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    Xiaomi 8 ay giden aydınlatma ürününü duyurdu

    Xiaomi MIJIA Night Light 3 sensörlü gece ışığı özellikle mutfak veya antre gibi ortamlarda aydınlatma anahtarı aramanıza gerek bırakmıyor ve risklerin de önüne geçiyor.
    Xiaomi MIJIA Night Light 3
    Aydınlatma ürünleri konusunda lider firmalardan birisi haline gelen Xiaomi, sensörlü lambalara devam ediyor. Firmanın MIJIA Night Light gece ışığı serisi üçüncü nesli ile daha iyi bir kullanım sunuyor.

    Xiaomi MIJIA Night Light 3 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi MIJIA Night Light 3 daire şeklinde bir tasarıma sahip. Hareket ve vücut şeklinde iki sensör barındırıyor. Hem kenarlardan hem de ön kısımdan algılama yapabiliyor. Ön kısımda 5 metre, yan kısımlarda da 3 metreye kadar algılama mesafesi mevcut ve 120 derece açı var.

    600mAh batarya 3 saatte tam şarj oluyor. Düşük modda 8 aya kadar kullanılabiliyor. Düşük ve yüksek parlaklık için iki mod bulunuyor. Ayrıca lambayı sürekli açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu durumda kullanım süresi hissedilir derecede azalıyor. Xiaomi MIJIA Night Light 3 ürünü 8$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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