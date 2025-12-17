Kim Nerede? 353 BYD'ye gümrük engeli iddiası: Araçlar teslim edilemiyor 120 Trafik polislerinde akıllı gözlük dönemi 86 Elektrikli Renault Twingo satışa sunuldu: İşte resmi fiyatı
    Bellek krizi nereden çıktı, neden cebimizi yakıyor, yapay zeka bu konuyu neden çözemiyor?

    Teknoloji dünyasında neden dokunduğumuz her şey pahalanma arzusunda? SD kartlar neden geri dönüyor? 2026 model telefonlarda geçmişin teknolojilerini görürsek tesadüf mü diyeceğiz?  

    Bu videomuzda, küresel bellek krizinin perde arkasını, yapay zekanın teknoloji fiyatlarına etkisini ve önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen "depolama enflasyonunu" değerlendirmeye çalışıyoruz.

    DRAM fiyatları 2025'te yıllık %172 arttı. Samsung Kasım ayında bellek modüllerinde %60'a varan zamlar yaptı. Xiaomi Başkanı Lu Weibing 18 Kasım 2025'te resmen uyardı: "2026'da ürün fiyatlarında ciddi artışlar göreceğiz."

    Peki neden? Cevap HBM (High Bandwidth Memory) ve yapay zeka çipleri. Samsung ve SK Hynix üretim kapasitelerini Nvidia gibi devlere HBM satmak için kaydırıyor.

    Sonuç? Tüketici elektroniği açlık çekiyor. Telefonunuza, bilgisayarınıza giden bellek artık veri merkezlerine gidiyor. 2026'nın ikinci yarısında SD kart slotunun geri gelmesi sadece nostaljik bir hareket değil. Bu, üreticilerin "Artık size ucuza dahili depolama veremiyoruz" itirafı. Fiziksel depolama, zenginlerin ayrıcalığına dönüşüyor.

    Bu videoda konuştuklarımız: Bellek krizinin 2023'teki kökenleri, HBM'in tüketici elektroniğini nasıl yuttuğu, Xiaomi ve Samsung'un fiyat politikaları, 2026 öngörüleri, "yapay zeka vergisi" gerçeği ve bulut hizmetlerinin asıl kazananı olma hikayesi. 

