4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mutlu sona az kaldı! Uzun süredür heyecanla beklediğimiz 4.5G teknolojisine artık sadece 2 saat kaldı. Biz de bu videomuzda Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt ile merak edilenleri konuştuk!
4.5G için heyecanlı bekleyişte mutlu sona sadece saatler kaldı. Biz de Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'e merak edilen her şeyi sorduk. Sadece 18 Dakikada 4.5G ve Vodafone'un sunacağı hizmetler hakkında tüm detaylara erişebilirsiniz, iyi seyirler.
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iphone 5'te sadece 1800 MHz bandı destekleniyor eğer çevrenizde vodafone sadece 800 MHz'den yayın veriyorsa. 4G'ye giremezsiniz.
YouTube ve bir kaç site dışında bu olumsuz durumu engelleyecek hizmet sunan başka site yok. Gazete okurken açılan videoları, TV yayınlarını, canlı yayınları falan saymıyorum bile, arka planda videonun tamamını sorgusuz sualsiz yüklüyorlar. Hemde en yüksek çözünürlükte.
Bu çok kötü çok. Sabit internetlerin kotasının dahi sömürülmesine sebep oluyorken, mobil internet kotalarına nasıl sömürüyor görmenizi istemem.
Video seyretme keyfinizi YouTube ve bir kaç site dışında yapmayın. Özellikle, gazetelerde video haberleri, dizi, film sitelerini ve bazı canlı yayın hizmetlerini 4G ile kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü, hiç birinde geçici belleğe az az indireyim diye bir teknoloji yok.
1 gb bile mail ve borsayı takip etmek için fazlasıyla yeterli geliyor bana. 5 GB kota ile ne yapacaksın anlamadım.
Daha uygun fiyat istemeni anlayabiliyorum da Kotasız Mobil internet dünyanın neresinde görülmüş.