Xiaomi 8 ay giden aydınlatma ürününü duyurdu

Aydınlatma ürünleri konusunda lider firmalardan birisi haline gelen Xiaomi, sensörlü lambalara devam ediyor. Firmanın MIJIA Night Light gece ışığı serisi üçüncü nesli ile daha iyi bir kullanım sunuyor.

Xiaomi MIJIA Night Light 3 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi MIJIA Night Light 3 daire şeklinde bir tasarıma sahip. Hareket ve vücut şeklinde iki sensör barındırıyor. Hem kenarlardan hem de ön kısımdan algılama yapabiliyor. Ön kısımda 5 metre, yan kısımlarda da 3 metreye kadar algılama mesafesi mevcut ve 120 derece açı var.

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600mAh batarya 3 saatte tam şarj oluyor. Düşük modda 8 aya kadar kullanılabiliyor. Düşük ve yüksek parlaklık için iki mod bulunuyor. Ayrıca lambayı sürekli açık olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu durumda kullanım süresi hissedilir derecede azalıyor. Xiaomi MIJIA Night Light 3 ürünü 8$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi MIJIA Night Light 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı