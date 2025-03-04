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    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular

    Xiaomi, MWC 2025 etkinliği kapsamında heyecan verici duyurularda bulundu. İşte Xiaomi 15 Ultra, Buds 5 Pro, Watch S4, Smart Band 9 Pro ve dahası...             
    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, MWC 2025 elektrikli scooter modellerinden akıllı saatlere, gelişmiş ses sistemlerinden amiral gemisi telefonuna kadar yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı. İşte MWC 2025 etkinliği kapsamında Xiaomi'nin öne çıkan duyuruları:

    Xiaomi Electric Scooter 5 Max

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni elektrikli scooter modeli Electric Scooter 5 Max, yükseltilmiş ön çift hidrolik yay ve arka çift yay süspansiyon sistemiyle geliyor. 1000W motor gücüyle 25 km/s hıza ulaşabilen scooter, 60 km menzil ve 3 saatlik hızlı şarj özellikleriyle şehir içi ulaşımda pratik bir seçenek.

    Enerji verimliliği konusunda Scooter 5 Max, akıllı enerji geri kazanımı ve otomatik park özelliklerine sahip.  Bunun yanında gelişmiş çekiş kontrol sistemi ve otomatik ışık açma gibi güvenlik özellikleri mevcut. Avrupa satış fiyatı ise 630 dolar olarak açıklandı.

    Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra, ön yüzünde 6,73 inç WQHD+ AMOLED ekran, 3200 nit parlaklık ve 522 ppi ekranla geliyor. Kamera bölümünde ise 1 inçlik Sony LYT-900 sensörlü 50MP ana kamera, 70 mm telefoto lens ve 200MP ultra telefoto sensörlerden güç alıyor.

    Ayrıca, 4K 120 fps video kaydı, Dolby Vision desteği ve 10 bit Log kaydı özellikleriyle videografi konusunda da iddialı. 16GB RAM ve 512GB/1TB depolama seçenekleriyle gelen cihaz, Snapdragon 8 Elite platformu ile destekleniyor. Fiyatı ise 893 dolar seviyesinde olacak.

    Teknik özellikler:

    • Ekran: 6.73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
    • Arka Kamera: 50MP ana sensör + 50MP ultra geniş açı + 200MP 4.3x periskop + 50MP 3x telefoto
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 6000mAh, 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, iki yönlü uydu bağlantısı

    Xiaomi Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi)

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni kablosuz kulaklıkları Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro (Wi-Fi), Snapdragon Sound ve Qualcomm aptX Lossless desteğiyle geliyor. Tam kablosuz kulaklık modeli sektörde ilk kez çift güçlendirici ve üçlü sürücü sistemine sahip. Ayrıca 1mm çift manyetik sürücü ve düzlemsel diyafram birimi, en az bozulma ile yüksek kaliteli ses sunuyor. 

    Aktif gürültü engelleme özelliği ise, 5kHz mesafeye kadar 55 desibellik sesi kesebilirken, üçlü AI mikrofon ise görüşmelerde 100 desibele kadar arka planı engelleyebiliyor. Ayrıca Xiaomi Buds 5 Pro ve Buds 5 Pro Wi-Fi, 40 saat pil ömrü ve Yapay zeka destekli çeviri ve hareketle kontrol desteğiyle sırasıyla 210 dolar ve 230 dolar fiyatla satışa çıkacak.

    Xiaomi Watch S4

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch S4, 1.43 inç AMOLED ekranıyla 466 x 466 çözünürlük, 326 ppi piksel yoğunluğu ve 1500 nit parlaklık sunuyor. 15 güne kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği bulunan saat, gelişmiş sağlık sensörleriyle donatılmış. L1+L5 GNSS teknolojisi sayesinde hassas konum takibi yapabilen model, çağrı reddetme ve bildirim yönetimi gibi hareketle kontrol özelliklerine sahip.

    Xiaomi Smart Band 9 Pro

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 9 Pro, 350mAh bataryasıyla 21 güne kadar kullanım süresi, yerleşik GNSS ile hassas konum takibi, 150’den fazla spor modu ve 3D animasyonlu egzersiz rehberi gibi spor odaklı özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ön yüzünde 77% ekran-gövde oranına sahip AMOLED ekrandan destek alıyor.

    HyperCharge Powerbank 25000

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ultra hızlı şarj teknolojisine sahip yeni taşınabilir şarj cihazı 212W HyperCharge Powerbank 25000’i tanıttı. 120W giriş desteği ile sadece 90 dakikada tam şarja ulaşan model, USB-C portlarıyla 140W ve 65W güç sunuyor.

    PD 3.0, QC 4.0 ve Xiaomi’nin HyperCharge teknolojileriyle uyumlu olan cihaz, alüminyum gövdesi ve 580 gram ağırlığıyla taşınabilirliği ön planda tutuyor. LED ekran ise batarya seviyesinin anlık olarak takip edilmesine imkan tanıyor.

    Xiaomi Smart Speaker Pro

    Xiaomi'den MWC 2025 çıkarması: İşte tüm duyurular Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Speaker Pro, Super Xiao AI ses asistanı ile entegre olarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Üçlü mikrofon sayesinde doğal dil işleme yetenekleri gelişmiş olan hoparlör, Xiaomi ekosistemindeki diğer akıllı cihazlarla uyum içinde çalışıyor.

    2.5 inç tam boy sürücüye ve çift pasif radyatöre sahip model, 12W ses çıkışı sunuyor. Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-Fi ile dengeli bağlantı sağlayan hoparlör, LED şeritli tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürünün fiyat etiketi 41 dolar olarak açıklandı.

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