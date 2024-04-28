Türk girişimin dik durma sensörü kitle fonlamasına çıkıyor

Tam Boyutta Gör ABD ve Nevşehir’de ofisleri olan Türk girişim Kodgem, büyük ilgi gören dik durma sensörünün yeni neslini kitle fonlama sürecine çıkarma kararı aldı. Straight Plus adındaki sensör aparatı ülkemizde satışta.

Straight Plus özellikleri ve fiyatı

Straight Plus aksesuarı özel sensörler barındıran üçgen tasarımda bir cihaz. Bu cihaz ister özel yapışkanı ile sırtınıza, ister opsiyonel kolyesi ile boynunuza asılabiliyor. Oturma şeklinizi algılayarak giderek artan titreşimlerle kendinizi dik pozisyona getirmenize yardımcı oluyor.

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Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 10 güne kadar kullanılabiliyor. Uyumlu uygulama üzerinden günlük pozisyonlarınız hakkında istatistikler görebilir ve tavsiyeler de alabilirsiniz. Uygulama yapay zekâ destekli algoritmalar kullanıyor. İlk nesil Straight sensörü ise biraz daha büyüktü ve yapay zekâ desteği yoktu.

Straight Plus dik durma sensörü ülkemizde 3999TL fiyat etiketi ile satılıyor. Yakın zamanda Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayacak ve böylece daha fazla tüketiciye kendisini tanıtmış olacak.

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