AMD'nin yeni bombası: 7nm Zen 2 işlemciler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD işlemci dünyasındaki hızlı yükselişini 2019'da da sürdürmek istiyor. Şirket 7nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler ile tam gaz piyasaya gelmeye hazırlanıyor.
AMD işlemci dünyasındaki yükselişine tam gaz devam etmek ve başarısını 2019'da da sürdürmek istiyor. Şirket gelecek yıl piyasaya süreceği yeni işlemcilerin ilk detaylarını açıkladı. Zen 2 mimarisi ve 7nm üretim teknolojisi yolda.
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2019 1 dolar 7 TL.
hayırlısı be gülüm..