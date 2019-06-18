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5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor

3 gün
1,4b
3
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen bu bellek kiti, gerek hava gerekse de sıvı soğutma ile 5GHz'in üzerine çıkabiliyor, tüm detayları videomuzda.
ADATA'nın performans markası XPG'nin yeni nesil bellek kiti overclock ile coşuyor. Hava soğutma ile 5200MHz, sıvı azot ile de 5700MHz'in üzerinde değerlere imza atan bellek kitinin tüm detayları videomuzda.5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor 

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b@d0 1 gün
niye pavyon gibi yapıyorlar bu ramleri ?
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smart1978 2 gün
O aydinlatma icin isi tahliyesine engel olmaktalar. Tam bir rezalet...
Bilgisayarin ic organlarini isiklandirmak zaten genel manada dumur detayi da ...
O isiklandirma ile fiziksel olarak RAM deki isinmayi tahliye etmede bariz engellemektedir .
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burakdc 2 gün
%60 rgb aydınlatmayla bildigin Çin-Hint ortak yapımı *erhaneye dönmüş
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SEO-Uzmanı 2 gün
küsuratlar ilgilimi çekmiyor !?
5 mi 6 mı !?
net olsunlar
başka bir şey istemiyoruz yani !
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Spider_hip 3 gün
Bu iyide amd'nin ryzen 3xxx serisi için recommended dediği 3600mhzCL16 lar ülkemiz de ya yok ya da çok pahalı. 3200C14'te kurtarır diyor o da yok gibi. Bize gecikme süresi yüksek, ne kadar dandik ram varsa onları gönderiyorlar galiba.
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H34RTL3SS 3 gün Spider_hip
amazondan aldım ben fiyatlar arasında çok fark var flrare x 3200cl14 samsung B-die kullanıyor ve yanlış bilmiyorsam samsung B-die üretimden ya kalktı ya kalkacak amazon.com amazon.de vs yurt dışından almak lazım tr de düzgün fiyata bulamazsın
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burakdc 2 gün Spider_hip
haklısının kardesım ama bahsetıgınız ramler turkıyeyey gırse kımbılır hangı fıyatta olacak. Artık oyle bır noktaya geldıkı ekonomı, getırsek bu fıyata kac kısıye satarız dıyen satıcılar urunu getırmeme yoluna gıdıyor. Yakında 80 oncesı herseyın kacak geldıgı yada yurt dısından akrabaların getirdiği noktaya donucez. Buda teknolojıden adım adım gerı kalmamıza sebep olacak. dusunun dolar 7-8 liraya yukseldı kı olayacak bırsey degılmıs gıbı duuruyor ınsanların delı gıbı aldıgı ıphone ve samsung note serileride artık alınamayacak noktaya gelecek. Bazıları dıyecekkı bu onemlı degıl zaten eskısıyle yenısı arasında cok fazla fark yok ustelık pıyasa doydu tama katılıyorum ama bugun bır cok kısı note 3 ve altını kullanıyor ustelık pıyasanın doymus olmasından bagımsız bu kısıler telefon degıstırecek olsalar acaıp bır talep patlaması yasanır cunku eskı model kullananların sayısıda az degıl ve bu tıptekı kullanıcılar hep en ust modelı alıp yıllarca onu kullanır.
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