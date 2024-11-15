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    2si1 - Turkcel ve Netgsm kavgası, GeForce Now draması

    2si1'in bu bölümünde Netgsm ve Turkcell arasındaki tartışmayı, GeForce Now'ın ülkemizdeki performansı sebebiyle yarattığı tartışmayı ve daha fazlasını konuştuk. 

    2si1'in bu bölümü teknoloji ve oyun gündemi biraz sakin geçse de ülkemizde dönen dramalar sebebiyle enteresan bir hafta geçirdik. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

    00:00 2si1'in bu bölümünde
    00:33 Açılış
    01:11 Bitcoin'den yeni zirve
    04:46 Netgsm - Turkcell kavgası
    11:31 Söylenti: Türkiye'de operatörler ortak fiber altyapısına geçecek
    14:18 GeForce Now'da oyun süresine sınırlama geliyor!
    23:47 GTA 6 Series S'te nasıl çalışacak?
    27:19 Yasa dışı bahis operasyonu
    33:11 PS5 Pro satışları PS4 Pro'yu geçti
    34:54 Mass Effect, Amazon dizisi oluyor

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