Roborock en gelişmiş dock ünitesine sahip süpürgesini duyurdu

Roborock S8 MaxV Ultra özellikleri ve fiyatı
Roborock S8 MaxV Ultra firmanın 10 yılı dolduran tecrübesini simgeliyor. 10000Pa hiper emiş gücüne sahip olan süpürge PreciSense LiDAR ve Reactive AI 2.0 nesne algılama ile en verimli temizliği yapıyor. Carpet Boost+ ise halı üzerindeki saçları yüzde 30 daha güçlü çekiyor.
FlexiArm uzayan fırça kolu köşelerde kir bırakmazken VibraRise 3.0 mop teknolojisi de dakikada 4000 devir yaparak derin zemin temizliği yapabiliyor. Hello Rocky kontrolcüsü ise Wi-Fi kesintilerinde robotu kontrol etmenizi sağlıyor.
Robotun dock ünitesi de sekizi bir arada özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. 2.5 litre toz torbası 7 hafta değişime ihtiyaç bırakmıyor. Moplar 60 derecede yıkanıyor ve hava ile temizleniyor. 580ml deterjan tankı da 3 ay idare edebiliyor. Dock kendisini de temizlerken gelişmiş bir kir algılama sistemi mevcut.
Yüzde 30 daha hızlı şarj sunan dock ünitesinde opsiyonel su gider sistemi de yer alıyor. Roborock S8 MaxV Ultra robot süpürge 1800$ fiyat etiketine sahip. Kısa süreliğine 1000$ değerinde uzayan kol, aksesuar ve 5 yıllık garanti paketi hediye edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.