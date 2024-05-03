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    BİM para sayma makinesi satıyor

    Evinde veya ofisinde para sayma makinesine ihtiyacı olanlar ya da vezne gibi kurumsal bileşenlere yönelik olarak BİM 3 Mayıs kataloğunda para sayma makinesi yer alıyor.
    BİM para sayma makinesi Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar iPhone 15 dahil pek çok genel kullanıma yönelik teknolojik ürünlerin satışın gördüğümüz BİM marketler bu kez çok ilginç bir cihaz ile karşımızda. Bireysel veya kurumsal kullanıma uygun para sayma makinesi geliyor.

    BİM para sayma makinesi ne kadar?

    Belirli mağazalarda satışa sunulan ve genel aktüel kataloğunda yer almayan para sayma makinesinin markasına ait herhangi bir bilgi verilmemiş. Makinede tüm para birimlerini sayma, deste yapma, dakikada 1000 banknot sayma para birimlerini sayma, deste yapma, dakikada 1000 banknot sayma gibi özellikler yer alıyor.

    Basında gündem olan özelliği ise tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu olarak belirtilmesi. Bu da önümüzdeki dönemde yeni TL banknotlarının piyasaya sürüleceğine dair yorumlar yapılmasına neden oldu. Makinenin fiyatı 1990TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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