ADATA C008 Gizlenebilir USB Flash Belleği Piyasaya Sürüyor

Dikkat Çekici Tasarım ve Şık Kayar Düğme

ADATA Technology, DRAM bellek ve flash ürünlerinin dünya çapındaki lider üreticisi, bugün C008 USB flash belleği piyasaya sürdü. C008?in modaya uygun tasarımında kayar USB konektörü bulunur ve bir parmak hareketiyle kolayca belleğin dışına çıkabilir veya içine gizlenebilir. Kapaksız mekanik tasarımı sayesinde, belleğin kapağını kaybetme problemi ortadan kalkar. Ayrıca kullanıcılar, USB konektörü tek elleriyle kullanıma hazır hale getirebilir ve hem rahatlık hem de hız sağlayabilirler.

Yeni piyasaya sürülen C008 hem işlevsel hem de estetiktir. USB konektör sadece tek elle kompakt gövdenin içine gizlenir ve bellek kapağına ihtiyaç olmadan korunur. Kükürt dokulu gövdesi çizilmez ve kir tutmaz. Ayrıca, kendine has özelliklerini yansıtan iki farklı renk çeşidine ve şık bir görünüme sahiptir. Bu serinin sade kıvrımları şık bir rahatlık sunar. Aynı zamanda C008?in bir ip yardımıyla anahtarlık veya cep telefonuna kolayca bağlayabileceğiniz bir askı deliği bulunur.

Ayrıca kullanıcılar, üyelik gerektirmeden UFDtoGO, OstoGO yazılımlarını ve yeni Norton Internet Security 2010?un 60 günlük deneme sürümünü indirebilir ve bir kaç tıklamayla ADATA USB Flash sürücülerinin hem mobilite hem de güvenliğini geliştirebilirler. C008 ömürboyu ürün garantilidir.

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