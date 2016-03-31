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4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar

3 yıl
32,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mutlu sona az kaldı! Uzun süredür heyecanla beklediğimiz 4.5G teknolojisine artık sadece 2 saat kaldı. Biz de bu videomuzda Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt ile merak edilenleri konuştuk!
4.5G için heyecanlı bekleyişte mutlu sona sadece saatler kaldı. Biz de Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'e merak edilen her şeyi sorduk. Sadece 18 Dakikada 4.5G ve Vodafone'un sunacağı hizmetler hakkında tüm detaylara erişebilirsiniz, iyi seyirler.
 

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BeAr 3 yıl en beğenilen
ADİL KULLANIM NORMAL dedi kapattım.
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oray 3 yıl
Kusura bakmayın ama %99.9 insan için pek bir şey değişmeyecek... Yarın çoğu kişi "ee 4.5G ne fark etti" diyecektir.
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BurcuHale 3 yıl
17 dakika boyunca tek adam akıllı laf edemez mi bir CEO. Lafı dönüp dolandırıp cevabı vermeden bırakmış. "4.5G yaptık ama hala 35 liraya 2 GB İnternet satmaya, diğer tüm operatörler gibi halkı düdüklemeye devam edeceğiz" desen daha realist olurdun bizde en azından adam haklı diye tebrik ederdik.
17 dakika boyunca tek adam akıllı laf edemez mi bir CEO. Lafı dönüp dolandırıp cevabı vermeden bırakmış. "4.5G yaptık ama hala 35 liraya 2 GB İnternet satmaya,...
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Shadowhogfer 3 yıl
iPhone 5 kullanıcısı olarak 4g çekmiyor hiç bir yerde turkcell hat takıyorum hemen çekiyor
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Musposta 3 yıl
iphone 6s plus 64 gb ile Turkcell LTE hız denemesi... bence güzel rakam...


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engink 3 yıl Shadowhogfer
Shadowhogfer

iPhone 5 kullanıcısı olarak 4g çekmiyor hiç bir yerde turkcell hat takıyorum hemen çekiyor


iphone 5'te sadece 1800 MHz bandı destekleniyor eğer çevrenizde vodafone sadece 800 MHz'den yayın veriyorsa. 4G'ye giremezsiniz.
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Niklaus1864 3 yıl
Aga bu adamın elleri niye zart zurt oynuyor ? Yaklaşık bir bir buçuk aydır vodafone kullanıyorum bırak 4g 3g bile anca çekiyor.Boş vaatler bunlar.
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Virtual Reality 3 yıl
Başta YouTube ve bir kaç video sitesi hariç, video barındıran sitelerin büyük bölümü, videoyu başlatır başlatmaz videonun tamamını arka planda yüklüyor. Siz ister çeyreğini seyredin, ister yarısını, videonun tamamı arka planda geçici belleğe inmiş oluyor. Buda dolayısıyla kotanızı sömürmesine sebep oluyor. Daha kötüsü, 3G de 480p veya 720p açılacak video, 4G de 1080p açılıyor ve hem çözünürlük, hem bitrate arttığı için kotanız inanılmaz sömürülüyor. Videonun tamamını seyretmeseniz dahi bu oluyor.

YouTube ve bir kaç site dışında bu olumsuz durumu engelleyecek hizmet sunan başka site yok. Gazete okurken açılan videoları, TV yayınlarını, canlı yayınları falan saymıyorum bile, arka planda videonun tamamını sorgusuz sualsiz yüklüyorlar. Hemde en yüksek çözünürlükte.

Bu çok kötü çok. Sabit internetlerin kotasının dahi sömürülmesine sebep oluyorken, mobil internet kotalarına nasıl sömürüyor görmenizi istemem.

Video seyretme keyfinizi YouTube ve bir kaç site dışında yapmayın. Özellikle, gazetelerde video haberleri, dizi, film sitelerini ve bazı canlı yayın hizmetlerini 4G ile kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü, hiç birinde geçici belleğe az az indireyim diye bir teknoloji yok.
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Amore 3 yıl Virtual Reality
Benim başıma çok geldi, ekranı yatay yapınca 1080p hatta ve hatta 4K varsa 4K oluyor, dediğin gibi GB GB eksiliyor kota, video açsanız dahi dikey açın muhtemelen default(360p veya 480p) çözünürlükte açılacaktır.
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tolgabes64 3 yıl
bende VoLTE çıkıyor. (LG G4) HD+ arama ve görüntülü görüşme desteği de gelmiş gibi görünüyor ama(!) kaliteyi geçtim, telefonla daha doğru düzgün bir iletişim kuramıyorum! sesleri algılayabilmek için resmen tüm gücümü ahizeye odaklamam gerekiyor. telefonda mı sorun var diye düşündüm ve evdeki G3(Turkcell) telefonumla da aynı kişiyi aradım ve kristal gibi net bir konuşma deneyimi yaşadım. VodafoneTurkcell ses kalitesi yerlerde.Üstelik bulunduğum yerde vodafone 4.5G ortalama 70mb down, 25mb upload hızını gördüğüme göre telefonun çekmiyor olma gibi bir durumu da olamaz. hat full sinyal gösteriyor. Görüşme kalitesi adına hiç birşey göremediğimi söyleyebilirim. (RED LARGE ABONESİYİM)
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FatihAsl 3 yıl
skynet
100 kat hızlı olsa ne yazar sonuçta 3 5 gb saçma sapan kotalar olacak. tamamen göz boyamak

1 gb bile mail ve borsayı takip etmek için fazlasıyla yeterli geliyor bana. 5 GB kota ile ne yapacaksın anlamadım.
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FatihAsl 3 yıl
ilker_xxx
Saçma sapan fiyatlar, saçma sapan kotalar. Türkiyenin 3.dünya ülkesi olduğu perçinlenmiş oldu. Dünyanın bir kez daha bize gülmesine vesile olan ve Türkiyeyi küçük düşüren GSM operatörlerinin ve BTKnın Allah bin türlü belasını versin. Yeni teknolojiye geçince, madem fiyatlar yüksek olacaktı, kota olacaktı, 4Gye yatırım için kaynak ayıracağınıza, 3Gyi bu vatandaşa daha ucuz, daha sınırsız nasıl sunarız derdine düşseydiniz ya. 3Gyi bile bir gün olsun, olması gerektiği gibi sunamadınız. 3Gnin hızından memnun olmayan mobil kullanıcı yoktu aslında, tek sorun kotayla sınırlandırılması ve yüksek fiyatlardı. GSM operatörleri ve BTK, enerjilerini daha kullanışlı 3G tarifeleri sunmaya harcasalardı, bu milleti daha çok mutlu ederlerdi. Saçma sapan fiyat ve kotalarla bu milleti saf salak gösterip de dünyaya rezil etmezlerdi. Aptal aptal kotalar, aptal aptal fiyatlar.
GSM operatörlerinin, ISSlerin ve devletin anlayamadığı bir şey var; Bu millet çok yüksek hızlı internet istemiyor. Bu millet, çağın gereksinimlerini karşılayabilecek ve günümüz dünyasına uygun hızda olan internet hizmetinin, uygun fiyata ve kotasız olarak kullanıma sunulmasını istiyor. Bu kadar basit. Bunu anlamamak ya aptallık yada art niyetliliktir. Bu milletin rahat rahat kullanamayacağı bir teknoloji ile ilgili bu kadar şov yapmanında, bu millete en ufak bir faydası yoktur. Bu topraklarda 4Gye geçiş, belli ki bu milleti düdüklemek ve dünyaya rezil etmek için kurulmuş bir tezgah.

Daha uygun fiyat istemeni anlayabiliyorum da Kotasız Mobil internet dünyanın neresinde görülmüş.
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Sucuklu Pizza 3 yıl
"şey" ayrı yazılır. Dikkat!
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Parallel Killer 3 yıl
yarım saattir kota sorusunu cevaplamasını bekledim
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cumur 3 yıl
Vodafone da yerlerde o 4.5g bide hiç çekmiyor tek bakla anca daha sistem tam oturmadan verdiler vi halta yaramıyor bol bol reklam anca
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
4.5G geldiğinden beri ben de Vodafone'da çekme problemi yaşıyorum ara sıra. Üstelik Maslak'ta!
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