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    Roborock en gelişmiş dock ünitesine sahip süpürgesini duyurdu

    Roborock S8 MaxV Ultra robot süpürge sektörün en gelişmiş dock boşaltım ve şarj ünitesi ile gelirken uzayan fırça kolu, güçlü saç çekimi gibi ekstra özellikler de sunuyor.
    Roborock S8 MaxV Ultra özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle robot süpürge pazarında yenilikleriyle öne çıkan bir firma var ki o da Roborock. Firma her yeni sezonda üzerine katarak ilerliyor ve tüketicilerin işlerini çok daha kolaylaştırmayı amaçlıyor. Pazarda yeni raporlar Roborock markasının lider olduğunu gösteriyor.

    Roborock S8 MaxV Ultra özellikleri ve fiyatı

    Roborock S8 MaxV Ultra firmanın 10 yılı dolduran tecrübesini simgeliyor. 10000Pa hiper emiş gücüne sahip olan süpürge PreciSense LiDAR ve Reactive AI 2.0 nesne algılama ile en verimli temizliği yapıyor. Carpet Boost+ ise halı üzerindeki saçları yüzde 30 daha güçlü çekiyor.

    FlexiArm uzayan fırça kolu köşelerde kir bırakmazken VibraRise 3.0 mop teknolojisi de dakikada 4000 devir yaparak derin zemin temizliği yapabiliyor. Hello Rocky kontrolcüsü ise Wi-Fi kesintilerinde robotu kontrol etmenizi sağlıyor.

    Robotun dock ünitesi de sekizi bir arada özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. 2.5 litre toz torbası 7 hafta değişime ihtiyaç bırakmıyor. Moplar 60 derecede yıkanıyor ve hava ile temizleniyor. 580ml deterjan tankı da 3 ay idare edebiliyor. Dock kendisini de temizlerken gelişmiş bir kir algılama sistemi mevcut.

    Yüzde 30 daha hızlı şarj sunan dock ünitesinde opsiyonel su gider sistemi de yer alıyor. Roborock S8 MaxV Ultra robot süpürge 1800$ fiyat etiketine sahip. Kısa süreliğine 1000$ değerinde uzayan kol, aksesuar ve 5 yıllık garanti paketi hediye edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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