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AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme

1 hf.
4,4b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan'da devam eden Computex 2019 Fuarı kapsamında AMD Ryzen 3000 serisi için geliştirilen yeni nesil anakartları görme şansı da yakaladık. Onlar arasında fansız ilk model Gigabyte'tan geldi.
AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcileri için şu ana kadar gördüğümüz anakartlar, PCIe 4.0 desteğini getiren X570 çipsetinin artan enerji tüketiminden dolayı aktif yani fanla çalışan soğutma sistemine sahipti. Bu algıyı kıran model ise Gigabyte X570 Aorus Xtreme oldu, işte tüm detaylar. 

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Elsa 1 hf. en beğenilen Turkforce
O kadar PCI-E hattını intel kendi çipsetlerine sıkıştırsın fan bile yetmez
1 Yanıt Yanıtla +8
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Turkforce 1 hf.
Yıllar öncesinde kurtulmuşken tekrar fan saçmalığı da nedir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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MiMRaTi6606 1 hf.
Gigabyte firması turkiyede çöp bir firma neyinin tanıtımını yapıyorsan erdi ozuag anlamış değilim sayenizde forumdan soğuduk sponsorunuz diye heryer reklam sitede eskisi gibi tadı kalmadı yazık ya
Gigabyte firması turkiyede çöp bir firma neyinin tanıtımını yapıyorsan erdi ozuag anlamış değilim sayenizde forumdan soğuduk sponsorunuz diye heryer reklam site...
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kaptan666 1 hf.
Umarım ryzen 3000'ler %5 den fazla overclock olur.
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Elsa 1 hf. kaptan666
Ryzen 3200 sızdırıldı Çin forumlarında, avx'siz 5ghz stabil zorlanabiliyormuş 1.42v ile.
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MiMRaTi6606 1 hf.
Gigabyte firması turkiyede çöp bir firma neyinin tanıtımını yapıyorsan erdi ozuag anlamış değilim sayenizde forumdan soğuduk sponsorunuz diye heryer reklam sitede eskisi gibi tadı kalmadı yazık ya
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-dehşet- 1 hf.
600$ nedir arkadaş? Anakart fiyatları uçtu gitti.
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Elsa 1 hf. -dehşet-
Hocam ramleri beslemek için kullandığı fazın maliyeti bile 20 dolar
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Emre-Dylan 1 hf.
Fan olayı gereksiz zaten geçmişte ki anakartların ne derece başarılı olduğu ortada üzdü x570 beni...
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Spider_hip 1 hf.
Fansız olması güzel de bu seferde kesinlikle ısı karşılaştırması gerekir fanlı modellere göre. Yani heatsinkler ne kadar fanlı modelin yerini tutabilmiş, ısı değeri daha mı iyi daha mı kötü. 600 dolar diyor zaten hani ısı değerini sormaya bile gerek yok ta hadi meraktan :)
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Bloodin 1 hf.
Bi anakartta fan eksikti, onu da yapın da içeride traktör çalışsın...
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Turkforce 1 hf.
Yıllar öncesinde kurtulmuşken tekrar fan saçmalığı da nedir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Elsa 1 hf. Turkforce
O kadar PCI-E hattını intel kendi çipsetlerine sıkıştırsın fan bile yetmez
1 Yanıt Yanıtla +8
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white_predator 1 hf.
Tabi bu durumda ekstra fan maliyeti olmayacağı için muadillerinden ucuza satılması gerekir
.
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nkvelioglu 1 hf. white_predator
Aksine ısıyı fansız olarak atmak için bütün anakartı metalle kaplayıp sağlam heatsinkler kullanıp bakır ısı borusu döşediklerinden daha bile maliyetli olmuştur.
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