunuz. Adam araç muayene de tekel mecbursun yaptırmaya ödemeye neden bankaya para kaptırsın. Nakit alır keş canlı vergisini ödüyor devam. Bir de bankaya neden soksun. Esnaftır, ticaret yapan yer mwcbur. Vapurda da adama mecbursun. Burdaki fark sen mi adam adam mı sana mecbur. Sen mecbursan adamın dediğine razı olacaksın. Adam çünkü tekel!
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mattmurdock 2 ay
Yazıklar olsun!
Haram Zıkkım olsun!
Ama yetmez! Daha da beter olsun!!!
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lterlemez 2 ay
Youtube'un daha çoooooook fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ben bildiğiniz porno video şikayet, bildiğiniz porno.
Yayıncı, videoyu powerpoint sunusuna gömmüş, sunuyu da tekrar video yapmış. Dolayısı ile filtrelerin hepsini aşmış.
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moritanyalı 2 ay
Mesutçum bir kerede hayırlı haber ver.
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astegon 2 ay
Makul bir vergi alalım almasına da, ayıp yahu. TR'de üretiliyor da biz mi almıyoruz.
Efendim?
Ey farklı düşünen arkadaşlar, TR'de bu tür şeyleri NEDEN alamıyoruz. Adam teeeee çin'den 5 dolara (30 TL) diyelim. Burada 100 TL'ye satılan şeyi gönderiyor bedavaya.
ben gidip neden buradaki adamdan alayım peki? Sen alır mıydın?
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scorpion20 2 ay astegon
herkes haklı
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DH Misafiri 2 ay
ya şu başlıkları hep kötü haberlerden yapmayın insanın tıklayası gelmiyor.
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Nınja 2 ay

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general4242 2 ay
Ben anlamıyorum zaten gümrük vergisi diye bir şey var 22 euro sınırlı. Paketlerden ne çıkarsa çıksın değerli bir seyse vergi alıyorlar zaten gözden kaçanlar olsa da

Gümrük vergisini 0 liyoruz desinler adam gibi.
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WB 2 ay
Mesut terbiyesizlik yapiyorsun soyleyince de bozuluyorsun,
1- haberi adam gibi duzgun ver, 26 milyon mektup gelince icerigi arastirilsin deniyor ve mektup disinda hersey cikiyor iclerinden, burasi muz cumhuriyeti degil elbette duzenleme getirilecek
2- kimsenin bunu yapan vatandasa hain dedigi yok, nerenden uydurdun o kelimeyi simdi?
3- dis gucler siyasi bir soylem degil bir gercek. Her kim ABD aksine isler yaparsa o ulkenin basina gelmeyen kalmiyor ve bunu oyle profesyonel yapiyorlar ki senin gibi o ulkenin vatandasi durumun farkinda bile olamiyor
Neden teknoloji sitesini siyasi bir platforma donusturuyorsunuz ki, efendi gibi isinizi yapin paranizi kazanin kimsenin sizden siyasi beklentisi yok
3 Yanıt Yanıtla +12
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qoqoCAN 2 ay WB
He kardeş he.
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barthobel 2 ay WB
@speedstep @mesut Çevik Silivri soğuktur mesuuuut :)) şaka bir yana arkadaşın oyrumlarına sonuna kadar katılıyorum amerika adamların caına ot tıkadı sattıgı herşeyden vergi alıyor kendi medyası böylemi davrandı merak ediyorum
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arslan0058 2 ay WB
Yandaslarin silinen milyonlarca lira vergi borcu varken zaten 22 euroluk gumruk siniri konulmusken(yani devlette 22 euronun altindan vergi almayacagini beyan ediyor) vatandasin 1 dolarlik urunune goz diken ulke muz cumhuriyeti degil he , guldurdun
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2 Yanıt Yanıtla +27
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emre1393 2 ay en beğenilen
beklediğim bir paket var, 1.5-2 dolarlık bir ethernet adaptörü. eğer ptt para isterse geri gitsin diyeceğim. param yanarsa da yansın. üretmeden çalışmadan haraç kesen devlet kazanacağına üretip binlerce km öteden posta ile yollayan Çinli kazansın.
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ONIONBUD 2 ay emre1393
Duyan da eskiden 4 elle üretiyorduk.Kendimize yettiği gibi dışarı ihraç ediyorduk . Japonlar gibi yorgunluktan ölüyorduk zanneder. Atanın " dahili bedhah " dedikleri ..Almanların gönderdiği eski ana muhalefet partisi başkanı enerji ve tabii kaynaklar bakanı iken , akşam elektrik kesintisinde gaz lambasında kullanmak üzere gaz kuyruğunda bekleyen bana ,Akdenizde niye petrol aramamalıyız nutku da çekildi.Hemde eskiden olsa ne seçme , ne de seçilme yaşında olmayacak biri tarafından ..Yakın tarih okuyun.
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