Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular

Enerji verimliliği konusunda Scooter 5 Max, akıllı enerji geri kazanımı ve otomatik park özelliklerine sahip. Bunun yanında gelişmiş çekiş kontrol sistemi ve otomatik ışık açma gibi güvenlik özellikleri mevcut. Avrupa satış fiyatı ise 630 dolar olarak açıklandı.
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Ayrıca, 4K 120 fps video kaydı, Dolby Vision desteği ve 10 bit Log kaydı özellikleriyle videografi konusunda da iddialı. 16GB RAM ve 512GB/1TB depolama seçenekleriyle gelen cihaz, Snapdragon 8 Elite platformu ile destekleniyor. Fiyatı ise 893 dolar seviyesinde olacak.
Teknik özellikler:
Ekran: 6.73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Elite
RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
Arka Kamera: 50MP ana sensör + 50MP ultra geniş açı + 200MP 4.3x periskop + 50MP 3x telefoto
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 6000mAh, 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, iki yönlü uydu bağlantısı
Xiaomi Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi)
Aktif gürültü engelleme özelliği ise, 5kHz mesafeye kadar 55 desibellik sesi kesebilirken, üçlü AI mikrofon ise görüşmelerde 100 desibele kadar arka planı engelleyebiliyor. Ayrıca Xiaomi Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro Wi-Fi, 40 saat pil ömrü ve Yapay zeka destekli çeviri ve hareketle kontrol desteğiyle sırasıyla 210 dolar ve 230 dolar fiyatla satışa çıkacak.
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PD 3.0, QC 4.0 ve Xiaomi’nin HyperCharge teknolojileriyle uyumlu olan cihaz, alüminyum gövdesi ve 580 gram ağırlığıyla taşınabilirliği ön planda tutuyor. LED ekran ise batarya seviyesinin anlık olarak takip edilmesine imkan tanıyor.
Xiaomi Smart Speaker Pro
2.5 inç tam boy sürücüye ve çift pasif radyatöre sahip model, 12W ses çıkışı sunuyor. Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-Fi ile dengeli bağlantı sağlayan hoparlör, LED şeritli tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürünün fiyat etiketi 41 dolar olarak açıklandı.