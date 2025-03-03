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    Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu

    Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu. Yeni Armor serisi, paslanmaz çelik gövdesine rağmen tüm kalınlık standartlarını tam olarak karşılıyor. İşte detaylar...
    Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Günümüzde SD kartlar, plastik yapısıyla zamanla aşınma ve kırılmalara karşı dayanıksız hale gelebiliyor. Lexar ise bu sorunu ortadan kaldıracak, yeni Armor serisi hafıza kartlarını duyurdu. ARMOR GOLD ve SILVER PRO, dayanıklılığı ve yüksek performansı bir araya getiriyor. İşte özellikleri

    Dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartları ARMOR GOLD ve SILVER PRO

    Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO serisi, standart SD kartlara kıyasla 37 kat daha güçlü ve eğilmeye, kırılmaya ve günlük aşınmalara karşı üst düzey koruma sunuyor. Buna ek olarak IP68 sertifikasıyla (su ve toz) desteklenen modeller, 5 metreye kadar düşmelere karşı direnç gösterebiliyor. 

    Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Paslanmaz çelik gövdesine rağmen ARMOR serisi, SD Association (SDA) tarafından belirlenen kalınlık standartlarını tam olarak karşılıyor. Böylece kamera yuvalarına zarar vermeden güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca Lexar'a göre aşırı ısınma veya statik elektrik nedeniyle oluşabilecek sorunların da üstesinden gelebiliyor.

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    Performans tarafında ise ARMOR GOLD modeli 210 MB/s’ye varan yazma hızına ulaşırken, ARMOR SILVER PRO modeli maksimum 160 MB/s yazma hızı sunuyor. Her iki kart da V60 Video Hız Sınıfı desteğine sahip ve 6K video çekimlerinde kesintisiz kayıt imkânı tanıyor. USB 3.2 kart okuyucu ile kullanıldığında 280 MB/s’ye kadar veri aktarım hızı elde edilebiliyor.

    Lexar, dünyanın ilk paslanmaz çelik SD kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Lexar, ARMOR serisi SD kartlarını yalnızca dayanıklılık ve hız için değil, aynı zamanda veri güvenliği açısından da geliştirmiş. Kullanıcılar, yanlışlıkla silinen dosyaları ve biçimlendirilmiş kartları kurtarmak için Lexar Recovery Tool yazılımına ömür boyu erişim hakkına sahip. Ayrıca, ömür boyu garantiyle her koşulda güvenli depolama sağlıyor.

    Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO fiyatı

    Lexar ARMOR GOLD ve SILVER PRO serisinin şimdilik 128 GB ve 256 GB seçenekleri tanıtıldı. 568 GB ve 1 TB seçenekleri ise yakında satışa sunulması bekleniyor. Buna göre 128GB Lexar Gold 54.99 dolar, 256GB sürümü ise 114,99 dolar fiyat etiketine sahip. Silver modelinin fiyatları ise henüz paylaşılmadı.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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