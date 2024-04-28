Xiaomi, kablosuz akıllı evcil hayvan su çeşmesini satışa sundu

Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su sebili, pil döngüsü boyunca derin arıtma sağlayan yerleşik dördü bir arada kompozit filtre elemanına sahip. Sahibinin sadece yerleşik tankı doldurması gerekiyor. Tank, yetişkin bir kedinin su ihtiyacını üç hafta boyunca karşılayabiliyor. Su çeşmesi, PIR biyo-algılama sistemine sahip ve birden fazla su çıkış modu mevcut. Bu, yakındayken evcil hayvanın su içmeye ilgisini artırmaya yardımcı oluyor.
MIJIA evcil hayvan su pınarı, 5 saatte tamamen şarj oluyor ve 120 gün boyunca çalışabiliyor. İçme tepsisi ve depolama tankı suyla kolayca doldurulabiliyor. Ürün aynı zamanda suyla her bir noktası kolaylıkla temizlenebiliyor.
Xiaomi kablosuz evcil hayvan su çeşmesi fiyatı
Akıllı evcil hayvan su çeşmesi, Xiaomi HyperOS Smart Link’e bağlanabiliyor ve MIJIA uygulamasıyla kullanılabiliyor. Uygulama üzerinden istenilen zamanda evcil hayvanın durumu görüntülenebiliyor, içme durumu takip edilebiliyor. Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su pınarının fiyatı 35 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.