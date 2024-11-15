2si1 - Turkcel ve Netgsm kavgası, GeForce Now draması

2si1'in bu bölümü teknoloji ve oyun gündemi biraz sakin geçse de ülkemizde dönen dramalar sebebiyle enteresan bir hafta geçirdik. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.
00:00 2si1'in bu bölümünde
00:33 Açılış
01:11 Bitcoin'den yeni zirve
04:46 Netgsm - Turkcell kavgası
11:31 Söylenti: Türkiye'de operatörler ortak fiber altyapısına geçecek
14:18 GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor!
23:47 GTA 6 Series S'te nasıl çalışacak?
27:19 Yasa dışı bahis operasyonu
33:11 PS5 Pro satışları PS4 Pro'yu geçti
34:54 Mass Effect, Amazon dizisi oluyor