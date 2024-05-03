BİM para sayma makinesi satıyor

BİM para sayma makinesi ne kadar?
Belirli mağazalarda satışa sunulan ve genel aktüel kataloğunda yer almayan para sayma makinesinin markasına ait herhangi bir bilgi verilmemiş. Makinede tüm para birimlerini sayma, deste yapma, dakikada 1000 banknot sayma para birimlerini sayma, deste yapma, dakikada 1000 banknot sayma gibi özellikler yer alıyor.
Basında gündem olan özelliği ise tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu olarak belirtilmesi. Bu da önümüzdeki dönemde yeni TL banknotlarının piyasaya sürüleceğine dair yorumlar yapılmasına neden oldu. Makinenin fiyatı 1990TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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