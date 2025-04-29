Xiaomi 16, pil kapasitesi ile rekor kırabilir! İşte ilk sızıntılar

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Tam Boyutta Gör Günümüzde çoğu kullanıcı bildiğiniz gibi yükselen hızlı şarj hızlarına sıcak bakmıyor ve pil boyutları halen beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Xiaomi ise, bu soruna yeni bir çözüm getirebilir. Son sızıntılara göre Xiaomi 16, 6.3 inç segmentinde şimdiye kadar görülmüş en büyük batarya kapasitesine sahip olacak.

Xiaomi 16 özellikleri netleşmeye başladı

Asya pazarında yer alan yeni bir sızıntıda, Xiaomi 16'nın özellikleri gün yüzüne çıktı. Buna göre telefonun ön yüzünde düz yapıda 6.3 inçlik bir OLED panel tercih edilecek. Ekranın dört kenarında da son derece ince çerçeveler bulunacak ve bu tasarımın Xiaomi’nin şimdiye kadarki en estetik düz ekran denemesi olacağı belirtiliyor.

Kamera tarafında da kayda değer bir iyileştirme söz konusu. Önceki modelde standart telefoto lens yer alırken, Xiaomi 16'da periskop telefoto kameraya geçiş yapılacak. Ana kamera sensörünün 50MP olacağı, toplamda üçlü kamera sisteminin korunacağı belirtiliyor.

En dikkat çekici detay ise batarya kapasitesi. Xiaomi 16’nın, aynı ekran boyutundaki OnePlus 13T’nin 6.260 mAh’lık pilini geride bırakacağı söyleniyor. Daha önceki sızıntılar, bu modelin yaklaşık 7.000 mAh’lik bir batarya ile gelebileceğine işaret ediyordu. Cihazın ince ve hafif yapısıyla bu kapasitenin nasıl sağlanacağı ise merak konusu.

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Kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 arayüzü ve Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2) ile çıkacak Xiaomi 16 serisinin, bu yıl ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi 16, pil kapasitesi ile rekor kırabilir! İşte ilk rakamlar