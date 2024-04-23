Roborock en gelişmiş dock ünitesine sahip süpürgesini duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle robot süpürge pazarında yenilikleriyle öne çıkan bir firma var ki o da Roborock. Firma her yeni sezonda üzerine katarak ilerliyor ve tüketicilerin işlerini çok daha kolaylaştırmayı amaçlıyor. Pazarda yeni raporlar Roborock markasının lider olduğunu gösteriyor.

Roborock S8 MaxV Ultra özellikleri ve fiyatı

Roborock S8 MaxV Ultra firmanın 10 yılı dolduran tecrübesini simgeliyor. 10000Pa hiper emiş gücüne sahip olan süpürge PreciSense LiDAR ve Reactive AI 2.0 nesne algılama ile en verimli temizliği yapıyor. Carpet Boost+ ise halı üzerindeki saçları yüzde 30 daha güçlü çekiyor.

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FlexiArm uzayan fırça kolu köşelerde kir bırakmazken VibraRise 3.0 mop teknolojisi de dakikada 4000 devir yaparak derin zemin temizliği yapabiliyor. Hello Rocky kontrolcüsü ise Wi-Fi kesintilerinde robotu kontrol etmenizi sağlıyor.

Robotun dock ünitesi de sekizi bir arada özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. 2.5 litre toz torbası 7 hafta değişime ihtiyaç bırakmıyor. Moplar 60 derecede yıkanıyor ve hava ile temizleniyor. 580ml deterjan tankı da 3 ay idare edebiliyor. Dock kendisini de temizlerken gelişmiş bir kir algılama sistemi mevcut.

Yüzde 30 daha hızlı şarj sunan dock ünitesinde opsiyonel su gider sistemi de yer alıyor. Roborock S8 MaxV Ultra robot süpürge 1800$ fiyat etiketine sahip. Kısa süreliğine 1000$ değerinde uzayan kol, aksesuar ve 5 yıllık garanti paketi hediye edilecek.

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