4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açtı. Şirletin başlattığı dönüşüm çerçevesindeki ilk amiral gemisi süper telefon modeli Xperia 1 oldu. 4K HDR ekranla gelen telefon mercek altında.
Sony akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açtı. Şirketin yeni tasarım anlayışıyla geliştirdiği amiral gemi sınıfı süper telefon modeli Xperia 1'i mercek altına aldık ve merak ettiklerine yanıt vermeye çalıştık. Hadi gelin hep birlikte Sony Xperia 1'e yakından bakalım.
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Sony Mobile Türkiye'den çıktı. Dönerler mi belirsiz ama en en iyi ihtimalle seneye.
Ama o da zor, seçimlerden sonra Türkiye ekonomisi daha da boka batacak, bırakın böyle lüksleri temel ihtiyaçlarda bile zorlanacaksınız.
Zaten sosyal medyada bu tur deneyler yapan cok adam var. Marques Browlee cikan tum telefonlarla fotograf cekip marka vermeden sosyal paylasim sitelerinde paylasti. Takipcileri de cektigi fotograflari puanladi. Sonuclar cok ilgincti ucuz telefonlar en cok puani toplayanlar oldu. Yani sizdeki makina 48 de olsa 108 de olsa fotografi upload ettiginiz sosyal medya platformu fotoyu isleyerek 2-3mp arasi birseye ceviriyor. Yani soyleme calistigim cihazlar arasindaki fark hem kisiden kisiye goreceli hem de dxomark gibi detaya indiginizde gozuken farkliliklar.
Bu Sony Xperia 1`de ise bence en zayif nokta pil. Iste o goreceli degil, eline alip oyun oynamaya baslayinca anliyorsun pilin yada sogutma sisteminin onemini. Yoksa hepsi ayni pantolunun ustunden.