4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar

Mutlu sona az kaldı! Uzun süredür heyecanla beklediğimiz 4.5G teknolojisine artık sadece 2 saat kaldı. Biz de bu videomuzda Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt ile merak edilenleri konuştuk!

4.5G için heyecanlı bekleyişte mutlu sona sadece saatler kaldı. Biz de Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'e merak edilen her şeyi sorduk. Sadece 18 Dakikada 4.5G ve Vodafone'un sunacağı hizmetler hakkında tüm detaylara erişebilirsiniz, iyi seyirler.