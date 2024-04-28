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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, kablosuz akıllı evcil hayvan su çeşmesini satışa sundu

    Xiaomi, MIJIA kablosuz evcil hayvan su çeşmesini Çin'de satışa sundu. 3 litre su depolayan akıllı kedi su pınarı, tam şarjla dört aya kadar dayanabiliyor.       
    xiaomi kablosuz akıllı evcil hayvan su çeşmesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni evcil hayvan su çeşmesi, büyük kapasiteli ve tam şarjla 120 güne kadar dayanabilen dahili 5.000mAh pile sahip. Akıllı evcil hayvan su pınarı, kablosuz tasarımı benimsiyor ve günlük su değişimini oldukça kolaylaştırıyor.

    Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su sebili, pil döngüsü boyunca derin arıtma sağlayan yerleşik dördü bir arada kompozit filtre elemanına sahip. Sahibinin sadece yerleşik tankı doldurması gerekiyor. Tank, yetişkin bir kedinin su ihtiyacını üç hafta boyunca karşılayabiliyor. Su çeşmesi, PIR biyo-algılama sistemine sahip ve birden fazla su çıkış modu mevcut. Bu, yakındayken evcil hayvanın su içmeye ilgisini artırmaya yardımcı oluyor.

    MIJIA evcil hayvan su pınarı, 5 saatte tamamen şarj oluyor ve 120 gün boyunca çalışabiliyor. İçme tepsisi ve depolama tankı suyla kolayca doldurulabiliyor. Ürün aynı zamanda suyla her bir noktası kolaylıkla temizlenebiliyor.

    Xiaomi kablosuz evcil hayvan su çeşmesi fiyatı

    Akıllı evcil hayvan su çeşmesi, Xiaomi HyperOS Smart Link’e bağlanabiliyor ve MIJIA uygulamasıyla kullanılabiliyor. Uygulama üzerinden istenilen zamanda evcil hayvanın durumu görüntülenebiliyor, içme durumu takip edilebiliyor. Xiaomi MIJIA kablosuz akıllı evcil hayvan su pınarının fiyatı 35 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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