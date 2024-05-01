Xiaomi odanızda doğal rüzgârı taklit eden cihazını tanıttı

Tam Boyutta Gör HyperOS işletim sistemini elinden geldiğince hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya gayret eden Xiaomi ardı ardına ürün tanıtımları yapıyor. Firmanın bu hafta tanıttığı HyperOS odaklı akıllı ürünü pervaneli tavan aydınlatması oldu.

Xiaomi Mijia Fan Light özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mijia Fan Light pervaneli tavan aydınlatması, geleneksel pervanelerin çok çok ötesine gidiyor. HyperOS desteği bir yana güneşin ve rüzgârın doğadaki senaryolarını taklit ederek insan sağlığına da olumlu katkı yapıyor.

Xiaomi MIJIA Night Light 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Cihazın aydınlatma modülü Ra97 renk işleme desteğine sahip ve güneş ışığının dalga boylarını taklit edebiliyor. Böylece görsel yorgunluk gibi sıkıntıların önüne geçilirken göz rahatlığı sağlanıyor ve daha iyi uyku düzeni elde edilebiliyor.

Dakikada 160 metreküp hava akışı sağlayabilen pervane ise doğal bir rüzgar hissi oluşturabiliyor. Uygulama üzerinden göl kenarı veya kamp alanı gibi senaryolar taklit edilebiliyor. Uyku esnasında ise insan vücudundaki ısı değişimine uygun olarak akışı ayarlayabiliyor. Çalışma gürültüsü ise 32 desibel oluyor. Mijia Fan Light ürünü 76$ olarak kitle fonlama desteğine çıktı ancak nihai satış fiyatı daha yüksek olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.