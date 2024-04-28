Türk girişimin dik durma sensörü kitle fonlamasına çıkıyor

Straight Plus özellikleri ve fiyatı
Straight Plus aksesuarı özel sensörler barındıran üçgen tasarımda bir cihaz. Bu cihaz ister özel yapışkanı ile sırtınıza, ister opsiyonel kolyesi ile boynunuza asılabiliyor. Oturma şeklinizi algılayarak giderek artan titreşimlerle kendinizi dik pozisyona getirmenize yardımcı oluyor.
Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 10 güne kadar kullanılabiliyor. Uyumlu uygulama üzerinden günlük pozisyonlarınız hakkında istatistikler görebilir ve tavsiyeler de alabilirsiniz. Uygulama yapay zekâ destekli algoritmalar kullanıyor. İlk nesil Straight sensörü ise biraz daha büyüktü ve yapay zekâ desteği yoktu.
Straight Plus dik durma sensörü ülkemizde 3999TL fiyat etiketi ile satılıyor. Yakın zamanda Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayacak ve böylece daha fazla tüketiciye kendisini tanıtmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.