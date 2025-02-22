ASUS, kokulu kablosuz faresini "Fragrance Mouse" tanıttı

Tam Boyutta Gör Bilgisayar fareleri güzel kokmalı. ASUS'un yeni duyurduğu Fragrance Mouse MD101'in arkasındaki temel fikir bu. Aromatik esansiyel yağlar yayan bir mouse’a kim ihtiyaç duyar bilinmez ama böyle bir ürün var.

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Asus Fragrance Mouse, koku haznesiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Asus Fragrance Mouse MD101, sıradan bir fare görünümünde. Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantı özelliğine sahip, sensör çözünürlüğü 2.400 DPI'a kadar ayarlanabiliyor ve tek AA pille çalışıyor. ASUS, pilin bir yıla kadar dayanabileceğini söylüyor.

Mouse’un koku yayma şekline gelince, aslında o kadar da karmaşık değil. Farenin alt kısmında esansiyel yağ tutan bir boşluk var. İçini dolduruyorsunuz ve koku fareden pasif olarak yayılıyor. ASUS, %100 esansiyel yağ olmadıkları sürece istediğiniz esansiyel yağı kullanabileceğinizi söylüyor. Asus, kamış difüzörler, ultrasonik difüzörler ve aroma taşları için satılan türde yağ kullanılmasını öneriyor. Yalnız farenin aroma haznesi altta. Kapatırken dikkatli olmazsanız, farenin pilinin ve masanızın her yeri yağ içinde kalabilir.

Fragrance Mouse, ASUS’un ilk hoş kokulu ürünü değil. Geçen yıl Çin'de tanıtılan Adol Book 14 Air, kasasında değiştirilebilir koku disklerini tutabilen bir deliğe sahip. Diskler pasif olarak koku yayıyor (fanla çalıştırılmıyorlar veya buna benzer bir şey yok) ancak dizüstü bilgisayar çok fazla ısı yaydığında kokunun daha güçlü hissedileceğini tahmin edebilirsiniz.

ASUS Fragrance Mouse'un fiyatı açıklanmadı.

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