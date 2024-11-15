2si1 - Turkcel ve Netgsm kavgası, GeForce Now draması

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2si1'in bu bölümünde Netgsm ve Turkcell arasındaki tartışmayı, GeForce Now'ın ülkemizdeki performansı sebebiyle yarattığı tartışmayı ve daha fazlasını konuştuk.

2si1'in bu bölümü teknoloji ve oyun gündemi biraz sakin geçse de ülkemizde dönen dramalar sebebiyle enteresan bir hafta geçirdik. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

00:00 2si1'in bu bölümünde

00:33 Açılış

01:11 Bitcoin'den yeni zirve

04:46 Netgsm - Turkcell kavgası

11:31 Söylenti: Türkiye'de operatörler ortak fiber altyapısına geçecek

14:18 GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor!

23:47 GTA 6 Series S'te nasıl çalışacak?

27:19 Yasa dışı bahis operasyonu

33:11 PS5 Pro satışları PS4 Pro'yu geçti

34:54 Mass Effect, Amazon dizisi oluyor

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