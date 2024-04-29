Xiaomi 8 ay giden aydınlatma ürününü duyurdu

Xiaomi MIJIA Night Light 3 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi MIJIA Night Light 3 daire şeklinde bir tasarıma sahip. Hareket ve vücut şeklinde iki sensör barındırıyor. Hem kenarlardan hem de ön kısımdan algılama yapabiliyor. Ön kısımda 5 metre, yan kısımlarda da 3 metreye kadar algılama mesafesi mevcut ve 120 derece açı var.
600mAh batarya 3 saatte tam şarj oluyor. Düşük modda 8 aya kadar kullanılabiliyor. Düşük ve yüksek parlaklık için iki mod bulunuyor. Ayrıca lambayı sürekli açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu durumda kullanım süresi hissedilir derecede azalıyor. Xiaomi MIJIA Night Light 3 ürünü 8$ civarında bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.