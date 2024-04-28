Xiaomi, kablosuz akıllı evcil hayvan su çeşmesini satışa sundu

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni evcil hayvan su çeşmesi, büyük kapasiteli ve tam şarjla 120 güne kadar dayanabilen dahili 5.000mAh pile sahip. Akıllı evcil hayvan su pınarı, kablosuz tasarımı benimsiyor ve günlük su değişimini oldukça kolaylaştırıyor.

Evcil hayvanlara kapıda kontrol 3 ay önce eklendi

Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su sebili, pil döngüsü boyunca derin arıtma sağlayan yerleşik dördü bir arada kompozit filtre elemanına sahip. Sahibinin sadece yerleşik tankı doldurması gerekiyor. Tank, yetişkin bir kedinin su ihtiyacını üç hafta boyunca karşılayabiliyor. Su çeşmesi, PIR biyo-algılama sistemine sahip ve birden fazla su çıkış modu mevcut. Bu, yakındayken evcil hayvanın su içmeye ilgisini artırmaya yardımcı oluyor.

MIJIA evcil hayvan su pınarı, 5 saatte tamamen şarj oluyor ve 120 gün boyunca çalışabiliyor. İçme tepsisi ve depolama tankı suyla kolayca doldurulabiliyor. Ürün aynı zamanda suyla her bir noktası kolaylıkla temizlenebiliyor.

Xiaomi kablosuz evcil hayvan su çeşmesi fiyatı

Akıllı evcil hayvan su çeşmesi, Xiaomi HyperOS Smart Link’e bağlanabiliyor ve MIJIA uygulamasıyla kullanılabiliyor. Uygulama üzerinden istenilen zamanda evcil hayvanın durumu görüntülenebiliyor, içme durumu takip edilebiliyor. Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su pınarının fiyatı 35 dolar.

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