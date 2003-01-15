3 Overclock Mücevheri : İki Intel bir Amd işlemci

AMD Athlon XP 1700+, Intel Celeron 2GHz ve Intel Pentium 4 1.8A GHz bu üç mücevherlerin hepsi oldukları hızlardan çok daha yüksek hızlarda çalıştırılabiliyorlar. Athlon XP 1700+ 1466 Mhz'de çalışırken 1.9-2 Ghz'in üzerine çıkabiliyor. Celeron 2 Ghz rahatça 3 Ghz'e çıkartılabiliyor. Pentium 4 1.8A Ghz ise 2.6-2.8 Ghz arasında çalıştırılabiliyor. Tabii bu bahsettiğimiz oc'lerin hepsi iyi bir soğutma sistemi oc için tasarlanmış anakart ve ram gibi bileşenlerle olabiliyor.

Xbitlabs bu üç işlemciyide overclock edip sonuçta ne olacağını size testlerle gösteren bir yazı hazırlamış. Bu işlemciler oc için çok uygun olduklarından başka işlemciler ile aynı şeyi beklemek biraz zor. Burdaki dikkat edilmesi gereken nokta Athlon XP 1700+'ın bir TbredA çekirdeğine sahip olması. Celeron'un 2 Ghz'den aşağı olmaması ve Pentium 4'ün 512 Kb versiyonlarından olması. Test sonuçlarında en hesaplı ve en yüksek performans artışı yaşayan işlemci Athlon XP 1700+ olmuş. Intel Pentium 4 2.88 Ghz'e çıkarken en yüksek performansıda o göstermiş ama bir önceki Amd işlemciye göre neredeyse 3 kat pahalı olduğundan pek tavsiye edilmemiş. Celeron ise %50 artışlar 3 Ghz'de çalışmış ama düşük 128 Kb'lık ön belleği onu diğer işlemcilere göre zayıf kalmasına neden olmuş. Tüm testler için aşağıdaki link'e tıklayabilirsiniz.





http://www.xbitlabs.com/cpu/3gems-oc/