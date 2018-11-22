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AMD'nin yeni bombası: 7nm Zen 2 işlemciler

6 ay
24,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemci dünyasındaki hızlı yükselişini 2019'da da sürdürmek istiyor. Şirket 7nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler ile tam gaz piyasaya gelmeye hazırlanıyor.
AMD işlemci dünyasındaki yükselişine tam gaz devam etmek ve başarısını 2019'da da sürdürmek istiyor. Şirket gelecek yıl piyasaya süreceği yeni işlemcilerin ilk detaylarını açıkladı. Zen 2 mimarisi ve 7nm üretim teknolojisi yolda. 

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Rindaman 6 ay en beğenilen
2019 zen 7nm
2019 1 dolar 7 TL.
hayırlısı be gülüm..
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edi_büdü 6 ay
amdnin ryzen 2 yi sürecegi dönemde türkiye ekonomisi düzelecektir. amd bütün planlarını türkiye üzerine kuruyor.
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BirDost9999 6 ay
beter ol intel. Zen 2 istiyorum 3'cü nesil Ryzen'ler süpriz yumurtadan çıkıyor :) hadi bakalım AMD intel'in duvarını kırabilecek misin :) şaka bir yana intel'in özellikle mobil ve sunucu tarafında intel'e darbe indirmesi gerekiyor yoksa intel bu pazarları daha çok yalayıp yutacak :) AMD masaüstü pazarında intel'e darbe indirdi ilk mesaj buydu.
beter ol intel. Zen 2 istiyorum 3'cü nesil Ryzen'ler süpriz yumurtadan çıkıyor :) hadi bakalım AMD intel'in duvarını kırabilecek misin :) şaka bir yana intel'i...
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BirDost9999 2 ay
intel 10 Nm ile üretilmiş işlemcileri Zen 2'lerin karşısına rakip olarak çıkacak acaba kim kimi geçecek merak uyandırıyor.
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cronus75 5 ay
Ocakta CES2019 fuarında yeni işlemcilerin speclerinin yayınlancağı ve hemen ardından satışına başlayacağına dayalı haberler gerçekçi değil, EPYC işlemcinin bile specleri çıkmadı ve en erken ikinci çeyrek sonu, muhtemelen 3.çeyrekte çıkacağı ve 7nm teknolojisi sebebi ile fiyatlandırma olarak daha maliyetli olacağı belirtiliyor. Yani ha çıktı çıkıyor, çok ucuz olacak lafları çok şüpheli.
Bizimkiler zaten burada millet tıklasın diye bomboş başlıklar atıyor, editörler tembel, doğrudüzgün içerikli haberler çıkarmıyorlar. Referans kontrol yapmadan salla gitsin millet tıklasın yeter.
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cronus75 5 ay
Biraz daha ayrıntılı haberler yazın, boşuna vakit kaybı olmayın..
tomshardware.com/...
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TheNewAtilla 5 ay cronus75
Ne diyor haberde hocam?
İng yok bende
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cronus75 5 ay
7nm işlemci üretiminde die maliyeti çok yüksek, 2 katına yakın maliyet. Ben fiyatların "uygun" olabileceğini zannetmiyorum. 10nm 7nm vs diye birebir rakamsal karşılaştırmalar doğru değil. 10nm üretsin sorun değil. Yeter ki istediğini alsın. FANBOY'luk yapmaya gerek yok, İntel öldü bitti teranelerine kapılan arkadaşlar kafalarını çalıştırsın, olmaz ya olursa AMD yeni İntel olur.
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Brother ToLGa 5 ay
Peki Intel 7nm işlemcileri çıkardığında AMD fanboylar ne yapacak?
Rekabet iyidir ama bu kadar körü körüne fanboylugu AMD CEO'su yapmaz sanırım bizim millet çok garip yada çok işsiz
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salvatore_volkan 5 ay
Görende; amd yeni çıkacak işlemcilerini BEDAVAYA dağıtıyor sanıcak.
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nebulabado 5 ay
Tam olarak bilemiyorum, haklı olabilirsiniz. Zaten benim kastettiğim genel bir rekabet. Bilişim sektöründe etik ve dürüst çalışmak en son akla gelen unsur.
Sizinde yazdığınız gibi bilgisayar üreticileride daha çok kar etmek istiyor. Toplamada hangi firma daha ucuz ürün temin ederse onu tercih etmeleri çok doğal.
Bu anlamda "İntel AMD'nin önünü kesin." diyorsa ve bu üreticilerin karını artırıyorsa, çok doğru bulmasamda bunu kabul etmeleri doğal. AMD İntel ile gerçekten rekabet etmek istiyorsa bunu her yolu kullanarak yapmalı.
AMD'nin gerekiyorsa üreticilere şunu söyleyebilmeli "İntel ne veriyorlarsa ben iki katını veriyorum."

Teşekkürler.
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MogoLKhan 5 ay nebulabado
Amd bence dışarıdan Asusla Msi gibi firmalarla değil bizzat kendi kontrolünde olan ekran kartı anakart üreticileriyle çalışması gerekir benzer olayı dizüstünde yapabilirmi sanmıyorum çünki o piyasada marka algısı çok yüksek çünki çoğunluk teknolojiden anlmayan bayanlar gibi kitle kullanıyor.
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9600_G_T 5 ay
Watt dusuklugu olursa dusunurum xD
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Umutcan 5 ay 9600_G_T
Hocam gerçekteki tüketimler zaten yakın, TDP olayı firmaların belli kriterlere göre yazdıkları bir değerden ibaret, o değerde çalışmıyor işlemciler.
9900k 95w TDP fakat tam performansta çalışabilmesi için 300w civarında çekiyor, hatta ASUS anakartlarda biostan güç sınırını kaldırmazsak tam performansa ulaşamıyormuşuz,
almayı düşündüğüm için araştırmıştım.
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Umutcan 5 ay
Ne zaman çıkıyor ona da bir tarih verseler çok iyi olur. Isınma problemi yüzünden i9 9900k almadım 3700x i bekliyorum, umarım beklemeye değer.
Arkadaşların da dediği gibi dolar pamuk ipliğine bağlı, bir ülkeyle takışırsak ertesi gün dolar 7 olur yine, şu anki 9900k'dan çok daha pahalıya gelir.
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gurkanse 5 ay
amd ilk duyduğumdan beri hep ISINMA problemi var.bir firma yıllarıdr bir problemi çözemezmi ?
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Denorath 5 ay gurkanse
Tam aksine şuanda ısınma problemi olan Intel işlemciler.
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awsalli 5 ay gurkanse
Isınma problemi yok. Ryzen çıktığından beridir ısınma yok. Sorunu hallettiler. Isı dalgalanması olsada değerler aşağıdaki gibi
Ryzen 1800x yükte 54 derece , boşta 25-30 arası
Ryzen 2600x yükte 71 derece , boşta 25-30 arası
Nzxt kraken x62 ile boşta tüm fanlar 500 rpm , yükte 1000 rpm değerine kilitli
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