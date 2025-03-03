Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu

- Dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartları ARMOR GOLD ve SILVER PRO
- Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO fiyatı
- Yorumlar
Dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartları ARMOR GOLD ve SILVER PRO
Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO serisi, standart SD kartlara kıyasla 37 kat daha güçlü ve eğilmeye, kırılmaya ve günlük aşınmalara karşı üst düzey koruma sunuyor. Buna ek olarak IP68 sertifikasıyla (su ve toz) desteklenen modeller, 5 metreye kadar düşmelere karşı direnç gösterebiliyor.
[bkzdh=188288
Performans tarafında ise ARMOR GOLD modeli 210 MB/s’ye varan yazma hızına ulaşırken, ARMOR SILVER PRO modeli maksimum 160 MB/s yazma hızı sunuyor. Her iki kart da V60 Video Hız Sınıfı desteğine sahip ve 6K video çekimlerinde kesintisiz kayıt imkânı tanıyor. USB 3.2 kart okuyucu ile kullanıldığında 280 MB/s’ye kadar veri aktarım hızı elde edilebiliyor.
Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO fiyatı
Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO serisinin şimdilik 128 GB ve 256 GB seçenekleri tanıtıldı. 568 GB ve 1 TB seçenekleri ise yakında satışa sunulması bekleniyor. Buna göre 128GB Lexar Gold 54.99 dolar, 256GB sürümü ise 114,99 dolar fiyat etiketine sahip. Silver modelinin fiyatları ise henüz paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum