Gigabyte, Computex 2024'te yapay zekayı mobil güçle buluşturdu

Gigabyte, bu yılki Computex'te, oyun deneyimini yeni zirvelere taşımayı vaat eden Aorus dizüstü modellerinin yanı sıra yaptığı atılımla yapay zekayı da oyunun içine katıyor

Gigabyte, bu yılki Computex'te, oyun deneyimini yeni zirvelere taşımayı vaat eden en son teknoloji ve yenilikçi tasarımın bir karışımını sergileyen Aorus 17X ve 16X modelleriyle oyun dizüstü bilgisayar arenasına yaptığı en son atılımı tanıttı. Biz de Computex 2024'te Gigabyte'tan sevgili Mert Yıldırım'la bir araya geldik ve kendisinden Gigabyte'ın özel etkinliğinde tanıtılan ürünlere ve sunulan yeniliklere dair son bilgileri aldık.

Aorus 17X: Amiral Gemisi Güç Merkezi

Aorus 17X, Intel'in Core i9-14900HX'ine sahip amiral gemisi modeli olarak öne çıkıyor. Nvidia GeForce RTX 4090 veya RTX 4080 ile eşleştirilen 17X, 240Hz yenileme hızına sahip 17,3 inç QHD ekranıyla rekabetçi e-sporlar için hız ve geniş bir alan, profesyoneller için ise geniş alanda netlik sunuyor. Dörtlü fan ve ultra ince soğutma kanatçıklarını içeren Windforce Infinity soğutma sistemi sadece 2.16 santimetrelik bir incelikte başarıyla konumlandırılmış.

Aorus 16X: Çok Yönlü ve Güçlü

Aorus 16X, Nvidia GeForce RTX 4070 veya RTX 4060 grafik kartı seçenekleriyle çok yönlülük sunarken 16,5 inç, 165Hz QHD LCD ekranla eşleşerek hem oyun hem de yaratıcı çalışmalar için dengeli bir performans sağlıyor.

Yapay zeka ile geliştirilmiş deneyim

Her iki model de Gigabyte'ın AI (yapay zeka) uygulamaları paketi ile donatılmış. AI Boost, optimum performans için sistem gücünü ve fan ayarlarını akıllıca ayarlarken, AI Generator, yaratıcı yapay zeka odaklı grafik üretimi için GPU'dan yararlanıyor. AI Power Gear ise güç tüketimini optimize ederek verimlilik sağlıyor.

AI TOP: Yapay Zeka Bilgi İşleminin Geleceği

Gigabyte ayrıca üst düzey performans için tasarlanmış yapay zeka için optimize edilmiş PC bileşenlerinden oluşan AI TOP serisini de tanıttı. TRX50 anakart, çoklu grafik kartları, M.2 SSD'ler ve sağlam bir 1500W güç kaynağı dahil olmak üzere bu bileşenler, sunucu sınıfı donanımın yüksek maliyeti olmadan performans arayan AI bilgi işlem meraklılarını hedefleyerek güvenilirlik ve uygun fiyat için uyarlanmış.

Bu serinin en önemli özelliklerinden biri olan RTX 4080 Super grafik kartı ile AI TOP serisi, entegre NPU'lardan ve geleneksel PC'lerden daha iyi performans gösterecek ve özel AI bilgi işlem için uygun maliyetli bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Gigabyte Aorus 17X ve 16X piyasaya çıkarken, sadece en yüksek oyun performansını değil, aynı zamanda yapay zeka ile geliştirilmiş bilgi işlemin geleceğine de bir bakış vaat ediyor.