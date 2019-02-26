Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme

2 ay
10,5b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açtı. Şirletin başlattığı dönüşüm çerçevesindeki ilk amiral gemisi süper telefon modeli Xperia 1 oldu. 4K HDR ekranla gelen telefon mercek altında.
Sony akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açtı. Şirketin yeni tasarım anlayışıyla geliştirdiği amiral gemi sınıfı süper telefon modeli Xperia 1'i mercek altına aldık ve merak ettiklerine yanıt vermeye çalıştık. Hadi gelin hep birlikte Sony Xperia 1'e yakından bakalım. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
absamet 2 ay en beğenilen sinanx
Sony ne yapmaya çalıştığını kendi de bilmiyor.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orodruin 2 ay
Bu arada telefona kumanda diyen tipler; önce oranları öğrenin gelin. 21:9 sinematik formattır. Yani 16:9 ekranda izlediğiniz içeriklerde çıkan siyah bantları kestiğinizde kalan yalın formatın adıdır. 21:9 Monitör kullanın önce bi olayı anlayın öyle eleştirin Sonyi. 18:9, 19a bilmem kaç bilmem kaç gibi saçma sapan çözünürlük oranlarından daha iyi bir tasarımı var. İnşallah hiç bir zamanda dünyanın en saçma olayı olan çentik işine girmezler.
Bu arada telefona kumanda diyen tipler; önce oranları öğrenin gelin. 21:9 sinematik formattır. Yani 16:9 ekranda izlediğiniz içeriklerde çıkan siyah bantları ke...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 2 ay
Neden bu kadar eleştirilmiş onu anlamadım bence çok şık ve güzel bir cihaz olmuş. Çentik gibi tasarımı mahfeden bir unsuru kullanmamışlar. Ayrıca video da S10 Plus ile yan yana koyunca aralarında çok da bi uzunluk farkı yok. Çerçeveler desen zaten incelmiş. Sırf eleştirmek için eleştirmeyin.
Neden bu kadar eleştirilmiş onu anlamadım bence çok şık ve güzel bir cihaz olmuş. Çentik gibi tasarımı mahfeden bir unsuru kullanmamışlar. Ayrıca video da S10 P...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
VirtuFortuna 2 ay
Gelmeyecek %10000.
Sony Mobile Türkiye'den çıktı. Dönerler mi belirsiz ama en en iyi ihtimalle seneye.
Ama o da zor, seçimlerden sonra Türkiye ekonomisi daha da boka batacak, bırakın böyle lüksleri temel ihtiyaçlarda bile zorlanacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeniorAwesome 2 ay
Telefon beni inanilmaz cezbetti. Bakalim gelir mi gelirse kaca gelir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 2 ay
Türkiyeden çekilmediğimi sony ? boşuna incelemesini izlemeyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VirtuFortuna 2 ay
Hahah hala megapikselin kalite getirdiğini sananlar var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mga93 2 ay
Ekran 4K ama her uygulamada sürekli 4K çalışacağını sanmam. Bu durumda pil yeterli olacaktır daha önceki modelindeki telefon gibi ekran işleme sistemi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 2 ay
Bir de bu halinde 650 700 euro fiyat koysalar anca satarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 2 ay
Tasarıma laf edeni Allah çarpar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 2 ay
Pil ram ve kulaklık girişi meseleleri telefonu bitirdi. koy 4400mah ve 8gb ram koy kulaklık girişini bak bakalım nasıl satiyor 680 - 750 euro fiyat etiketi ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 2 ay
Samsung gibi ekranı kenarlardan yamuk değil, apple gibi ekranın kenarına .ıçmış değil bunada çentik demişler ben .ıçmık diyorum.. gayet de güzel bir telefon olmuş sony kalitenin markasıdır her zaman
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burzum_^^ 2 ay
Megapixel demis cogu kisi de kimin 48mp ne isine yarayacak bilmiyorum. Bana 10mp de yeter. Yeter ki dusuk isikta flashsiz cektigim fotograf lekesiz, kumlanma yani noise olmadan ciksin. Bunlari sunamiyorsa zaten 48mp kotu, kalitesiz 15mblik fotograf fazladan yer kaplamaktan baska bir ise yaramaz. Cikti hayatimda sadece 2 kere aldim. Onlar da A4 kagittan bile kucuk ciktilardi.
Zaten sosyal medyada bu tur deneyler yapan cok adam var. Marques Browlee cikan tum telefonlarla fotograf cekip marka vermeden sosyal paylasim sitelerinde paylasti. Takipcileri de cektigi fotograflari puanladi. Sonuclar cok ilgincti ucuz telefonlar en cok puani toplayanlar oldu. Yani sizdeki makina 48 de olsa 108 de olsa fotografi upload ettiginiz sosyal medya platformu fotoyu isleyerek 2-3mp arasi birseye ceviriyor. Yani soyleme calistigim cihazlar arasindaki fark hem kisiden kisiye goreceli hem de dxomark gibi detaya indiginizde gozuken farkliliklar.
Bu Sony Xperia 1`de ise bence en zayif nokta pil. Iste o goreceli degil, eline alip oyun oynamaya baslayinca anliyorsun pilin yada sogutma sisteminin onemini. Yoksa hepsi ayni pantolunun ustunden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde
13,5b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
2,7b izlenme · 2 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
29:38
Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite
13,3b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,8b izlenme · 3 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,4b izlenme · 2 gün
11:19
Sony Xperia XZ2'yi inceledik: Yeni tasarım, yeni özellikler
10,9b izlenme · 1 yıl
02:52
Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G
7,5b izlenme · 2 ay
09:28
Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli
7,3b izlenme · 2 ay
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
03:13
Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme
7,8b izlenme · 2 ay
05:19
10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim
11,7b izlenme · 2 ay
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
04:20
12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition
11b izlenme · 2 ay
18:53
Huawei P20 Pro ilk inceleme: Kamerada liderlik istiyor
20,1b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
8,9b izlenme · 6 gün
04:09
Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor
7,4b izlenme · 2 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim