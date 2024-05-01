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    Xiaomi odanızda doğal rüzgârı taklit eden cihazını tanıttı

    Xiaomi Mijia Fan Light pervaneli tavan aydınlatması hem güneşin doğal ışığını hem de farklı rüzgâr esintilerini taklit edebiliyor. Böylece yaşam kalitenizi arttırıyor. 
    Xiaomi Mijia Fan Light özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    HyperOS işletim sistemini elinden geldiğince hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya gayret eden Xiaomi ardı ardına ürün tanıtımları yapıyor. Firmanın bu hafta tanıttığı HyperOS odaklı akıllı ürünü pervaneli tavan aydınlatması oldu.

    Xiaomi Mijia Fan Light özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mijia Fan Light pervaneli tavan aydınlatması, geleneksel pervanelerin çok çok ötesine gidiyor. HyperOS desteği bir yana güneşin ve rüzgârın doğadaki senaryolarını taklit ederek insan sağlığına da olumlu katkı yapıyor.

    Cihazın aydınlatma modülü Ra97 renk işleme desteğine sahip ve güneş ışığının dalga boylarını taklit edebiliyor. Böylece görsel yorgunluk gibi sıkıntıların önüne geçilirken göz rahatlığı sağlanıyor ve daha iyi uyku düzeni elde edilebiliyor.

    Dakikada 160 metreküp hava akışı sağlayabilen pervane ise doğal bir rüzgar hissi oluşturabiliyor. Uygulama üzerinden göl kenarı veya kamp alanı gibi senaryolar taklit edilebiliyor. Uyku esnasında ise insan vücudundaki ısı değişimine uygun olarak akışı ayarlayabiliyor. Çalışma gürültüsü ise 32 desibel oluyor. Mijia Fan Light ürünü 76$ olarak kitle fonlama desteğine çıktı ancak nihai satış fiyatı daha yüksek olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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