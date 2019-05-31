AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme

Tayvan'da devam eden Computex 2019 Fuarı kapsamında AMD Ryzen 3000 serisi için geliştirilen yeni nesil anakartları görme şansı da yakaladık. Onlar arasında fansız ilk model Gigabyte'tan geldi.

AMD'nin yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcileri için şu ana kadar gördüğümüz anakartlar, PCIe 4.0 desteğini getiren X570 çipsetinin artan enerji tüketiminden dolayı aktif yani fanla çalışan soğutma sistemine sahipti. Bu algıyı kıran model ise Gigabyte X570 Aorus Xtreme oldu, işte tüm detaylar.