Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen bu bellek kiti, gerek hava gerekse de sıvı soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor, tüm detayları videomuzda.

ADATA'nın performans markası XPG'nin yeni nesil bellek kiti overclock ile coşuyor. Hava soğutma ile 5200MHz, sıvı azot ile de 5700MHz'in üzerinde değerlere imza atan bellek kitinin tüm detayları videomuzda.5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor