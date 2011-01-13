3 Boyutlu Televizyon ve Kompakt Kamerada Lider Samsung

Tüketici elektroniğinin lider isimlerinden Samsung, 2010 yılında 3 boyutlu televizyon ve kompakt kamera pazarlarına damgasını vurdu. Her iki pazarda da liderliğini koruyan Samsung, tüketicilerine en son teknolojiyi ulaştırmadaki farkını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Samsung'un 3 Boyutlu Televizyon Dünyası...

Tam Boyutta Gör Yepyeni bir eğlence anlayışıyla pazara iddialı bir giriş yapan, LCD ve LED TV pazarındaki liderliğini 2010 yılında dünyanın ilk 3D LED TV'sini bugüne kadar görülmemiş gerçek ve kaliteli 3D görüntülerle tüketiciye sunarak devam ettiren Samsung, 2010 yılında 3 boyutlu televizyon pazarında hem adetsel hem de cirosal bazda lider oldu.

Açıklanan rakamlara göre Samsung, 2010 yılının ilk 11 ayında, LED TV pazarında adetsel bazda yüzde 46 pazar payı ile açık ara lider olurken, pazar liderliğini cirosal olarak da korumaya devam ederek, LED TV pazarında yüzde 53'lük bir pay elde etti.

Ocak – Kasım 2010 tarihleri arasında Türkiye genelinde satılan 3D TV adedi 6 bin 200, pazarın cirosal büyüklüğü ise 16 milyon 700 bin Euro oldu. 3 boyutlu TV pazarında yüzde 79 pazar payı ile Samsung da, en yakın rakibi ile arasındaki farkı yüzde 65'e yükseltti ve birinciliğini korudu.

Devrimsel bir yenilik olan 3D TV teknolojisini yalnızca LED TV modellerinde değil, LCD TV ve Plazma TV serilerinde de tüketicinin deneyimine sunan Samsung, 2010 yılında en çok satılan 3 boyutlu televizyon modellerinin de sahibi oldu. 3D özelliğinin ve şık tasarımının yanısıra 200HZ motion plus, Internet TV, Skype erişimi, Video Kaydedici ( PVR desteği) özellikleriyle ön plana çıkan 46C7000 LED TV, 40C7000 LED TV ve 46C8000 LED TV Samsung modelleri, 2010 yılının en çok satılan ilk 3 televizyonu oldu.

Kompakt Fotoğraf Makinesi Pazarının da Lideri Samsung...

Son dönemde geliştirdiği yeni teknolojiler ile tüketicilerine birbiri ardına yeni kompakt fotoğraf makinesi modelleri Tam Boyutta Gör sunan Samsung, bu pazarda da liderliği elden bırakmadı. Ocak – Kasım ayları arasında toplam yüzde 18.8 pazar payı ile birinciliğini koruyan Samsung, Kasım ayında pazar payını yüzde 5 artırarak yüzde 20'ye yüksellti. Ocak - Kasım ayları arasında ise pazarda toplam 696 bin 893 adet kompakt fotoğraf makinesi satıldı ve toplam 107 milyon 818 bin 501 Euro ciro elde edildi.

Pazarda satılan kompakt fotoğraf makinesi adedi Ekim ayında 62 bin 501 iken Kasım ayında düşüş gösterdi ve 57 bin 591 adet kompakt fotoğraf makinesi satıldı. Bu düşüşe rağmen Samsung, Kasım ayında 11 bin 453 kompakt fotoğraf makinesi satışı gerçekleştirerek yine liderliğini korudu. 12 megapiksel kamera, VGA video kaydı, akıllı oto çekim ve kolay kullanım özelliklerine sahip Samsung ES25, Kasım 2010'da 4 bin 715 adet ile kompakt fotoğraf makinesi pazarında en çok satan model oldu.

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